Fußball heute Vorschau & Aufstellung * 0:0 * Nächstes Deutschland Länderspiel gegen Frankreich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert das nächste Länderspiel – heute am 8. Juni 2025 um 15:00 Uhr – im Spiel um Platz 3 in der Nations League 2024/25. Nach dem verpassten Finaleinzug geht es im „kleinen Finale“ gegen die französische Nationalmannschaft, die sich im Halbfinale den Spaniern geschlagen geben musste.

15 Uhr – Pünktlich geht es los mit den Nationalhymnen der beiden Nationen. Hier geht es zum Liveticker.

15:05 Uhr – Drei Abschlüsse nach 5 Minuten durch die Offensiven Füllkrug, Adeyemi und Woltemade!

15:15 Uhr – Die deutsche Nationalmannschaft hatte starke erste 15 Minuten mit mehreren gute Chancen. Nun kommt Frankreich besser ins Spiel. 2 Mal muss ter Stegen eingreifen.

Nach der wohl schwächsten Leistung in der Ära von Bundestrainer Nagelsmann kann die DFB-Elf nun direkt Wiedergutmachung betreiben und eine bessere Leistung zeigen. Der Dämpfer im Halbfinale gegen Portugal könnte Auswirkungen auf die DFB-Aufstellung haben, da der Bundestrainer einige Umstellungen vornehmen könnte. Die Live-TV-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Frankreich auf RTL startet um 14:30 Uhr.

ter Stegen – Kimmich, Tah, Koch, Raum – Groß, Goretzka – Adeyemi, Wirtz – Füllkrug, Woltemade

Die deutsche Nationalmannschaft hatte große Hoffnung und gute Aussichten auf den ersten Titelgewinn seit 2017, war gegen Portugal allerdings in vielen Belangen unterlegen. Für das große Ziel WM-Titel 2026 hat die Niederlage jedoch noch keine großen Auswirkungen. Dennoch kommt dem anstehenden Frankreich-Länderspiel eine große Bedeutung zu. Die Partie ist ein letzter Härtetest gegen einen Top-Gegner, bevor in der WM-Qualifikation gegen Slowakei, Nordirland und Luxemburg drei Pflichtaufgaben warten. Das Selbstverständnis soll wieder gestärkt werden und die Spieler müssen eine Schippe drauflegen, damit der dritte Sieg infolge gegen die Franzosen Wirklichkeit wird.

Deutschland Länderspiel heute: Warum gibt es keine Verlängerung?

Im Spiel um Platz drei der Nations League muss die deutsche Nationalmannschaft bei einem Remis nach 90 Minuten nicht in die Verlängerung. Sollte die Partie am Sonntag (15:00 Uhr) gegen Frankreich in Stuttgart unentschieden enden, folgt direkt ein Elfmeterschießen. Eine Verlängerung wie sonst bei Turnieren üblich findet nicht statt. Diese Regelung hat die UEFA am Samstag bekanntgegeben. Sie gilt ausschließlich für das Spiel um Platz drei. Im Finale hingegen – zwischen Europameister Spanien und Portugal (21:00 Uhr, live bei RTL und DAZN) in München – wird bei einem Gleichstand nach der regulären Spielzeit zunächst eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten gespielt.

Wie spielt Deutschland heute gegen Frankreich?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft agierte in den vorigen Spielen gegen Italien und Portugal mit einer Dreierkette, die allerdings wenig Wirkung zeigte. Der Defensivverbund um Tah, Koch und Anton war zu anfällig, sodass eine Rückkehr zur Viererkette möglich erscheint. Weiterhin wurde von Experte Lothar Matthäus das Verschieben von Kimmich auf die Sechs ins Spiel gebracht. Außerdem gelten Woltemade und Pavlovic als Kandidaten für die Bank. Insgesamt braucht das Team eine bessere Leistung als zuletzt gegen Portugal, unabhängig von der personellen Besetzung.

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Über die Deutschland-Aufstellung gegen Frankreich gibt es noch wenig Infos. Allerdings sind Änderungen der Startelf wahrscheinlich, auch wenn sich Bundestrainer Nagelsmann mit weiteren Informationen wieder bedeckt hielt. Als unverzichtbare Spieler im derzeitigen Aufgebot gelten ter Stegen, Kimmich, Tah, Goretzka und Wirtz. Aussichtsreiche Kandidaten für die Viererkette sind Koch und Mittelstädt. Auf der Doppelsechs könnten die Dortmunder Nmecha und Groß für Pavlovic kommen. In der Offensive gelten Undav und Füllkrug als mögliche Wechsler für Woltemade und Sané.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt – Groß, Goretzka – Wirtz, Undav, Gnabry – Füllkrug

Wie spielt Frankreich heute gegen Deutschland?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft muss im Spiel um Platz 3 auf die PSG-Stürmer Dembele und Barcola verzichten. Allerdings zeigten Cherki und Kolo Muani nach der Einwechslung gegen Spanien sehr ansprechende Leistungen, sodass beide Spieler in die Startelf rücken könnten. Außerdem fehlen die Verteidiger Upamecano, Saliba und Kounde verletzungsbedingt, was sich gegen Spanien bemerkbar machte, als Frankreich 5 Gegentore einstecken musste. Frankreich Coach Deschamps kann jedoch weiterhin auf die Dienste von Superstar Kylian Mbappe setzen, dem lediglich ein Treffer zum 50. Länderspieltreffer fehlt.

Mögliche Frankreich Aufstellung

Maignan – Pavard, Konate, L. Hernandez, Digne – Tchouameni, Kone – Cherki, Kolo Muani, Olise – Mbappe

Wer gewinnt heute Deutschland gegen Frankreich?

Die deutsche Nationalmannschaft gilt als leichter Favorit gegen das französische Team aufgrund der besseren Wettquoten. Deutschland hat eine Siegquote von 2.30, während Frankreich lediglich auf eine 2.60 kommt. Weiterhin konnte das DFB-Team die beiden vorigen Spiele gegen Frankreich gewinnen – beim 2:1 unter Rudi Völler im September 2023 und beim 2:0 unter Nagelsmann im März 2024. Allerdings spricht die Gesamtbilanz des Nachbarschaftsduells eher für einen Sieg der Franzosen. Von 34 Spielen konnte Les Bleus 15-mal gewinnen – bei 7 Remis und 12 Niederlagen. Das Torverhältnis ist mit 55:55 Treffern allerdings ausgeglichen. Weiterhin liegt Frankreich auf der FIFA-Weltrangliste auf dem 3. Platz und damit vor Deutschland auf dem 10. Rang. Der Gesamtmarktwert der Franzosen ist ungefähr doppelt so hoch von Deutschland.