Fußball heute Vorschau – 4:1 – Mönchengladbach ohne Angst zum FC Bayern München

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Kane-Ausfall: Polanski misst wenig Bedeutung bei
- 2 Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach
- 2.0.1 Nur noch 4:1 für die Bayern
- 2.0.2 4:0 für die Bayern
- 2.0.3 3:0 für die Bayern
- 2.0.4 2:0 für die Bayern
- 2.0.5 1:0 für die Bayern
- 2.0.6 Das sagt Gladbach-Trainer Polanski
- 2.0.7 Rotation auf sieben Positionen.
- 2.0.8 Im Vergleich zum 3:2 in Dortmund verändert Kompany seine Anfangsformation auf sieben Positionen.
- 2.0.9 Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnen
- 2.0.10 Bayern ohne wichtige Spieler
- 3 Gladbachs Lage im Abstiegskampf: Jeder Punkt zählt
- 4 Sportchef Schröder: Außenseiterrolle als Chance
Borussia Mönchengladbach reist als klarer Außenseiter nach München, lässt sich vom Ausfall von Harry Kane aber nicht einschüchtern. Trainer Eugen Polanski betont, die Aufstellung der Bayern ändere nichts an der Herangehensweise seiner Mannschaft. Beim Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) braucht Gladbach in der engen Abstiegszone jeden Punkt. Der Rückenwind kommt aus dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Union Berlin, erzielt durch einen in der Nachspielzeit verwandelten Foulelfmeter von Kevin Diks.
Spiel- und Ergebnisbericht: Bayern gewinnen 4:1 gegen Mönchengladbach
Kane-Ausfall: Polanski misst wenig Bedeutung bei
Eugen Polanski relativiert den Ausfall von Bayerns Topstürmer Harry Kane vor dem Duell in München und spricht Klartext zur taktischen Ausrichtung. „Es bleibt dabei: Egal, wen sie aufstellen – da spielt ein Topspieler nach dem anderen auf jeder Position“, sagte Polanski und machte deutlich, dass die Gladbacher Herangehensweise unabhängig von der Personalie Kane bleibt. Kane fehlt dem Tabellenführer nach einem Schlag auf die Wade; dennoch plant Polanski keine speziellen Anpassungen in der Marschroute für das Auswärtsspiel.
Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach
Nur noch 4:1 für die BayernDer 17.Jährige eingewechselte Wael Mohya mit dem 4:1 Abstaubertor!
4:0 für die Bayern79.Spielminute – 4:0 durch Nicolas Jackson
3:0 für die BayernMusiala darf sich in die Torschützenliste per Elfmeter eintragen, Reitz bekommt die Rote nach Foulspiel. Urbig kommt zur Halbzeit für Neuer, der die letzten zwei Spiele wegen einem Muskelfaserriss aussetzen musste, ist unsicher, ob er nun nur geschont wird.
2:0 für die BayernLuis Diaz gibt dieses Mal die Vorlage für das 2:0 durch Konrad Laimer
1:0 für die BayernLuis Diaz nach Vorlage von Goretzka zum 1:0 in der 33.Spielminute.
Das sagt Gladbach-Trainer PolanskiWir kennen die herausragenden Qualitäten der Bayern. Es geht darum, als Mannschaft dorthin zu fahren und sich so zu präsentieren, dass wir den Glauben haben, bestehen zu können. Dafür brauchen wir absolute Leistungsbereitschaft. Wir müssen konzentriert, aggressiv in den Zweikämpfen und gleichzeitig klug mit Ball agieren.
Rotation auf sieben Positionen.Manuel Neuer, Minjae Kim, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Nicolas Jackson, Tom Bischof und Lennart Karl rücken für Jonas Urbig, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise, Josip Stanišić und Aleksandar Pavlović neu ins Team.
Im Vergleich zum 3:2 in Dortmund verändert Kompany seine Anfangsformation auf sieben Positionen.Offizielle Aufstellung Bayern
Neuer – Upamecano, Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof, Laimer, Karl
Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnenIn den vergangenen 15 Freitagsspielen in der Bundesliga blieb der FCB unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage gab es aber ausgerechnet zuhause gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar 2022 (1:2).
Bayern ohne wichtige SpielerDie Schlagzeilen vor dem Anpfiff bestimmen jedoch die Ausfälle. So fehlen den Gastgebern Hiroki Ito, Alphonso Davies (beide Muskelfaserriss). Und auch Torjäger Harry Kane ist nicht dabei:
Gladbachs Lage im Abstiegskampf: Jeder Punkt zählt
Als Zwölfter verfügt Borussia nur über einen Puffer von drei Zählern auf den Relegationsrang, deshalb hat das Team im dramatischen Abstiegskampf wenig Spielraum für Fehler. Gladbach will trotz Außenseiterrolle nicht in München „verstecken“ und nimmt die Partie als ernste Aufgabe. Nach sieben Spielen ohne Sieg brachte zuletzt ein in der Nachspielzeit verwandelter Foulelfmeter durch Kevin Diks den wichtigen 1:0-Erfolg gegen Union Berlin, der Selbstvertrauen für das kommende Auswärtsspiel liefern soll.
Sportchef Schröder: Außenseiterrolle als Chance
Sportchef Rouven Schröder sieht in der Underdog-Position eine Möglichkeit für die Fohlen, ein positives Ergebnis zu erreichen. „Fakt ist, dass du da natürlich einen unglaublich guten Tag brauchst. Die wenigsten glauben an dich. Und das ist ja genau die Chance, die du vielleicht hast“, sagte Schröder und unterstreicht damit den Fokus auf Konzentration und Chancenverwertung anstatt auf Defensive. Gladbach will mit mutiger Einstellung und klarer Zielsetzung zum Tabellenführer reisen.