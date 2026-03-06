Fußball heute Vorschau – 4:1 – Mönchengladbach ohne Angst zum FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach reist als klarer Außenseiter nach München, lässt sich vom Ausfall von Harry Kane aber nicht einschüchtern. Trainer Eugen Polanski betont, die Aufstellung der Bayern ändere nichts an der Herangehensweise seiner Mannschaft. Beim Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) braucht Gladbach in der engen Abstiegszone jeden Punkt. Der Rückenwind kommt aus dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Union Berlin, erzielt durch einen in der Nachspielzeit verwandelten Foulelfmeter von Kevin Diks.

Kane-Ausfall: Polanski misst wenig Bedeutung bei

Eugen Polanski relativiert den Ausfall von Bayerns Topstürmer Harry Kane vor dem Duell in München und spricht Klartext zur taktischen Ausrichtung. „Es bleibt dabei: Egal, wen sie aufstellen – da spielt ein Topspieler nach dem anderen auf jeder Position“, sagte Polanski und machte deutlich, dass die Gladbacher Herangehensweise unabhängig von der Personalie Kane bleibt. Kane fehlt dem Tabellenführer nach einem Schlag auf die Wade; dennoch plant Polanski keine speziellen Anpassungen in der Marschroute für das Auswärtsspiel.

21:45 Uhr Nur noch 4:1 für die Bayern Der 17.Jährige eingewechselte Wael Mohya mit dem 4:1 Abstaubertor!

21:45 Uhr 4:0 für die Bayern 79.Spielminute – 4:0 durch Nicolas Jackson

21:45 Uhr 3:0 für die Bayern Musiala darf sich in die Torschützenliste per Elfmeter eintragen, Reitz bekommt die Rote nach Foulspiel. Urbig kommt zur Halbzeit für Neuer, der die letzten zwei Spiele wegen einem Muskelfaserriss aussetzen musste, ist unsicher, ob er nun nur geschont wird.

21:25 Uhr 2:0 für die Bayern Luis Diaz gibt dieses Mal die Vorlage für das 2:0 durch Konrad Laimer

21:05 Uhr 1:0 für die Bayern Luis Diaz nach Vorlage von Goretzka zum 1:0 in der 33.Spielminute.

20:00 Uhr Das sagt Gladbach-Trainer Polanski Wir kennen die herausragenden Qualitäten der Bayern. Es geht darum, als Mannschaft dorthin zu fahren und sich so zu präsentieren, dass wir den Glauben haben, bestehen zu können. Dafür brauchen wir absolute Leistungsbereitschaft. Wir müssen konzentriert, aggressiv in den Zweikämpfen und gleichzeitig klug mit Ball agieren.

19:33 Uhr Rotation auf sieben Positionen. Manuel Neuer, Minjae Kim, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Nicolas Jackson, Tom Bischof und Lennart Karl rücken für Jonas Urbig, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise, Josip Stanišić und Aleksandar Pavlović neu ins Team.

19:30 Uhr Im Vergleich zum 3:2 in Dortmund verändert Kompany seine Anfangsformation auf sieben Positionen. Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Upamecano, Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof, Laimer, Karl

18:45 Uhr Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnen In den vergangenen 15 Freitagsspielen in der Bundesliga blieb der FCB unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage gab es aber ausgerechnet zuhause gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar 2022 (1:2).

10:00 Uhr Bayern ohne wichtige Spieler Die Schlagzeilen vor dem Anpfiff bestimmen jedoch die Ausfälle. So fehlen den Gastgebern Hiroki Ito, Alphonso Davies (beide Muskelfaserriss). Und auch Torjäger Harry Kane ist nicht dabei:

Gladbachs Lage im Abstiegskampf: Jeder Punkt zählt

Als Zwölfter verfügt Borussia nur über einen Puffer von drei Zählern auf den Relegationsrang, deshalb hat das Team im dramatischen Abstiegskampf wenig Spielraum für Fehler. Gladbach will trotz Außenseiterrolle nicht in München „verstecken“ und nimmt die Partie als ernste Aufgabe. Nach sieben Spielen ohne Sieg brachte zuletzt ein in der Nachspielzeit verwandelter Foulelfmeter durch Kevin Diks den wichtigen 1:0-Erfolg gegen Union Berlin, der Selbstvertrauen für das kommende Auswärtsspiel liefern soll.

Sportchef Schröder: Außenseiterrolle als Chance

Sportchef Rouven Schröder sieht in der Underdog-Position eine Möglichkeit für die Fohlen, ein positives Ergebnis zu erreichen. „Fakt ist, dass du da natürlich einen unglaublich guten Tag brauchst. Die wenigsten glauben an dich. Und das ist ja genau die Chance, die du vielleicht hast“, sagte Schröder und unterstreicht damit den Fokus auf Konzentration und Chancenverwertung anstatt auf Defensive. Gladbach will mit mutiger Einstellung und klarer Zielsetzung zum Tabellenführer reisen.