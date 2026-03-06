+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Vorschau – 4:1 – Mönchengladbach ohne Angst zum FC Bayern München

LIVEvon

Borussia Mönchengladbach reist als klarer Außenseiter nach München, lässt sich vom Ausfall von Harry Kane aber nicht einschüchtern. Trainer Eugen Polanski betont, die Aufstellung der Bayern ändere nichts an der Herangehensweise seiner Mannschaft. Beim Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) braucht Gladbach in der engen Abstiegszone jeden Punkt. Der Rückenwind kommt aus dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Union Berlin, erzielt durch einen in der Nachspielzeit verwandelten Foulelfmeter von Kevin Diks.

Spiel- und Ergebnisbericht: Bayern gewinnen 4:1 gegen Mönchengladbach

MÜNCHENGLADBACH, DEUTSCHLAND – 25. OKTOBER 2025: Harry Kane, Lennart Karl – Das 1. Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München im Borussia-Park. (Foto Depositphotos.com)
Kane-Ausfall: Polanski misst wenig Bedeutung bei

Eugen Polanski relativiert den Ausfall von Bayerns Topstürmer Harry Kane vor dem Duell in München und spricht Klartext zur taktischen Ausrichtung. „Es bleibt dabei: Egal, wen sie aufstellen – da spielt ein Topspieler nach dem anderen auf jeder Position“, sagte Polanski und machte deutlich, dass die Gladbacher Herangehensweise unabhängig von der Personalie Kane bleibt. Kane fehlt dem Tabellenführer nach einem Schlag auf die Wade; dennoch plant Polanski keine speziellen Anpassungen in der Marschroute für das Auswärtsspiel.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 25
| Allianz Arena | 6.3.2026-20:30
FC Bayern München
S S S S S
4 : 1
2.98
xG
1.04
Endergebnis
Borussia Mönchengladbach
U U N N S
Luis Díaz
33'
Konrad Laimer
45'+1'
Jamal Musiala
57'
Nicolas Jackson
79'
Wael Mohya
89'
| Schiedsrichter: R. Schröder | Halbzeit: 2-0
1
Manuel Neuer
20
Tom Bischof
3
Min-jae Kim
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
8
Leon Goretzka
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
42
Lennart Karl
11
Nicolas Jackson
33
M. Nicolas
4
K. Diks
30
N. Elvedi
16
P. Sander
17
J. Castrop
7
K. Stöger
27
R. Reitz
29
J. Scally
38
H. Bolin
9
F. Honorat
15
H. Tabaković
field field
Tore
Tor
Luis Díaz (Assist: Leon Goretzka)
33'
Tor
Konrad Laimer (Assist: Luis Díaz)
45'
+1
Elfmetertor
Jamal Musiala
57'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Lennart Karl)
79'
89'
Tor
Wael Mohya

Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach

21:45 Uhr

Nur noch 4:1 für die Bayern

Der 17.Jährige eingewechselte Wael Mohya mit dem 4:1 Abstaubertor!
21:45 Uhr

4:0 für die Bayern

79.Spielminute – 4:0 durch Nicolas Jackson
21:45 Uhr

3:0 für die Bayern

Musiala darf sich in die Torschützenliste per Elfmeter eintragen, Reitz bekommt die Rote nach Foulspiel. Urbig kommt zur Halbzeit für Neuer, der die letzten zwei Spiele wegen einem Muskelfaserriss aussetzen musste, ist unsicher, ob er nun nur geschont wird.
21:25 Uhr

2:0 für die Bayern

Luis Diaz gibt dieses Mal die Vorlage für das 2:0 durch Konrad Laimer
21:05 Uhr

1:0 für die Bayern

Luis Diaz nach Vorlage von Goretzka zum 1:0 in der 33.Spielminute.
20:00 Uhr

Das sagt Gladbach-Trainer Polanski

Wir kennen die herausragenden Qualitäten der Bayern. Es geht darum, als Mannschaft dorthin zu fahren und sich so zu präsentieren, dass wir den Glauben haben, bestehen zu können. Dafür brauchen wir absolute Leistungsbereitschaft. Wir müssen konzentriert, aggressiv in den Zweikämpfen und gleichzeitig klug mit Ball agieren.
19:33 Uhr

Rotation auf sieben Positionen.

Manuel Neuer, Minjae Kim, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Nicolas Jackson, Tom Bischof und Lennart Karl rücken für Jonas Urbig, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise, Josip Stanišić und Aleksandar Pavlović neu ins Team.
19:30 Uhr

Im Vergleich zum 3:2 in Dortmund verändert Kompany seine Anfangsformation auf sieben Positionen.

Offizielle Aufstellung Bayern
Neuer – Upamecano, Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof, Laimer, Karl
18:45 Uhr

Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnen

In den vergangenen 15 Freitagsspielen in der Bundesliga blieb der FCB unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage gab es aber ausgerechnet zuhause gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar 2022 (1:2).
10:00 Uhr

Bayern ohne wichtige Spieler

Die Schlagzeilen vor dem Anpfiff bestimmen jedoch die Ausfälle. So fehlen den Gastgebern Hiroki Ito, Alphonso Davies (beide Muskelfaserriss). Und auch Torjäger Harry Kane ist nicht dabei:

Gladbachs Lage im Abstiegskampf: Jeder Punkt zählt

Als Zwölfter verfügt Borussia nur über einen Puffer von drei Zählern auf den Relegationsrang, deshalb hat das Team im dramatischen Abstiegskampf wenig Spielraum für Fehler. Gladbach will trotz Außenseiterrolle nicht in München „verstecken“ und nimmt die Partie als ernste Aufgabe. Nach sieben Spielen ohne Sieg brachte zuletzt ein in der Nachspielzeit verwandelter Foulelfmeter durch Kevin Diks den wichtigen 1:0-Erfolg gegen Union Berlin, der Selbstvertrauen für das kommende Auswärtsspiel liefern soll.

Sportchef Schröder: Außenseiterrolle als Chance

Sportchef Rouven Schröder sieht in der Underdog-Position eine Möglichkeit für die Fohlen, ein positives Ergebnis zu erreichen. „Fakt ist, dass du da natürlich einen unglaublich guten Tag brauchst. Die wenigsten glauben an dich. Und das ist ja genau die Chance, die du vielleicht hast“, sagte Schröder und unterstreicht damit den Fokus auf Konzentration und Chancenverwertung anstatt auf Defensive. Gladbach will mit mutiger Einstellung und klarer Zielsetzung zum Tabellenführer reisen.

