Fußball heute Vorschau: Leverkusen gegen Newcastle: Woltemade zurück in Deutschland

Woltemades Comeback in Deutschland mit klarer Mission

Seit seinem Wechsel zu Newcastle United ist es ruhig um die Person Nick Woltemade geworden – zumindest was öffentliche Kommentare betrifft. Der 23-Jährige liest nach eigenen Angaben keine Berichte mehr über sich. Auf dem Platz hingegen spricht er weiter eine deutliche Sprache: Vier Tore in den letzten drei Spielen für die Nationalmannschaft, starke Auftritte in der Premier League – der bullige Angreifer hat sich auf der Insel schnell einen Namen gemacht.

Nun steht für ihn das erste Champions-League-Spiel auf deutschem Boden an. Und das gegen einen Gegner, der ihn bestens kennt – und stoppen will. Leverkusen trifft am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) auf den Tabellenzwölften aus England und braucht dringend Punkte, um sich in der Gruppe vorne festzusetzen.

Leverkusen will die K.o.-Phase klarmachen

Für Bayer geht es nicht nur um Prestige, sondern um konkrete Ziele: Mit einem Sieg gegen Newcastle hätte die Mannschaft elf Punkte auf dem Konto – eine Marke, die in der Vorsaison fast immer für ein Weiterkommen reichte. Sogar der direkte Einzug ins Achtelfinale wäre dann möglich.

Doch dafür muss die Heimschwäche abgelegt werden: Noch kein Sieg in der BayArena in dieser Champions-League-Spielzeit, dazu eine bittere Niederlage zuletzt in Augsburg – Trainer Kasper Hjulmand fordert eine Reaktion. „Wir müssen unseren Charakter wiederfinden“, stellte er klar. Besonders vor dem Rhein-Derby gegen Köln am Wochenende steht die Werkself unter Druck.

Rückblick auf ein seltenes Duell mit viel Historie

Das letzte Pflichtspiel zwischen Bayer und Newcastle liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück: Im Februar 2003 erzielte Alan Shearer beim 3:1-Sieg alle drei Tore für die Engländer. Das Hinspiel der Zwischenrunde gewann Newcastle ebenfalls. Woltemade war damals ein Jahr alt – und will nun die Geschichte neu schreiben.

Sein Selbstbewusstsein spricht jedenfalls dafür. Im Interview bezeichnete er sich als „Entertainer“ und sprach davon, Fußball als Spektakel zu verstehen. Genau das will er auch in der BayArena bieten – auch wenn Leverkusen alles daran setzen wird, ihn aus dem Spiel zu nehmen.

Fokus auf die Defensive: Quansah warnt vor Woltemade

In der Defensive setzt Leverkusen auf Jarell Quansah, der Woltemade bereits im U21-EM-Finale gegenüberstand. „Du musst ihm viel Aufmerksamkeit schenken, er hat viele Qualitäten“, warnte der Engländer. Nicht nur wegen Woltemade, auch wegen Malick Thiaw – einem weiteren deutschen Stammspieler bei den Magpies – dürfte das Duell zusätzliche Brisanz bekommen.

Trotz des jüngsten Überraschungserfolgs gegen Manchester City (2:0) bleibt Leverkusen auf dem Boden. „Das heißt noch nichts“, stellte Angreifer Patrik Schick klar. Mindestens ein weiterer Sieg müsse noch her. Gegen Newcastle soll damit begonnen werden.