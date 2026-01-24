Fußball heute Vorschau live * FC Bayern – FC Augsburg am 19.Bundesliga-Spieltag

Am 19. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern den FC Augsburg in der Allianz Arena. Die Münchner sind nach einer starken Serie von vier Siegen in Folge auf der Jagd nach weiteren Punkten, um ihre Tabellenführung auszubauen. Trainer Vincent Kompany fordert Höchstleistungen von seiner Mannschaft, während die Fuggerstädter unter Manuel Baum dringend Punkte benötigen, um sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Alle Details zur Partie im Folgenden, die Aufstellungen hier.

Update 17:15 Uhr : Fußball heute Ergebnis: FC Bayern verliert gegen den FC Augsburg

FC Bayern: Auf der Erfolgswelle

Der FC Bayern München zeigt sich in der Rückrunde der Bundesliga in Topform. Mit einer Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 18:3 haben die Bayern ihre Dominanz unter Beweis gestellt. Der aktuelle Tabellenführer hat zudem die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League mit einem 2:0-Sieg gegen Union Saint-Gilloise gesichert. Trainer Vincent Kompany hebt hervor, dass die starke Leistung in der zweiten Halbzeit ein Zeichen von Konstanz und Fitness ist. „Wenn der Gegner frisch ist in den ersten 45 Minuten, ist es nicht einfach. Aber wir sind auch in der zweiten Halbzeit physisch stark“, erklärt der Übungsleiter.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 19 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S S S S S 1 : 2 1.45 xG 0.94 Endergebnis FC Augsburg N U N U U H. Ito 23' Arthur Chaves 75' H. Massengo 81' 40 J. Urbig 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 4 Jonathan Tah 19 A. Davies 8 Leon Goretzka 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 9 Harry Kane 1 F. Dahmen 16 C. Zesiger 31 K. Schlotterbeck 34 Arthur Chaves 13 Dimitrios Giannoulis 8 E. Rexhbeçaj 4 H. Massengo 19 R. Fellhauer 20 A. Claude-Maurice 32 F. Rieder 30 A. Kade Tore Tor H. Ito Assist : Michael Olise) 23' 75' Tor Arthur Chaves Assist: M. Kömür) 81' Tor H. Massengo Assist: Dimitrios Giannoulis)

Offizielle Aufstellungen Bayern München

Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Ito, Karl, Pavlović.

Einwechselspieler sind: Neuer – Kimmich, Musiala, Jackson, Bischof, Kiala, Mike, Chávez, Santos.

FCA:

Dahmen – Chaves, Schlotterbeck, Zesiger – Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis – Rieder, Claude-Maurice – Kade.

Einwechselspieler sind: Labrović – Pedersen, Essende, Gharbi, Keitel, Ribeiro, Wolf, Kömür, Gregoritsch.

Die Herausforderung gegen Augsburg

Kompany erwartet ein intensives Duell gegen den FC Augsburg, der alles daransetzen wird, um gegen die Bayern zu bestehen. „Für den Gegner ist es wie ein Pokalspiel. Sie werden alles geben und an ihre Chance glauben“, so der 39-Jährige. Dabei möchte der FC Bayern die Kontrolle über das Spiel behalten und auf höchstem Niveau agieren, unabhängig vom Gegner. „Wir machen keinen Unterschied zwischen Augsburg oder Leipzig“, betont Kompany.

FC Augsburg: Auf der Suche nach Stabilität

Der FC Augsburg hat in dieser Saison Schwierigkeiten und steht aktuell auf dem 15. Tabellenplatz mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang. Nach einem schwachen Start trennten sich die Augsburger von Trainer Sandro Wagner und setzten Manuel Baum als neuen Übungsleiter ein. Seitdem sammelte das Team in sechs Spielen lediglich sechs Punkte. Baum fordert von seinen Spielern, die Stärken auf den Platz zu bringen: „Wir müssen kompakt stehen, eklig im Zweikampf sein und mutig umschalten. Gegen Bayern musst du intuitiv handeln, da sie schnell in ihren Flow kommen können.“

Personelle Situation vor dem Duell

Bei den Bayern muss Kompany auf mehrere Spieler verzichten. Josip Stanišić, Konrad Laimer und Sacha Boey fallen verletzungsbedingt aus, ebenso wie Dayot Upamecano, der krank ist. Nicolas Jackson kehrte nach dem Afrika-Cup ins Mannschaftstraining zurück. Auf der Gegenseite hat Augsburg ebenfalls verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima und Noah Banks stehen nicht zur Verfügung, während der Einsatz von Kristijan Jakić fraglich ist.

Stimmen der Trainer

„Gegen Augsburg sind es traditionell schwierige Spiele. Aber wir haben eine volle Allianz Arena und einen voll motivierten Kader“, sagt Vincent Kompany. Manuel Baum hingegen sieht die Partie als Herausforderung: „Wir erwarten eine knackige Aufgabe, aber wir wollen die Bayern ärgern.“

Quelle: fcbayern.com