Fußball heute Ergebnisse & Liveticker: Bayern weiter, Liverpool, Barcelona & Atletico auch

Unsere kompakte Vorschau zu den heutigen Rückspielen am Mittwoch liefert die wichtigsten Statistiken, Formwerte und Schlüsselspieler. Wir fokussieren uns auf die Duelle zwischen Barcelona, Newcastle, Bayern, Atalanta, Liverpool, Galatasaray sowie Tottenham und Atlético. Die Daten zeigen Trends zu Heimstärke, Torbilanzen und individuellen Meilensteinen, die über das Weiterkommen entscheiden können. Vor allem Formkurven, Zweikampfintensität und Abschlussqualität werden in den Rückspielen den Ausschlag geben. Das sind die Spiele am Mittwoch!

Spielbericht: Kane trifft traumhaft: Starke Bayern fordern Real im Viertelfinale

Der Champions League Spielplan am Mittwoch

Champions League FC Barcelona 4.29 xG 1.44 7 2 Newcastle Champions League FC Liverpool 4.94 xG 0.18 4 0 Galatasaray Istanbul Champions League Tottenham Hotspurs 2.11 xG 1.04 3 2 Atlético Madrid Champions League FC Bayern München 3.61 xG 2.24 4 1 Atalanta

Barcelona zeigt gegen englische Teams eine beeindruckende Historie: Die Katalanen setzten sich in zehn ihrer 15 bisherigen Champions-League-Zweitrunden gegen englische Gegner durch und sind seit der Niederlage gegen Liverpool 2006/07 in 14 Heimduellen gegen Klubs aus England ungeschlagen (W9 D5). Gleichzeitig weist Barca eine bemerkenswerte Offensivkonstanz auf – nur einmal in den letzten 29 Champions-League-Partien blieben sie ohne Tor, doch die Defensive hat in zwölf Pflichtspielen in Folge kein Zu-Null gehalten. Gleichwohl spricht die Erfolgsbilanz nach einem Auswärtsunentschieden für Barcelona: 23 Siege aus 29 UEFA-Zweitrunden nach einem Remis im Hinspiel belegen die Erfahrung in Rückspielen.

Newcastle hat international gegen spanische Gegner wenig Erfolg gehabt (vier Niederlagen in fünf Auswärtsspielen), kämpft aber mit einer guten Rückspiels-Statistik: In den letzten zehn UEFA-Zweitrunden verloren die Magpies nur einmal das Rückspiel (W7 D2). Ein Spieler, der besondere Aufmerksamkeit verdient, ist Lamine Yamal: Er steht nur noch ein Treffer davon entfernt, Kylian Mbappés Rekord für die meisten Champions-League-Tore vor dem 19. Geburtstag einzustellen.

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Liveticker heute

22:18 Uhr §:;0 für die Bayern Kane und Karl erhöhen auf 3:0!

21:54 Uhr 77% Ballbesitz Bayern hat hier alles im Griff!

21:28 Uhr Harry Kane mit dem 1:0 Elfmetertor duch Kane! Vorausgegangen ein Handspiel. Kane braucht 2 Versuche, der erste Elfer wird abgepfiffen, der Torhüter Sportiello hält im rechten Eck, aber zu früh bewegt!

21:00 Uhr Es geht los! Ein 6:1 nach dem Hinspiel – das wird reichen für das Viertelfinale, wo dann dann Real Madrid wartet.

19:40 Uhr Halbzeit FC Barcelona gegen Newcastle Lamine Yamal mit dem 3:“ in der 7.Minuten der Nachspielzeit – per Foulelfmeter.

19:30 Uhr Halbzeit FC Barcelona gegen Newcastle Nationalspieler Woltemade steht derzeit auf dem Spielfeld in Barcelona, kurz vor der Halbzeit steht es 2:2 – es würde nach dem 1:1 Hinspiel in die Verlängerung gehen!

19:20 Uhr Wer steht heute in der Startaufstellung der Bayern? Wir sind gespannt auf die Aufstellung: Torwart Jonas Urbig scheint dabei zu sein, Musiala nicht? Wird Trainer Company nur die 2.Garde ranlassen, da ein 6:1 Vorsprung ziemlich uneinholbar klingt? Um 19:45 Uhr wissen wir es!

09:00 Uhr Es geht weiter Nach dem gestrigen Dienstag stehen 4 Teams im Viertelfinale: Leverkusen ist ausgeschieden und die Bayern sind mal wie immer die letzten Deutschen im Wettbewerb. In der Allianz Arena geht es heute nach dem 6:1 Sieg eigentlich um nichts mehr. Doch auf die leichte Schulter sollte man es nicht nehmen.

Bayern München reist mit einer klaren Ausgangslage ins Rückspiel nach dem 6:1-Erfolg im Hinspiel und hat historisch gute Zahlen in solchen Konstellationen: Der Klub gewann 28 von 29 UEFA-Zweitrunden, nachdem er das Hinspiel auswärts für sich entschieden hatte, und verlor nur zwei der letzten 17 UEFA-Spiele gegen italienische Gegner. Die Münchner zeigen auch zu Hause Konstanz – nur eine Niederlage in den letzten 27 Champions-League-Heimspielen (W21 D5) und in dieser Saison vier Heimsiege ohne Gegentor.

Atalanta weist trotz vereinzelter Erfolge gegen deutsche Teams (W3 D2 L2) im Hinspiel eine empfindliche Niederlage hin: Sechs Gegentore markierten die höchste Niederlagenanzahl in einem UEFA-Spiel für den Klub und glichen eine frühere Fünf-Tore-Schlappe ein. Historisch verloren die Bergamoer selten Hinspiele zuhause in Zweitrunden (nur einmal zuvor), doch die aktuelle Aufgabe erfordert eine außerordentliche Reaktion, zumal Bayern in Rückspielen nach einem Auswärtssieg selten Probleme hatte.

Individuell sorgt Harry Kane für Schlagzeilen: Er traf in den letzten drei Champions-League-Rückspielen für Bayern und liegt zwei Treffer unter der Marke von 50 CL-Toren; mit einem Sprung auf 50 würde er der erste englische Spieler in dieser Rangliste.

Liverpool präsentierte sich in der Königsklasse über Jahre als Konstante und erreichte acht der letzten neun Saisons das Achtelfinale, steht aber mit zwei verlorenen Achtelfinalduellen in Folge unter Druck. Anfield bleibt eine Festung mit 15 Siegen aus den letzten 19 UEFA‑Partien dort, wobei die Reds gegen türkische Teams bislang meist Erfolg hatten (5 Siege, 1 Remis in sechs Heimspielen gegen türkische Klubs) und häufig die Null halten konnten.

Galatasaray reist mit historisch schwacher Auswärtsbilanz nach England: Nur ein Sieg in 12 UEFA-Auswärtsspielen gegen englische Teams (D3 L8) und nur zwei Erfolge in den letzten 23 CL‑Auswärtsspielen. Dennoch zeigen die Türken in zwei Fällen, dass sie nach einem Heimsieg zum Rückspiel in der Vergangenheit erfolgreich ins Viertelfinale einzogen; das Team ist darauf angewiesen, defensiv kompakt zu stehen und Chancen über Konter zu suchen, weil nur drei der letzten 33 UEFA‑Partien ohne Gegentor blieben.

3:2 Tottenham – Atlético: Heimserie der Spurs gegen die gefährliche Offensive Atléticos

Tottenham Hotspur greift mit einer langen UEFA‑Heimserie an: 24 Spiele ohne Niederlage zuhause (W20 D4) und in dieser Champions-League‑Saison vier Heimsiege ohne Gegentor. Diese Stabilität macht die Spurs zu einem schwierigen Gegner für Atlético Madrid, das zwar international starke Duelle gegen Engländer hat (zehn Siege in 14 Zweitrunden), aber in jüngster Vergangenheit bei englischen Klubs nicht immer dominierte.

Atlético hat sich als Team mit früherer Führung etabliert – in sieben der letzten acht Champions‑League‑Spiele gingen sie in Führung. Das stellt Tottenham vor die Aufgabe, nach Rückständen ruhig aufzubauen. Bemerkenswerte Einzelstatistik: Julián Álvarez traf 13 Mal in seinen letzten 16 Champions‑League‑Auftritten und steht damit für Durchschlagskraft im Abschluss, während Ex-Tottenham‑Leihspieler Clément Lenglet die Besonderheit verbindet, beide Klubs aus Erfahrung zu kennen.