Fußball heute: Vorschau Europa League – Freiburgs Showdown in Lille

Der bisher ungeschlagene SC Freiburg zeigt vor dem entscheidenden Spiel der Europa League eine klare Zielsetzung: Der dritte Platz soll nicht nur gehalten, sondern auch auf Rang eins ausgebaut werden. Angreifer Igor Matanovic und seine Mitspieler sind fest entschlossen, beim OSC Lille drei Punkte zu sichern und damit den Weg in die K.o.-Runde zu ebnen. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster will sich auf ihre eigene Leistung konzentrieren und nicht auf das Abschneiden der Konkurrenz hoffen. Das Spiel am Donnerstag wird bei RTL+ im Pay-TV gezeigt, das Stuttgart Spiel wird bei RTL gezeigt.

Freiburgs Ambitionen in der Europa League

Vor dem Aufeinandertreffen mit dem OSC Lille am Donnerstag um 21:00 Uhr (RTL+) zeigt sich der SC Freiburg selbstbewusst. „Wir wollen drei Punkte, das ist klar unser Ziel“, erklärte Angreifer Igor Matanovic. Mit einem Sieg könnte der Sport-Club tatsächlich auf den ersten Platz der Gruppe rutschen, vorausgesetzt, Olympique Lyon und Aston Villa patzen zeitgleich. „Das wäre ein super Erfolg“, fügte Matanovic hinzu. Dennoch ist die Hauptpriorität, die Qualifikation für das Achtelfinale zu sichern.

Wichtige Punkte für die K.o.-Runde

Jan-Niklas Beste, ein weiterer Schlüsselspieler der Freiburger, betont die Notwendigkeit, mindestens einen Punkt aus Frankreich mitzunehmen. „Wir fahren nach Frankreich, um einen Punkt mitzunehmen und unter die Top acht zu kommen“, sagte er. Ein Platz unter den besten acht Teams würde bedeuten, dass Freiburg in der nächsten Runde zwei Spiele weniger bestreiten müsste, was einen klaren Vorteil darstellt.

Risiken und Herausforderungen im letzten Spiel

Trotz der guten Ausgangsposition besteht das Risiko, dass Freiburg im Worst Case auf den neunten Platz zurückfallen könnte, sollten die verfolgenden Teams gewinnen und die Breisgauer ihre erste Niederlage der Saison einstecken. „Wir verlassen uns nicht auf Schützenhilfe“, betonte Matthias Ginter, der Abwehrchef des SC Freiburg. Er warnte vor der Gefährlichkeit des Gegners: „Lille kämpft um alles, daher erwarten wir ein schwieriges Spiel auf hohem Niveau.“

Kampfgeist und Fokus auf die eigene Leistung

Derry Scherhant, der Flügelstürmer, blickt optimistisch auf die bevorstehende Partie. „Wie wir in der Europa League aufgetreten sind diese Saison, das kann sich sehen lassen“, sagte er. Die Freiburger sind bereit, fokussiert und entschlossen in das Duell zu gehen, um ihre Ambitionen in der Europa League zu verwirklichen. Der SC Freiburg ist entschlossen, die gute Form beizubehalten und die nächsten Schritte in der europäischen Wettbewerbslandschaft zu gehen.