Fußball heute Vorschau DFB-Pokal – FC Bayern reist mit breiter Brust nach Köln

Am Mittwochabend steht das 107. Pflichtspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln an – diesmal in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Während die Statistik klar für den Rekordmeister spricht, mahnt die Pokalhistorie zur Vorsicht. Trotz Favoritenrolle ist für die Münchner volle Konzentration angesagt. Die ARD zeigt das Spiel am Mittwochabend live ab 20:45 Uhr im Free-TV.

Bayern mit historischer Siegesserie im Rücken

Die Ausgangslage könnte kaum besser sein: Der FC Bayern hat alle 13 Pflichtspiele dieser Saison gewonnen – ein Startrekord im deutschen Profifußball. Doch trotz dieser beeindruckenden Serie warnt Trainer Vincent Kompany vor Selbstzufriedenheit. In den vergangenen fünf Jahren war dreimal in Runde zwei Schluss – zuletzt im Oktober 2023 gegen Saarbrücken. Gegen Köln soll es diesmal besser laufen. Kompany lobt vor allem die defensive Kompaktheit des Gegners und deren gefährliche Konter. Die Statistik spricht dennoch für Bayern: Fünf der bisherigen sechs Pokalduelle gingen an den FCB, darunter ein 8:0 im Februar 2003 – Kölns höchste Pflichtspielniederlage.

Aufstellungen FC Bayern gegen 1.FC Köln

Voraussichtliche Bayern Aufstellung

Urbig – Guerreiro, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Voraussichtliche Köln Aufstellung

Zieler – Schmied, Martel, Özkacar – Sebulonsen, Lund – Huseinbasic, Johannesson – Bülter, Kaminski, S. El Mala

Effzeh als Pokal-Kämpfer bekannt

Der 1. FC Köln qualifizierte sich durch ein spätes 2:1 bei Jahn Regensburg für die zweite Runde. Auch in der vergangenen Pokalsaison zeigte der Aufsteiger, dass er im K.o.-Wettbewerb kämpfen kann – das Viertelfinale war Endstation nach Verlängerung gegen Leverkusen. In der Liga steht Köln nach dem Aufstieg ordentlich da. Auch wenn das letzte Spiel in Dortmund knapp verloren ging, zeigt die Mannschaft unter Trainer Lukas Kwasniok bisher stabile Leistungen und steht mit elf Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Aufstellungen und Ausfälle: Neuer fehlt – Urbig vor Heimspiel

Beim FC Bayern fehlt weiterhin Manuel Neuer, der nach seiner Roten Karte im Vorjahr gesperrt ist. Für ihn steht erneut Jonas Urbig im Tor – ein gebürtiger Kölner. Außerdem fehlen Musiala, Davies und Ito verletzungsbedingt. Guerreiro und Stanišić sind wieder einsatzbereit. Bei Köln fallen unter anderem Innenverteidiger Hübers und Jan Thielmann aus. Trotzdem wird Kwasniok seine Mannschaft defensiv gut einstellen und auf Umschaltmomente setzen.

Der Hunger nach Berlin ist spürbar

Die Münchner wollen nach fünf Jahren endlich wieder ins Finale nach Berlin – das betonten sowohl Sportdirektor Christoph Freund als auch Trainer Kompany. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze. Köln wird sich nicht kampflos ergeben. Entscheidend wird sein, ob Bayern früh klare Verhältnisse schaffen kann – oder sich erneut in eine enge Partie verwickeln lässt.