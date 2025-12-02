Frauenfußball heute Aufstellung fürs Länderspiel Deutschland – Spanien

Aufstellung Länderspiel Deutschland gegen Spanien morgen: Das Nations-League-Finale im Überblick

Am Dienstagabend (18:30 Uhr, live in der ARD) kommt es in Madrid zum Rückspiel des Nations-League-Finale zwischen Deutschland und Spanien. Das Duell wird nicht nur sportlich brisant – auch die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Teams rücken in den Fokus. Wer steht morgen beim Länderspiel im Estadio Metropolitano auf dem Platz?

Länderspiel in Madrid: Königlicher Rahmen und klare Ziele

Wenn König Felipe VI. erstmals ein Frauen-Länderspiel besucht, ist klar: Dieses Finale hat Gewicht. In Madrid treffen der amtierende Weltmeister Spanien und die formstarken DFB-Frauen aufeinander – ein echtes Endspiel vor rund 70.000 Fans. Für Deutschland geht es um den ersten Titel seit Olympia-Gold 2016. Das 0:0 aus dem Hinspiel in Kaiserslautern macht die Ausgangslage einfach: Wer morgen gewinnt, holt den Titel.

Aufstellung Deutschland gegen Spanien morgen: So könnten beide Teams starten

Die voraussichtliche Aufstellung Deutschland morgen:

Ann-Katrin Berger – Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Chantal Kett – Elisa Senß, Sjoeke Nüsken – Selina Cerci, Jule Brand, Klara Bühl – Nicole Anyomi

DFB-Coach Christian Wück setzt auf Tempo, Variabilität in der Offensive und Stabilität in der Innenverteidigung. Mit Spielerinnen wie Brand und Bühl auf den Flügeln will Deutschland die spanische Defensive beschäftigen.

Die voraussichtliche Aufstellung Spanien morgen:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Laia Aleixandri, Vicky López, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Eva Navarro

Besonders auffällig: Superstar Aitana Bonmatí fällt verletzt aus. Spaniens Kreativspiel leidet darunter, doch mit Alexia Putellas und Mariona stehen erfahrene Kräfte bereit.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

20:30 Deutschland Frauen 0 0 Spanien Frauen 18:30 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Taktische Erwartungen: Wer nutzt die Räume besser?

Spanien wird trotz Bonmatí-Ausfall versuchen, mit Ballbesitz und Passspiel das Tempo zu kontrollieren. Deutschland dagegen will mit Pressing und schnellen Umschaltmomenten kontern. Im Hinspiel war das DFB-Team dem Sieg näher, scheiterte aber mehrfach an der Chancenverwertung.

Das sagen die Spielerinnen: „Wir wollen da voll auf Sieg gehen“

„Noch niemand hatte Spanien so am Rande wie wir“, sagt Janina Minge. Die Stimmung im Team ist kämpferisch. Abwehrspielerin Rebecca Knaak bringt es auf den Punkt: „Wir wollen da voll auf Sieg gehen.“ Notfalls soll es auch über die Verlängerung oder ein Elfmeterschießen gehen. Ein klassisches Finale – in königlicher Kulisse.