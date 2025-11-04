Fußball heute Vorschau – BVB Dortmund gegen Haaland & Manchester City

Borussia Dortmund trifft auf alten Bekannten – Haaland im Fokus des Champions-League-Krachers

Wenn Borussia Dortmund am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) bei Manchester City antritt, steht alles im Zeichen eines Wiedersehens – und zwar mit einem alten Bekannten: Erling Haaland. Der Norweger hat sich bei den Skyblues längst unersetzlich gemacht und dürfte auch diesmal wieder die größte Herausforderung für die BVB-Defensive darstellen. Drei Jahre nach seinem spektakulären Kung-Fu-Tor gegen die Dortmunder könnte er erneut zum Schreckgespenst werden.

Haaland trifft – und trifft – und trifft

Haaland ist bei Manchester City das Maß aller Dinge. 17 der bisher 26 Saisontore in Liga und Champions League gehen auf sein Konto. Damit ist seine Bedeutung für das Team von Pep Guardiola noch größer geworden als in der Vorsaison. „Er trifft wie am Schnürchen“, lobte BVB-Sportvorstand Lars Ricken. „Er ist die Lokomotive dieser Mannschaft.“

Seine Trefferquote erinnert an beste BVB-Zeiten: Damals traf er 86 Mal in 89 Pflichtspielen, ehe er im Sommer 2022 zu City wechselte. Seitdem hat er in Manchester bereits 141 Tore erzielt – und seinen Vertrag bis 2034 verlängert. Kein Wunder also, dass City ohne ein Haaland-Tor in dieser Saison weder in der Premier League noch in der Königsklasse gewinnen konnte.

Dortmund reist mit Selbstvertrauen – aber auch mit Respekt

„Natürlich mit Selbstvertrauen“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug nach England. Der BVB hat nur eines der letzten 14 Pflichtspiele verloren – und das beim FC Bayern. Trotzdem weiß Dortmund, dass in Manchester ein anderes Kaliber wartet. „Es wird wahrscheinlich vom Niveau her ähnlich wie in München – ein extrem schweres Spiel“, sagte Mittelfeldspieler Pascal Groß nach dem knappen 1:0-Sieg in Augsburg.

Das Ziel ist klar: kompakt stehen, geduldig bleiben, und Haaland so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen. „Wir haben Innenverteidiger, die ihm das Leben schwer machen können“, zeigte sich Ricken kämpferisch.

Defensive im Fokus: Sieben Gegentore sind zu viel

Eines ist klar: Will der BVB im Etihad bestehen, muss die Abwehr stabiler stehen. In den bisherigen drei Champions-League-Spielen kassierte Dortmund bereits sieben Gegentreffer – mehr als in neun Bundesliga-Partien. „Wenn man sich die besten Mannschaften anschaut, die haben viel weniger Tore kassiert“, mahnte Groß.

Trainer Niko Kovac dürfte also vor allem auf defensive Disziplin pochen. Denn die Dortmunder wissen: City kommt meist mit hoher Wucht, und jeder Fehler kann sofort bestraft werden – vor allem, wenn Haaland in der Nähe ist.

Hoffnungsträger Jobe Bellingham vor Rückkehr nach England

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf Jobe Bellingham. Der jüngere Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham steht vor seinem ersten Champions-League-Auftritt auf englischem Boden. Ob er von Beginn an spielt, ist noch offen. Doch der Sommer-Neuzugang hat sich zuletzt deutlich gesteigert: Zwei Torvorlagen in Kopenhagen, dazu ein wichtiger Defensivmoment in Augsburg – Kovac sieht Fortschritte. „Der Junge hat wirklich viel, viel Qualität“, lobte der Trainer.

Kurios: Das letzte Dortmunder Tor im Etihad erzielte 2022 ausgerechnet Jude Bellingham – es reichte damals nicht zum Punktgewinn. Vielleicht sorgt diesmal Jobe für eine neue Geschichte.

Ausblick: Topspiel mit klarer Rollenverteilung

Dortmund und Manchester City liegen in der Tabelle punktgleich hinter der Spitze – ein Sieg würde eine hervorragende Ausgangsposition für das Achtelfinale bedeuten. Doch die Rollen sind klar verteilt: City ist Favorit, Dortmund der Herausforderer. Die größte Aufgabe: Haaland stoppen. Gelingt das, ist für die Borussia durchaus etwas drin. Wenn nicht, dürfte das Wiedersehen mit der Ex einmal mehr schmerzhaft enden.