Fußball heute Liveticker & Spielstand: 1:0 Wann spielt Frankreich gegen Senegal heute?

Frankreich und Senegal eröffnen am Dienstag, 16.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit die Gruppe I der WM 2026. Das erste Topspiel dieser Gruppe! Es ist Teil des ersten Gruppenspieltags und damit ein früher Härtetest in einer Gruppe mit Frankreich, Irak, Senegal und Norwegen. In der Offensive gibt es so viel gute Spieler, da wollen wir nicht im Kopf des Trainer Dechamps stecken, wir sind auf die Startformation gespannt. Nach der gewonnenen WM 2018 und dem verlorenen Finale 2022 fragen wir uns: Wie weit geht es heute oder straucheln die Franzosen dieses Mal in die schweren Gruppe mit Norwegen und Senegal.

Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Auftakt in Gruppe I mit klaren Vorzeichen

Frankreich geht mit der Rolle des Favoriten in die Begegnung, weil der Kader in der Breite und Qualität stark besetzt ist und sowohl offensiv als auch defensiv viel internationale Klasse mitbringt. Senegal reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem die Mannschaft in den vergangenen Jahren sowohl in Freundschaftsspielen als auch auf kontinentaler Ebene Stabilität und Torgefahr gezeigt hat.

Beide Teams nutzten die Länderspielphase 2026, um Varianten zu testen und wichtige Spieler weiter einzubinden. Gerade zum Turnierstart können die Formkurven deshalb noch schwanken, auch wenn Frankreich auf dem Papier deutlich mehr Erfahrung und Substanz mitbringt. Wer sich einen Überblick über alle Gruppen und Spiele verschaffen will, findet die komplette Einordnung in der Gruppenübersicht zur WM 2026 mit allen vier Teams aus Gruppe I.

Aufstellungen Frankreich gegen Senegal

Frankreich: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. – Trainer: Deschamps

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Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané. – Trainer: Thiaw

Historie und Spielanlage mit offenem Ausgang

Das bislang prägendste direkte Duell bleibt das WM-Spiel von 2002, als Senegal Frankreich mit 1:0 bezwang. Seitdem kamen nur wenige weitere Begegnungen auf höchstem Niveau hinzu, doch genau dieses Ergebnis hat sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. Es erinnert daran, dass Senegal auch gegen einen großen Favoriten auf internationaler Bühne über sich hinauswachsen kann, während Frankreich mit entsprechendem Respekt in die Partie geht.

Im Mittelpunkt stehen diesmal erneut die Schlüsselakteure beider Mannschaften. Frankreich setzt auf erfahrene Führungsspieler, die bereits Titelkämpfe und große Turniere kennen und dem Angriff wie auch der Defensive Struktur geben. Senegal wiederum baut auf Athletik, schnelles Umschalten und individuelle Qualität im vorderen Drittel. Einzelne Leistungsträger dürften besonders bei Standards und Kontern gefragt sein, während die taktische Grundordnung zum Auftakt noch nicht vollständig offengelegt wird.

Quoten, Favoritenrolle und Übertragung

Auch die Buchmacher sehen Frankreich vorne. Für einen Sieg der Franzosen liegt die erwartete Quote bei rund 1.52, was den Favoritenstatus deutlich unterstreicht. Als erster Wett-Tipp bietet sich deshalb ein Erfolg Frankreichs an, gestützt auf die größere individuelle Qualität und die umfangreichere Turniererfahrung. Die zweite Empfehlung richtet sich auf die Torfrage. Hier spricht vieles für die Variante „Beide Teams treffen? Nein“, weil Frankreich defensiv stabil auftreten und Senegal nur wenige klare Abschlüsse erlauben könnte.

Fragen rund um Frankreich gegen Senegal

Wer geht bei Frankreich gegen Senegal als Favorit ins Spiel?

Frankreich geht vor dem Anpfiff als Favorit in die Begegnung. Ausschlaggebend sind die individuelle Klasse und die Erfahrung vieler Akteure auf großer Turnierbühne. Senegal bleibt dennoch ein unangenehmer Gegner, der mit Tempo und Physis für Probleme sorgen kann, sodass ein enges Spiel durchaus möglich ist.

Wann läuft Frankreich gegen Senegal im TV und wo wird die Partie gezeigt?

Die Begegnung beginnt am Dienstag, 16.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit und wird in Deutschland von MagentaTV übertragen. Außerdem sind alle WM-Partien bei Tipico live verfügbar, inklusive der passenden Quotenübersicht.

Liveticker Frankreich gegen Senegal 1:0

22:33 Uhr Mbappé mit dem Führungstor Mbappé macht nun doch sein Tor! Im Gegenzug direkt macht Jackson ein Traumtor zum 1:1 – doch Abseits! Hier ist nun Feuer drin!



22:16 Uhr Die 2.Hälfte läuft Und gefühlt geht es hier mit mehr Feuer los, Olise mit einer Topchance, doch Mendy ist auf der Stelle mit einer tollen Reettungstat.



21:49 Uhr 6 Minuten Nachspielzeit Die 1.Halbzeit ist fast vorbei. Frankreich zu ungenau. Highlight der 1.Hälfte: Jackson mit dem Pfostenschuß! Ansonsten keine Großchancen, Mbappé und Co. Olise irgendwie gar nicht sichtbar.



21:32 Uhr 1.Trinkpause Frankreich immer noch nicht auf der Höhe. Mbappé verliert den Ball und statt hinter her zu sprinten, bleibt er stehen. Das gab nun ein sichtbares Gespräch mit Dechamps.



21:18 Uhr 15 Minuten gespielt Senegal macht das hier gut, Frankreich hat Mühe und wartet auf den richtigen Augenblick. Aber ein Selbstläufer ist das hier nicht für Frankreich. 55% Ballbesitz für Les Bleus.



20:59 Uhr Anpfiff in New York Nach dem Hymnen geht es hier los! Wer entscheidet dieses großes Topspiel der WM Vorrunde? Frankreich in den blauen Heimtrikots mit weißen Hosen, Senegal in den weißen Heimtrikots und grünen Shorts.



20:36 Uhr Anpfiff um 21 Uhr Bald geht es los! New York wartet mit über 80.000 Zuschauer! Schiedsrichter ist Alireza FAGHANI aus dem Iran.



20:10 Uhr Die offiziellen Aufstellungen Frankreich: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Trainer: Deschamps Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané. Trainer: Thiaw

19:20 Uhr Didier Deschamps in der PK Für die französische Nationalmannschaft von Didier Deschamps beginnt das Abenteuer WM 2026 jetzt erst richtig. Der Nationaltrainer steht vor seiner siebten Endrunde eines großen Wettbewerbs und hat mit Frankreich seit seinem Amtsantritt noch nie ein solches Turnier verpasst, es gab sechs Erfolge. In der Pressekonferenz am Montag ordnete er die Bedeutung des Auftaktspiels ein: „Ja, es ist wichtig, sehr wichtig, weil es das erste Spiel ist.“ Zugleich relativierte er den Druck: „Danach ist es nicht entscheidend, weil es noch zwei weitere Partien gibt.“ Und mit Blick auf die Statistik ergänzte er: „In den Statistiken hat der letzte Weltmeister sein erstes Spiel verloren“ gemeint war Argentinien, das 2022 in Katar gegen Saudi-Arabien unterlag, „das hat ihn aber nicht daran gehindert, Weltmeister zu werden. Wir werden alles dafür tun, dieses erste Spiel gut zu lösen.“