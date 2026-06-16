Fußball heute Liveticker, Aufstellungen, TV live – Wann spielt Frankreich – Senegal heute?

Frankreich und Senegal eröffnen am Dienstag, 16.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit die Gruppe I der WM 2026. Das erste Topspiel dieser Gruppe! Es ist Teil des ersten Gruppenspieltags und damit ein früher Härtetest in einer Gruppe mit Frankreich, Irak, Senegal und Norwegen. In der Offensive gibt es so viel gute Spieler, da wollen wir nicht im Kopf des Trainer Dechamps stecken, wir sind auf die Startformation gespannt. Nach der gewonnenen WM 2018 und dem verlorenen Finale 2022 fragen wir uns: Wie weit geht es heute oder straucheln die Franzosen dieses Mal in die schweren Gruppe mit Norwegen und

Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Auftakt in Gruppe I mit klaren Vorzeichen

Frankreich geht mit der Rolle des Favoriten in die Begegnung, weil der Kader in der Breite und Qualität stark besetzt ist und sowohl offensiv als auch defensiv viel internationale Klasse mitbringt. Senegal reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem die Mannschaft in den vergangenen Jahren sowohl in Freundschaftsspielen als auch auf kontinentaler Ebene Stabilität und Torgefahr gezeigt hat.

Beide Teams nutzten die Länderspielphase 2026, um Varianten zu testen und wichtige Spieler weiter einzubinden. Gerade zum Turnierstart können die Formkurven deshalb noch schwanken, auch wenn Frankreich auf dem Papier deutlich mehr Erfahrung und Substanz mitbringt. Wer sich einen Überblick über alle Gruppen und Spiele verschaffen will, findet die komplette Einordnung in der Gruppenübersicht zur WM 2026 mit allen vier Teams aus Gruppe I.

Aufstellungen Frankreich gegen Senegal

Voraussichtliche Aufstellung Frankreich

Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo – Tchouameni, Rabiot – Dembelé – Olise, D. Doué – Mbappé

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Voraussichtliche Aufstellung Senegal

E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. Diouf – Camara, Diarra, P. Gueye – I. Sarr, Jackson, Mané

Historie und Spielanlage mit offenem Ausgang

Das bislang prägendste direkte Duell bleibt das WM-Spiel von 2002, als Senegal Frankreich mit 1:0 bezwang. Seitdem kamen nur wenige weitere Begegnungen auf höchstem Niveau hinzu, doch genau dieses Ergebnis hat sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. Es erinnert daran, dass Senegal auch gegen einen großen Favoriten auf internationaler Bühne über sich hinauswachsen kann, während Frankreich mit entsprechendem Respekt in die Partie geht.

Im Mittelpunkt stehen diesmal erneut die Schlüsselakteure beider Mannschaften. Frankreich setzt auf erfahrene Führungsspieler, die bereits Titelkämpfe und große Turniere kennen und dem Angriff wie auch der Defensive Struktur geben. Senegal wiederum baut auf Athletik, schnelles Umschalten und individuelle Qualität im vorderen Drittel. Einzelne Leistungsträger dürften besonders bei Standards und Kontern gefragt sein, während die taktische Grundordnung zum Auftakt noch nicht vollständig offengelegt wird.

Quoten, Favoritenrolle und Übertragung

Auch die Buchmacher sehen Frankreich vorne. Für einen Sieg der Franzosen liegt die erwartete Quote bei rund 1.52, was den Favoritenstatus deutlich unterstreicht. Als erster Wett-Tipp bietet sich deshalb ein Erfolg Frankreichs an, gestützt auf die größere individuelle Qualität und die umfangreichere Turniererfahrung. Die zweite Empfehlung richtet sich auf die Torfrage. Hier spricht vieles für die Variante „Beide Teams treffen? Nein“, weil Frankreich defensiv stabil auftreten und Senegal nur wenige klare Abschlüsse erlauben könnte.

Fragen rund um Frankreich gegen Senegal

Wer geht bei Frankreich gegen Senegal als Favorit ins Spiel?

Frankreich geht vor dem Anpfiff als Favorit in die Begegnung. Ausschlaggebend sind die individuelle Klasse und die Erfahrung vieler Akteure auf großer Turnierbühne. Senegal bleibt dennoch ein unangenehmer Gegner, der mit Tempo und Physis für Probleme sorgen kann, sodass ein enges Spiel durchaus möglich ist.

Wann läuft Frankreich gegen Senegal im TV und wo wird die Partie gezeigt?

Die Begegnung beginnt am Dienstag, 16.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit und wird in Deutschland von MagentaTV übertragen. Außerdem sind alle WM-Partien bei Tipico live verfügbar, inklusive der passenden Quotenübersicht.

Liveticker Frankreich gegen Senegal

17:00 Uhr Wer moderiert heute Frankreich gegen Senegal bei MagentaTV? ⚠️ Umschalten angesagt! Frankreich gegen den Senegal gibt es heute Abend ab 21:00 Uhr NUR bei MagentaTV – ARD und ZDF sind bei dieser Partie raus. Hier das MagentaTV 1 Monatsabo für 11 EUR abschließen – Müller, Hummels & Klopp inklusive! Dafür gibt es aber das volle Star-Aufgebot: Wolff Fuss kommentiert gemeinsam mit Robert Andrich. Im Stadion melden sich Laura Wontorra, Thomas Müller und Mats Hummels. Wer Bock auf die totale Nerd-Analyse hat, schaltet auf den Taktik-Feed zu Benni Zander und Tobias Schweinsteiger.