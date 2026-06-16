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Fußball heute Liveticker, Aufstellungen, TV live: Wann spielt Frankreich – Senegal heute?

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🇫🇷 🇸🇳

Frankreich und Senegal eröffnen am Dienstag, 16.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit die Gruppe I der WM 2026. Das erste Topspiel dieser Gruppe! Es ist Teil des ersten Gruppenspieltags und damit ein früher Härtetest in einer Gruppe mit Frankreich, Irak, Senegal und Norwegen. In der Offensive gibt es so viel gute Spieler, da wollen wir nicht im Kopf des Trainer Dechamps stecken, wir sind auf die Startformation gespannt. Nach der gewonnenen WM 2018 und dem verlorenen Finale 2022 fragen wir uns: Wie weit geht es heute oder straucheln die Franzosen dieses Mal in die schweren Gruppe mit Norwegen und

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Die französische Nationalmannschaft um Randal Kolo Muani, William Saliba, Désiré Doué, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery und Kylian Mbappé bejubelt den Sieg im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Nations League gegen Kroatien. Die Partie fand am 23. März 2025 im Stade de France in Paris statt. Aurelien Meunier / Getty Images Europe via Getty Images
Die französische Nationalmannschaft um Randal Kolo Muani, William Saliba, Désiré Doué, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery und Kylian Mbappé bejubelt den Sieg im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Nations League gegen Kroatien. Die Partie fand am 23. März 2025 im Stade de France in Paris statt. Aurelien Meunier / Getty Images Europe via Getty Images
Weltmeisterschaften
16.6.2026
- 21:00
Frankreich
- -
Senegal
MetLife Stadium New York WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage

Auftakt in Gruppe I mit klaren Vorzeichen

Frankreich geht mit der Rolle des Favoriten in die Begegnung, weil der Kader in der Breite und Qualität stark besetzt ist und sowohl offensiv als auch defensiv viel internationale Klasse mitbringt. Senegal reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem die Mannschaft in den vergangenen Jahren sowohl in Freundschaftsspielen als auch auf kontinentaler Ebene Stabilität und Torgefahr gezeigt hat.

Beide Teams nutzten die Länderspielphase 2026, um Varianten zu testen und wichtige Spieler weiter einzubinden. Gerade zum Turnierstart können die Formkurven deshalb noch schwanken, auch wenn Frankreich auf dem Papier deutlich mehr Erfahrung und Substanz mitbringt. Wer sich einen Überblick über alle Gruppen und Spiele verschaffen will, findet die komplette Einordnung in der Gruppenübersicht zur WM 2026 mit allen vier Teams aus Gruppe I.

Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé kommt am 10. Juni 2026 mit der Équipe Tricolore am Logan International Airport in Boston an. Der Superstar von Real Madrid bezieht mit der französischen Nationalmannschaft das WM-Quartier in den USA und bereitet sich auf den Auftakt der Weltmeisterschaft 2026 vor. (Jaiden Tripi / Getty Images)
Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé kommt am 10. Juni 2026 mit der Équipe Tricolore am Logan International Airport in Boston an. Der Superstar von Real Madrid bezieht mit der französischen Nationalmannschaft das WM-Quartier in den USA und bereitet sich auf den Auftakt der Weltmeisterschaft 2026 vor. (Jaiden Tripi / Getty Images)

Aufstellungen Frankreich gegen Senegal

Voraussichtliche Aufstellung Frankreich
Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo – Tchouameni, Rabiot – Dembelé – Olise, D. Doué – Mbappé

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Voraussichtliche Aufstellung Senegal
E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. Diouf – Camara, Diarra, P. Gueye – I. Sarr, Jackson, Mané

Historie und Spielanlage mit offenem Ausgang

Das bislang prägendste direkte Duell bleibt das WM-Spiel von 2002, als Senegal Frankreich mit 1:0 bezwang. Seitdem kamen nur wenige weitere Begegnungen auf höchstem Niveau hinzu, doch genau dieses Ergebnis hat sich tief ins Gedächtnis eingebrannt. Es erinnert daran, dass Senegal auch gegen einen großen Favoriten auf internationaler Bühne über sich hinauswachsen kann, während Frankreich mit entsprechendem Respekt in die Partie geht.

Im Mittelpunkt stehen diesmal erneut die Schlüsselakteure beider Mannschaften. Frankreich setzt auf erfahrene Führungsspieler, die bereits Titelkämpfe und große Turniere kennen und dem Angriff wie auch der Defensive Struktur geben. Senegal wiederum baut auf Athletik, schnelles Umschalten und individuelle Qualität im vorderen Drittel. Einzelne Leistungsträger dürften besonders bei Standards und Kontern gefragt sein, während die taktische Grundordnung zum Auftakt noch nicht vollständig offengelegt wird.

Sadio Mané, Offensivstar und Kapitän des Senegal, im Einsatz für seinen Klub Al-Nassr beim Spiel der Saudi Pro League gegen Al-Najmah am 3. April 2026 im Al-Awwal Park in Riad. (Abdullah Ahmed / Getty Images)
Sadio Mané, Offensivstar und Kapitän des Senegal, im Einsatz für seinen Klub Al-Nassr beim Spiel der Saudi Pro League gegen Al-Najmah am 3. April 2026 im Al-Awwal Park in Riad. (Abdullah Ahmed / Getty Images)

Quoten, Favoritenrolle und Übertragung

Auch die Buchmacher sehen Frankreich vorne. Für einen Sieg der Franzosen liegt die erwartete Quote bei rund 1.52, was den Favoritenstatus deutlich unterstreicht. Als erster Wett-Tipp bietet sich deshalb ein Erfolg Frankreichs an, gestützt auf die größere individuelle Qualität und die umfangreichere Turniererfahrung. Die zweite Empfehlung richtet sich auf die Torfrage. Hier spricht vieles für die Variante „Beide Teams treffen? Nein“, weil Frankreich defensiv stabil auftreten und Senegal nur wenige klare Abschlüsse erlauben könnte.

Fragen rund um Frankreich gegen Senegal

Wer geht bei Frankreich gegen Senegal als Favorit ins Spiel?

Frankreich geht vor dem Anpfiff als Favorit in die Begegnung. Ausschlaggebend sind die individuelle Klasse und die Erfahrung vieler Akteure auf großer Turnierbühne. Senegal bleibt dennoch ein unangenehmer Gegner, der mit Tempo und Physis für Probleme sorgen kann, sodass ein enges Spiel durchaus möglich ist.

Wann läuft Frankreich gegen Senegal im TV und wo wird die Partie gezeigt?

Die Begegnung beginnt am Dienstag, 16.06.2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit und wird in Deutschland von MagentaTV übertragen. Außerdem sind alle WM-Partien bei Tipico live verfügbar, inklusive der passenden Quotenübersicht.

Liveticker Frankreich gegen Senegal

12:28 Uhr

Die Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Frankreich
Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo – Tchouameni, Rabiot – Dembelé – Olise, D. Doué – Mbappé

Voraussichtliche Aufstellung Senegal
E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. Diouf – Camara, Diarra, P. Gueye – I. Sarr, Jackson, Mané

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