Fußball heute Vorschau & Aufstellungen – Wann spielt Usbekistan – Kolumbien bei der WM 2026?

Usbekistan gibt am Donnerstag, 18.06.2026 um 04:00 Uhr deutscher Zeit im Aztekenstadion von Mexiko City sein WM-Debüt gegen Kolumbien. In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei MagentaTV, wer ein Abo besitzt, kann das Gruppenspiel der K.-Gruppe live verfolgen. Für die Osteuropäer ist es ein schwerer Auftakt, denn Kolumbien geht mit klarer Favoritenrolle in den 1. Spieltag. Interessant ist das Spiel für alle FC Bayern Fans: Luis Díaz ist der große Star im Aufgebot von Kolumbien.

Weltmeisterschaften Uzbekistan - - Kolumbien

Gruppe K startet mit einem Duell zwischen Debütant und Favorit

Das erste Gruppenspiel der K.-Gruppe bei der Weltmeisterschaft bringt sofort Spannung in ein Feld mit Portugal und der Demokratischen Republik Kongo als weiteren Gegnern. Usbekistan tritt dabei als Neuling auf der größten Fußballbühne an und setzt an der Seitenlinie auf einen Namen mit maximaler Strahlkraft: Fabio Cannavaro. 20 Jahre nach Italiens letztem WM-Titel in Deutschland kehrt der Weltmeister von 2006 zurück, diesmal als Verantwortlicher eines Außenseiters. Dass er die Trophäe noch einmal in die Höhe stemmen wird, gilt allerdings als höchst unwahrscheinlich, denn die Weißen Wölfe reisen als klare Underdogs an.

Der Anstoß erfolgt in Mexiko City, obwohl das Duell in deutschen Berichten auch mit dem Estadio Banorte verknüpft wird. In der Übersicht zum Spiel steht zudem das Estadio Azteca, das Aztekenstadion, als Austragungsort in Mexiko City. Die Partie beginnt um 04:00 Uhr MESZ, vor Ort entspricht das 20:00 Uhr Ortszeit.

Form, Personal und die ersten Eindrücke vor dem Anpfiff

Usbekistan geht mit einer Mischung aus internationaler Erfahrung und jungen Kräften in das Turnier. Fabio Cannavaro soll der Mannschaft Struktur geben und die Mannschaft für das große Debüt stabil ausrichten. Konkrete Spielstände aus einzelnen Länderspielen im Jahr 2026 werden in dieser Übersicht nicht genannt, doch die Vorbereitung drehte sich bei den Usbeken ebenso wie bei den Kolumbianern um kleine Turniere und Testspiele, um Abläufe, Timing und Automatismen rechtzeitig zu schärfen.

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Kolumbien reist unter Néstor Lorenzo mit dem Ruf einer kompakten und taktisch disziplinierten Auswahl an. Die Südamerikaner haben in den vergangenen Jahren reichlich internationale Wettkampfpraxis gesammelt, unter anderem durch Freundschaftsspiele und Kontinentalspiele. Genau diese Routine macht sie zum Favoriten in einem Auftaktspiel, das zunächst von Vorsicht und taktischer Ordnung geprägt sein dürfte.

Wer den Überblick über alle Gruppen behalten möchte, findet in der Gruppenübersicht zur WM 2026 sämtliche Konstellationen und Termine gebündelt. In Gruppe K treffen mit Portugal und der Demokratischen Republik Kongo zwei weitere Teams aufeinander, wodurch sich ein spannender Mix aus Titelanwärter und Außenseitern ergibt.

Wer überträgt Usbekistan gegen Kolumbien im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag)

Usbekistan gegen Kolumbien (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City)

04:00 Uhr MESZ (20:00 Uhr Ortszeit in Mexico City) Wo? Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City

Estadio Azteca (Aztekenstadion) in Mexiko City Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Erstes Pflichtduell ohne historische Spuren

Ein direktes Duell zwischen Usbekistan und Kolumbien ist bisher nicht dokumentiert, weder in Pflichtspielen noch in Freundschaftsspielen. Damit stehen sich die beiden Nationalteams erstmals offiziell gegenüber. Für die Trainerstäbe fehlt also jeder direkte Vergleichswert aus der Vergangenheit, was die Partie zu einem echten Nullpunkt-Spiel macht.

Gerade deshalb wird früh sichtbar, wie beide Mannschaften ihre Spielidee auf den Platz bringen. Ohne historische Referenz bleibt die erste halbe Stunde womöglich besonders aufschlussreich, weil sich dort Tempo, Kompaktheit und die Qualität im Umschaltspiel zeigen dürften.

Übertragung, Schlüsselspieler und Wettlage

In Deutschland zeigt MagentaTV die Begegnung exklusiv. Free-TV gibt es nicht, der Livestream läuft über die MagentaTV App, auch in UHD beziehungsweise 4K. Wer heute wissen will, wer spielt, bekommt die Antwort klar geliefert: Usbekistan gegen Kolumbien in der WM 2026, Gruppe K, am 1. Spieltag.

Bei den Personalien stechen auf usbekischer Seite vor allem Eldor Shomurodov und Igor Sergeev hervor, die im Angriff Verantwortung übernehmen sollen. Im Mittelfeld sollen Otabek Shukurov und Dostonbek Khamdamov für Ideen, Verbindung und Balance sorgen. Kolumbien bringt mit James Rodríguez, Luis Díaz und Davinson Sánchez gleich mehrere international bekannte Akteure mit, die in Offensive, Flügelspiel und Defensive das Niveau heben. Gerade Standards und die Stabilität in den Schlüsselzonen könnten in diesem ersten Turnierauftritt den Ausschlag geben.

Auch die Quotenlage spricht vor dem Anpfiff klar für Kolumbien. Die gängigen Märkte sehen die Südamerikaner als siegfähiges Team, bei Betano liegen die besten Einzelquoten für den Auswärtssieg, während bet365 und weitere Anbieter interessante Werte für exakte Ergebnisse sowie Über- und Unter-Märkte bereithalten. Als erster Tipp bietet sich daher ein Sieg Kolumbiens an, ergänzt um die Wette, dass beide Teams nicht treffen. Der Gedanke dahinter ist naheliegend, denn Kolumbiens defensive Qualität und Usbekistans mögliche Zurückhaltung in einem engen Eröffnungsspiel sprechen eher für ein torarmes Szenario.

Die brennendsten Fragen zur Begegnung

Wer wird bei Usbekistan gegen Kolumbien als Favorit gehandelt?

Kolumbien geht als klarer Favorit in die Partie, das belegen sowohl die Marktquoten als auch die größere individuelle Klasse. Die Mannschaft wirkt international erfahrener und wird spielerisch wie defensiv stabiler eingeschätzt.

Wann und an welchem Ort läuft Usbekistan gegen Kolumbien im Fernsehen?

Die Partie wird am Donnerstag, 18.06.2026 um 04:00 Uhr deutscher Zeit im Estadio Banorte angepfiffen und in Deutschland live bei MagentaTV übertragen. Zusätzlich sind alle Spiele der Weltmeisterschaft auf Tipico verfügbar.