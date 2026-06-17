Fußball heute Vorschau & Aufstellungen: Wann spielt Ghana – Panama bei der WM 2026?

Ghana startet in der Nacht zum Donnerstag (18.6.) gegen Panama in die WM 2026. Anstoß im Toronto Stadium ist um 01:00 Uhr deutscher Zeit, in Deutschland läuft die Partie nur und exklusiv bei MagentaTV. Für die Black Stars wird der Auftakt zusätzlich von einem brisanten Personalthema überschattet: Thomas Partey darf wegen Visaproblemen nicht einreisen und fehlt dem Team. Das WM-Spiel heute Nacht am Donnerstag wird nur von MagentaTV gezeigt.

Die Begegnung eröffnet in Gruppe L den ersten Spieltag der Vorrunde. Neben Ghana und Panama kämpfen dort auch England und Kroatien um den Sprung in die K.o.-Phase. Wer das Spiel in Deutschland sehen will, landet damit beim Bezahlangebot von MagentaTV, das für diese Partie die zentrale Anlaufstelle bleibt.

Weltmeisterschaften Ghana - - Panama

Partey-Fall belastet Ghana vor dem Start in die WM

Die Nachricht um Thomas Partey hat in Ghana längst politische Dimensionen angenommen. Der Mittelfeldspieler darf wohl nicht mitwirken, wenn die Nationalelf ihre WM-Reise beginnt. Vor dem Spiel gegen Panama sitzt er fast 1000 Kilometer östlich vom Teamquartier der Afrikaner in Rhode Island fest.

Die ghanaische Regierung hatte gegen die Entscheidung Einspruch beim kanadischen Bundesgericht eingelegt und eine einstweilige Verfügung beantragt. Doch wie der kanadische öffentlich-rechtliche Sender CBC am Dienstag meldete, wurde der Antrag abgelehnt. Partey war trotz eines ausgestellten US-Visums von den kanadischen Behörden zurückgewiesen worden, weil er sich in London seit geraumer Zeit vor Gericht wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung verantworten muss.

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WM 2026 | Spieltag 1 | BMO Field | - 1:00 Ghana N N N N U - : - Panama U S N S U Tage Stunden Minuten Sekunden

Der Weltverband erklärte dazu, keinen Einfluss auf Visa-Fragen der Gastgeberländer der WM zu haben. In Ghana schlug der Fall hohe Wellen. In einer Erklärung der Regierung hieß es: „Die Entscheidung beruht offenbar auf einem im Vereinigten Königreich anhängigen Strafverfahren, das bislang weder zu einer Verurteilung noch zu einer gerichtlichen Feststellung der Schuld geführt hat“. Zudem arbeite man mit „aktiven diplomatischen Bemühungen“ an Gesprächen mit kanadischen Vertretern und hoffe, die Entscheidung noch umkehren zu können. Der ghanaische Verband hatte den Spieler trotz der Vorwürfe in den WM-Kader berufen, hielt sich zu dem Thema aber lange bedeckt.

Wer spielt heute? Ghana gegen Panama (WM 2026 Gruppe L, 1. Spieltag) Wann? Donnerstag, 18. Juni 2026 Anstoß? 01:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Toronto) Wo? BMO Field in Toronto, Ontario Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)



Für Deutschland ist damit klar, wo die Partie zu sehen ist. Wer überträgt die WM 2026 bei dieser Begegnung, für den ist MagentaTV die entscheidende Adresse. Im linearen oder digitalen Bezahlangebot läuft das Spiel dort exklusiv, ein Free-TV-Signal gibt es nicht.

Ghana und Panama mit unterschiedlichen Anlagen

Sportlich gehen beide Teams mit großen Erwartungen in den Turnierstart. Ghana, betreut von Carlos Queiroz, bringt eine Mischung aus erfahrenen Profis aus der Bundesliga und jungen, dynamischen Offensivkräften mit. Das Team setzt auf defensive Ordnung und schnelle Umschaltmomente. Panama unter Thomas Christiansen vertraut dagegen auf einen kompakten, zweikampfstarken Block, der über intensive Laufarbeit, Körperlichkeit und Konter gefährlich werden soll.

Im ghanaischen Spielzentrum sollen normalerweise Struktur und Tempo zusammenkommen. Genau dort fehlt mit Thomas Partey im Idealfall ein Schlüsselmann, der den Rhythmus vorgibt. Im Angriff steht Iñaki Williams für Geschwindigkeit und Abschlussstärke, während Torhüter Lawrence Ati-Zigi mit Paraden und Präsenz das letzte Bollwerk bildet. Bei Panama verkörpern Aníbal Godoy und Michael Murillo die Stabilität. Godoy sichert vor der Abwehr ab und ordnet das Mittelfeld, Murillo bringt auf der Außenverteidigerposition Tempo und Offensivdrang ein.

Auch taktisch ist die Richtung absehbar. Ghana will das Zentrum technisch wie körperlich kontrollieren, Panama lauert auf schnelle Gegenstöße und Standards. Die Aufstellungen werden deshalb eine wichtige Rolle spielen, denn Verletzungen oder Rotationen der beiden Übungsleiter könnten das Kräfteverhältnis noch verschieben. In beiden Kadern stehen zahlreiche Akteure, die in europäischen Ligen regelmäßig gefordert sind, weshalb besonders die Duelle über die Flügel und im Zentrum den Ausschlag geben dürften.

Direkter Vergleich und Wettmarkt vor dem Anpfiff

Ein historischer Referenzwert fehlt komplett. Zwischen Ghana und Panama sind bislang keine dokumentierten Pflichtspiele oder Testspiele verzeichnet. Damit steht eine der seltenen, möglicherweise sogar die erste direkte Begegnung zwischen beiden Nationalteams an. Für die Trainer gibt es also keine belastbare Vergangenheit, auf die sie bei der Vorbereitung zurückgreifen könnten, sondern nur aktuelle Form, Analyse und eigene Beobachtungen.

Auch auf dem Wettmarkt liegt Ghana leicht vorne. Die Buchmacher sehen einen ghanaischen Sieg im Bereich der wahrscheinlicheren Ausgänge. Als Tipp 1 wird deshalb ein Erfolg Ghanas genannt. Dazu kommt die Empfehlung, dass beide Teams nicht treffen, weil Panamas Chancen gegen die defensive Stabilität der Black Stars geringer eingeschätzt werden. Beispielhaft wurden Quoten wie ein Heimsieg zu etwa 2.27 bei einem führenden Anbieter genannt, während ein anderer bekannter Anbieter für „Both Teams To Score: Nein“ im Fokus steht. Diese Werte können sich bis zum Anstoß noch verändern.

Die wichtigsten Fragen vor dem Anpfiff

Wer wird bei Ghana gegen Panama als Favorit gehandelt?

Ghana geht als leichter Favorit in die Partie, vor allem wegen der individuell stärkeren Besetzung im Mittelfeld und der Optionen in der Offensive. Panama bringt aber viel Physis mit und kann über Konter gefährlich werden, weshalb eine Überraschung nicht auszuschließen ist.

Wo finde ich für diese Partie die attraktivsten Quoten?

Die attraktivsten Quoten erhalten Sie im direkten Vergleich verschiedener Buchmacher. Einzelne Anbieter locken zum Eröffnungsspiel mit Quotenboosts, deshalb lohnt sich vor einer Wette der Blick in den Wettanbieter-Vergleich, um Quotenniveau und Bonusangebote zu prüfen.

Wann läuft Ghana gegen Panama und wo ist die Partie zu sehen?

Die Partie steigt am Donnerstag, 18.06.2026 um 01:00 Uhr deutscher Zeit im BMO Field und wird in Deutschland vor allem von MagentaTV übertragen. Zusätzlich sind alle Spiele der Weltmeisterschaft live auf Tipico verfügbar, wo es neben Übertragungsmöglichkeiten auch attraktive Quoten gibt.