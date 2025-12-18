Fußball heute Vorschau + Aufstellungen – Mainz 05 in der UEFA Conference League

Am 18. Dezember steht ein spannender Europapokal-Abend bevor, wenn der 1. FSV Mainz 05 in der UEFA Conference League gegen FC Samsunspor aufläuft. Das Spiel wird live und exklusiv im Free-TV bei RTL sowie auf RTL+ übertragen. Anpfiff ist um 21:00 Uhr in der MEWA Arena, wo die Mainzer die Chance haben, sich mit einem Sieg das Ticket für das Achtelfinale zu sichern. Cheftrainer Urs Fischer und Spieler Stefan Bell äußern sich optimistisch über die bevorstehende Partie.

Direkte Qualifikation für das Achtelfinale steht auf dem Spiel

Das bevorstehende Heimspiel gegen Samsunspor wird für die Mainzer von entscheidender Bedeutung sein. Der türkische Vertreter hat in dieser internationalen Saison eine solide Leistung gezeigt und belegt mit zehn Punkten den fünften Platz. Im Gegensatz dazu rangiert Mainz aufgrund des Torverhältnisses aktuell nur auf Platz acht. Ein Sieg würde den Mainzern die direkte Qualifikation für das Achtelfinale im März 2026 sichern und ihr Selbstvertrauen vor dem letzten Bundesligaspiel des Jahres stärken. Ein Remis oder eine Niederlage könnte hingegen zu Playoff-Spielen im Februar führen, was zusätzliche Belastungen mit sich bringen würde.

Fischer über Personal und Strategie

Cheftrainer Urs Fischer äußerte sich in der Pressekonferenz zu den personellen Herausforderungen: „Phillipp Mwene und Anthony Caci fallen weiterhin aus, genauso wie Robin Zentner und Sota Kawasaki. Nikolas Veratschnig ist aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt. Positiv ist, dass Dominik Kohr und Paul Nebel zurückkehren, während es bei Silvan Widmer und Nadiem Amiri gut aussieht.“ Fischer betonte die Wichtigkeit des Spiels: „Wir bestreiten es, um zu gewinnen. Es wäre vorteilhaft, keine Playoff-Spiele absolvieren zu müssen und unsere Zeit stattdessen für Training zu nutzen.“

Aufstellungen heute von Mainz

Batz – da Costa, Bell, Kohr – Widmer, Nordin – Kai. Sano – Nebel, Amiri – Weiper, Hollerbach

Stefan Bell spricht über die Stimmung in der Arena

Stefan Bell, der Kapitän des Teams, erwartet eine großartige Atmosphäre in der MEWA Arena: „Wir freuen uns auf ein volles und stimmungsvolles Stadion. Die vorherigen Spiele in der Conference League haben bereits gezeigt, wie besonders diese Abende für unsere Fans sind.“ Bell reflektierte auch über die letzten Spiele: „Trotz der Schwierigkeiten in Posen und München sind wir stolz auf unsere Leistungen. Wir haben die Chance, einen großen Schritt zu machen, sowohl in der Conference League als auch in der Bundesliga.“

Herausforderungen durch den Trainerwechsel

Zum Thema des kürzlichen Trainerwechsels bemerkte Bell: „Ein Trainerwechsel bringt immer eine gewisse Unruhe, aber auch eine positive Dynamik. Jeder Spieler sieht seine Chance, sich zu beweisen. Die Zeit auf dem Trainingsplatz ist zwar begrenzt, aber wir nutzen sie effektiv durch Videoanalysen, um uns auf den Gegner vorzubereiten.“ Er äußerte sich optimistisch über die Integration neuer Ideen in die Spielweise des Teams und die Rückkehr verletzter Spieler, die die Konkurrenz im Kader erhöhen.