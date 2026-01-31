Fußball heute Aufstellungen + Spielstand: 2:2 Hamburger SV gegen FC Bayern – Wer spielt heute?

Am Samstagabend trifft der Hamburger SV auf den FC Bayern München im Topspiel des 20. Spieltags der Bundesliga. Der FC Bayern hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Form gezeigt und will den Schwung aus der intensiven Januarphase mitnehmen. Trainer Vincent Kompany erwartet eine starke Leistung seiner Mannschaft gegen die Norddeutschen. Wir haben alle wichtigen Informationen und die voraussichtlichen Aufstellungen für dieses spannende Duell zusammengefasst. Wer überträgt HSV gegen Bayern München heute live im TV & Stream?

Die Ausgangslage des FC Bayern

Für die Münchner steht das siebte Spiel innerhalb von 21 Tagen an. Nach fünf Siegen und einer unglücklichen Niederlage gegen Augsburg sind die Bayern auf einem guten Weg, den Jahresauftakt erfolgreich zu gestalten. Trotz einiger verletzter Spieler ist der Optimismus groß. „Hoffentlich können wir noch einmal in diesem Monat voll drauf gehen, sodass wir den besten FC Bayern sehen“, erklärte Kompany. Die Rückkehr zum vollständigen Kader im Februar könnte entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison sein.

Im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg bei PSV Eindhoven in der Champions League am vergangenen Mittwoch gibt es sieben Veränderungen in der Anfangsformation. Neuer, Minjae, Gnabry, Kane, Olise, Davies und Stanišić beginnen an Stelle von Urbig, Tah, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof und Ito.

Offizielle Aufstellungen heute Abend

Hamburger SV

Heuer Fernandes – Capaldo, Vušković, Elfadli – Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim – Jatta, Fábio Vieira – Königsdörffer.

Trainer: Polzin

Nach der Suspendierung von Dompé hat HSV-Coach Merlin Polzin ein Personalpuzzle in der Offensive zu lösen. Fabio Vieira könnte auf der Zehn spielen, während Königsdörffer und Philippe im Sturm agieren könnten. Glatzel wird nach seiner Erkrankung voraussichtlich nicht in der Startelf stehen.

FC Bayern München

Neuer – Upamecano, Minjae, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Davies, Karl, Stanišić, Pavlović.

Kompany wird voraussichtlich einige Wechsel vornehmen, um die Mannschaft frisch zu halten. Der zuletzt verletzte Stanisic könnte möglicherweise wieder im Kader stehen.

Fakten zum Duell zwischen Hamburger SV und FC Bayern

Der FC Bayern strebt den sechsten Auswärtssieg in Serie an. Kompany, der eine emotionale Verbindung zu Hamburg hat, möchte trotz seiner Vergangenheit dort keine Geschenke verteilen: „Ich bin hier, um mit Bayern München meine beste Zeit zu erleben. Ich will morgen gewinnen – und dann freue ich mich auf alles andere“, so der Trainer. Das Hinspiel gewann der FCB klar mit 5:0.

Bundesliga Hamburger SV 2.26 xG 2.37 2 2 FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München 2.66 xG 0.56 5 0 Hamburger SV

Der Gegner Hamburger SV

Der Rückkehrer aus Hamburg hat sich gut in der Bundesliga etabliert, steht aber aktuell vor der ersten ernsthaften Herausforderung der Saison. Der letzte Sieg liegt bereits fünf Spiele zurück. Dennoch bleibt die Zuversicht hoch. Coach Merlin Polzin beschreibt sein Team als motiviert und bereit, sich mit den Besten zu messen. „Im Volksparkstadion sind schon Dinge passiert, die an anderen Orten nicht ganz so einfach möglich wären“, erläuterte er.

Das Personal für Hamburger SV vs. FC Bayern

Der Hamburger SV muss auf mehrere verletzte Spieler verzichten, darunter Alexander Rössing-Lelesiit und Yussuf Poulsen. Dompé wurde aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Fraglich sind auch die angeschlagenen Spieler Downs, Baldé und Glatzel. Der FC Bayern hingegen muss auf Laimer und Guerreiro verzichten, könnte jedoch auf Stanisic zurückgreifen.