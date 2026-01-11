Fußball heute live 8:1 & Aufstellungen – FC Bayern – VfL Wolfsburg

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

von

Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 trifft der FC Bayern München am Sonntag um 17:30 Uhr in der Allianz Arena auf den VfL Wolfsburg. Die Münchner wollen den Schwung aus einer herausragenden ersten Saisonhälfte mitnehmen und mit einem Sieg in die intensive Phase der Bundesliga starten. Bei frostigen Temperaturen von knapp minus sechs Grad erwartet Bayerntrainer Vincent Kompany ein anspruchsvolles Duell gegen die offensiv starken Wölfe. Alle wichtigen Informationen zur Partie gibt es hier.

Fußball heute: Vorschau & Aufstellungen FC Bayern – VfL Wolfsburg

Offizielle Aufstellungen Bayern gegen Wolfsburg

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim stellt Vincent Kompany auf vier Positionen um: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Tom Bischof und Aleksander Pavlović rücken für Jonas Urbig, Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka und Hiroki Ito ins Team (alle Bank).

Offizielle Aufstellung Bayern
Neuer – Upamecano, Tah, Kane, Luis Díaz, Olise, Bischof, Laimer, Karl, Stanišić, Pavlović.

Auswechselspieler sind Urbig – Gnabry, Goretzka, Ito, Guerreiro, Kiala, Mike, Chávez, Santos.

Voraussichtliche Aufstellung Wolfsburg
Grabara – Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Fischer – Svanberg, Arnold – Eriksen, Majer, Wimmer – Pejcinovic

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 16
| Allianz Arena | 11.1.2026-17:30
FC Bayern München
S S S U S
8 : 1
3.65
xG
1.36
Endergebnis
VfL Wolfsburg
N U S S N
K. Fischer
5'
Luis Díaz
30'
Michael Olise
50'
M. Jenz
53'
Raphaël Guerreiro
68'
Harry Kane
69'
Michael Olise
76'
Leon Goretzka
88'
D. Pejčinović
13'
| Schiedsrichter: T. Reichel | Halbzeit: 2-1
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
20
Tom Bischof
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
K. Grabara
2
K. Fischer
4
Konstantinos Koulierakis
15
M. Jenz
26
S. Kumbedi
27
M. Arnold
32
M. Svanberg
39
Patrick Wimmer
10
L. Majer
24
C. Eriksen
17
D. Pejčinović
field field
Aufstellungen
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
7.5
27
M
Konrad Laimer
6.6
2
D
Dayot Upamecano
77'
6.9
4
D
Jonathan Tah
7.3
44
D
J. Stanišić
6.7
45
M
Aleksandar Pavlović
58'
7
20
D
Tom Bischof
7
17
M
Michael Olise
50'76'83'
10
42
M
Lennart Karl
57'
6.7
14
O
Luis Díaz
30'
8.2
9
O
Harry Kane
69'77'
8.3
Ersatzspieler
40
T
J. Urbig
30
D
Cassiano Kiala
21
D
H. Ito
77'
6.6
22
D
Raphaël Guerreiro
57'68'
7.7
8
M
Leon Goretzka
58'88'
8.2
7
M
Serge Gnabry
47
M
David Daiber
38
M
Felipe Marlon Chávez
83'
6.3
36
O
Wisdom Mike
77'
6.5
Coach
V. Kompany
VfL Wolfsburg
1
T
K. Grabara
6.3
26
D
S. Kumbedi
4.6
15
D
M. Jenz
53'
4.6
4
D
Konstantinos Koulierakis
5.5
2
D
K. Fischer
5'
4.2
32
M
M. Svanberg
45'64'
6.3
27
M
M. Arnold
6.7
24
M
C. Eriksen
86'
5.9
10
M
L. Majer
77'
6.3
39
M
Patrick Wimmer
64'
6
17
O
D. Pejčinović
13'86'
7.9
Ersatzspieler
12
T
P. Pervan
3
D
D. Vavro
86'
41
D
Jan Bürger
25
D
A. Zehnter
40
M
K. Paredes
77'
6.5
37
M
Pharell Hensel
86'
5
M
Vinicius Souza
31
M
Yannick Gerhardt
64'
6.3
11
O
A. Daghim
64'
6.7
Coach
D. Bauer
Tore
Eigentor
K. Fischer
5'
13'
Tor
D. Pejčinović (Assist: L. Majer)
Tor
Luis Díaz (Assist: Michael Olise)
30'
Tor
Michael Olise (Assist: Konrad Laimer)
50'
Eigentor
M. Jenz
53'
Tor
Raphaël Guerreiro (Assist: Harry Kane)
68'
Tor
Harry Kane (Assist: Luis Díaz)
69'
Tor
Michael Olise (Assist: Luis Díaz)
76'
Tor
Leon Goretzka (Assist: Jonathan Tah)
88'

Die Ausgangslage des FC Bayern

Der FC Bayern hat mit 13 Siegen und zwei Unentschieden sowie einer Tordifferenz von +44 die beste Saison der Bundesliga-Geschichte gestartet. Mit 55 erzielten Toren zur Saisonmitte setzen die Münchner neue Maßstäbe. Nach einer intensiven Trainingswoche und einem überzeugenden 5:0-Sieg im Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg sind die Bayern bereit, gegen Wolfsburg drei Punkte zu holen. Trainer Kompany warnte jedoch vor der Gefährlichkeit des Gegners und betonte, dass sein Team ihre eigenen Stärken einbringen müsse, um erfolgreich zu sein.

Der Gegner VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat nach einem schwachen Saisonstart mit nur fünf Punkten aus drei Spielen eine Stabilisierung erfahren. Unter dem neuen Cheftrainer Daniel Bauer sammelte die Mannschaft in den letzten vier Bundesliga-Partien sieben Punkte und schloss das Jahr 2025 auf dem 14. Tabellenplatz ab. Für die Wölfe ist es essenziell, gegen Bayern schnell Punkte zu sammeln, um sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien. Trainer Kompany hob die offensiven Qualitäten der Wolfsburger hervor, die in den letzten Spielen besonders torgefährlich waren.

Verletzungen und Personalien

Bei den Bayern fehlen neben Nicolas Jackson (Afrika-Cup) auch Alphonso Davies, Sacha Boey (beide krank) und Joshua Kimmich (Aufbautraining). Jamal Musiala steht laut Kompany ebenfalls nicht zur Verfügung, jedoch wird Manuel Neuer wieder im Kader stehen. Auf der anderen Seite muss Wolfsburg auf mehrere Spieler verzichten, darunter Bence Dárdai, Jonas Wind, Joakim Maehlen, Rogério und Jenson Seelt, während Mohamed Amoura ebenfalls beim Afrika-Cup weilt.

Trainerstimmen vor dem Duell

Vincent Kompany äußerte sich optimistisch und forderte von seinem Team, zuhause die eigene Stärke auszuspielen: „Ich möchte sehen, dass wir unser Spiel durchpushen.“ Sein Kollege aus Wolfsburg betonte die Wichtigkeit eines klaren Plans und viel Leidenschaft im Spiel, um gegen die Bayern erfolgreich zu sein.

