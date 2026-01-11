Fußball heute: Vorschau & Aufstellungen FC Bayern – VfL Wolfsburg

Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 trifft der FC Bayern München am Sonntag um 17:30 Uhr in der Allianz Arena auf den VfL Wolfsburg. Die Münchner wollen den Schwung aus einer herausragenden ersten Saisonhälfte mitnehmen und mit einem Sieg in die intensive Phase der Bundesliga starten. Bei frostigen Temperaturen von knapp minus sechs Grad erwartet Bayerntrainer Vincent Kompany ein anspruchsvolles Duell gegen die offensiv starken Wölfe. Alle wichtigen Informationen zur Partie gibt es hier.

Voraussichtliche Aufstellungen Bayern gegen Wolfsburg

Voraussichtliche Aufstellung Bayern

Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Pavlovic, Goretzka – Olise, Karl, Luis Diaz – Kane

Voraussichtliche Aufstellung Wolfsburg

Grabara – Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Fischer – Svanberg, Arnold – Eriksen, Majer, Wimmer – Pejcinovic

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 16 | Allianz Arena | - 17:30 FC Bayern München S S S U S - : - VfL Wolfsburg N U S S N

Die Ausgangslage des FC Bayern

Der FC Bayern hat mit 13 Siegen und zwei Unentschieden sowie einer Tordifferenz von +44 die beste Saison der Bundesliga-Geschichte gestartet. Mit 55 erzielten Toren zur Saisonmitte setzen die Münchner neue Maßstäbe. Nach einer intensiven Trainingswoche und einem überzeugenden 5:0-Sieg im Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg sind die Bayern bereit, gegen Wolfsburg drei Punkte zu holen. Trainer Kompany warnte jedoch vor der Gefährlichkeit des Gegners und betonte, dass sein Team ihre eigenen Stärken einbringen müsse, um erfolgreich zu sein.

Der Gegner VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat nach einem schwachen Saisonstart mit nur fünf Punkten aus drei Spielen eine Stabilisierung erfahren. Unter dem neuen Cheftrainer Daniel Bauer sammelte die Mannschaft in den letzten vier Bundesliga-Partien sieben Punkte und schloss das Jahr 2025 auf dem 14. Tabellenplatz ab. Für die Wölfe ist es essenziell, gegen Bayern schnell Punkte zu sammeln, um sich aus der unteren Tabellenregion zu befreien. Trainer Kompany hob die offensiven Qualitäten der Wolfsburger hervor, die in den letzten Spielen besonders torgefährlich waren.

Verletzungen und Personalien

Bei den Bayern fehlen neben Nicolas Jackson (Afrika-Cup) auch Alphonso Davies, Sacha Boey (beide krank) und Joshua Kimmich (Aufbautraining). Jamal Musiala steht laut Kompany ebenfalls nicht zur Verfügung, jedoch wird Manuel Neuer wieder im Kader stehen. Auf der anderen Seite muss Wolfsburg auf mehrere Spieler verzichten, darunter Bence Dárdai, Jonas Wind, Joakim Maehlen, Rogério und Jenson Seelt, während Mohamed Amoura ebenfalls beim Afrika-Cup weilt.

Trainerstimmen vor dem Duell

Vincent Kompany äußerte sich optimistisch und forderte von seinem Team, zuhause die eigene Stärke auszuspielen: „Ich möchte sehen, dass wir unser Spiel durchpushen.“ Sein Kollege aus Wolfsburg betonte die Wichtigkeit eines klaren Plans und viel Leidenschaft im Spiel, um gegen die Bayern erfolgreich zu sein.