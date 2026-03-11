Fußball heute Vorschau + Aufstellung: Wann spielt Bayer 04 Leverkusen gegen FC Arsenal?

Das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Arsenal steigt am Mittwoch, 11. März, um 18.45 Uhr in der BayArena – live bei DAZN und im Werkself-Radio. Die Werkself empfängt den Tabellenführer der Premier League und hofft auf ein starkes Heimresultat für das Rückspiel. Trainer Kasper Hjulmand warnt vor Arsenals hoher Standardstärke, während Youngster Christian Kofane Selbstvertrauen und mutiges Auftreten fordert. Wichtig für Leverkusen: Rückkehrer Patrik Schick ist wieder einsatzbereit.

Spieltermin, Anstoß und Übertragung

Das Champions-League-Achtelfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Arsenal beginnt am Mittwoch, den 11. März, um 18.45 Uhr in der BayArena. Die Partie läuft live bei DAZN und wird zusätzlich im Werkself-Radio übertragen. Für Leverkusen ist das Heimspiel die Chance, ein gutes Ergebnis vor dem Rückspiel zu erspielen und die Unterstützung der Fans zu nutzen.

Champions League 2025-2026 - Achtelfinale | | - 18:45 Bayer 04 Leverkusen N U U S U - : - FC Arsenal U N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Voraussichtliche Aufstellungen und Formation

Leverkusen reist mit einer klaren Formation ins Duell und setzt voraussichtlich auf eine kompakte Defensive sowie schnelle Flügelangriffe. Die prognostizierte Startelf liest sich wie folgt:

Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo – Palacios, Aleix Garcia – Culbreath, Maza – Terrier, Kofane.

Arsenal wird so beginnen:

Raya – J. Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori – Nörgaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard.

Hjulmand warnt vor Arsenals Stärke bei Standards

Kasper Hjulmand betonte auf der Pressekonferenz die Qualität des Gegners: „Arsenal ist derzeit vielleicht die beste Mannschaft Europas. Sie haben die Ligaphase der Champions League als Erster beendet und alle Spiele gewonnen, dazu die meisten Tore geschossen und die wenigsten Gegentore kassiert.“ Gleichzeitig hob er die Bedeutung von Mikel Artetas Arbeit hervor und warnte speziell vor Arsenals Effizienz bei Standardsituationen. Hjulmand nannte die Standardstärke der Gunners eine der größten Herausforderungen und betonte, dass seine Mannschaft das Spiel gemeinsam mit den Fans genießen wolle. Dennoch sieht er sein Team nicht chancenlos: Leverkusen habe in dieser Saison bereits große Gegner geschlagen und gehe selbstbewusst in das Heimspiel.

Kofane, Schicks Rückkehr und die Match-Mentalität

Christian Kofane, in den letzten drei Ligaspielen an vier Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen), forderte Mut und Einsatz: „Wir werden mutig sein und alles reinwerfen, um uns am Ende nichts vorzuwerfen und unsere Fans glücklich zu machen.“ Kofane betonte zudem den Gewinn an Erfahrung durch den wieder einsatzbereiten Patrik Schick, den er nicht als Konkurrenten, sondern als Mentor sieht. Hjulmand lobte Kofanes Lernbereitschaft und Persönlichkeit als zentrale Faktoren für dessen Entwicklung und forderte weiterhin kritische Begleitung, damit der junge Stürmer sich verbessert.

