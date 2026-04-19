Fußball heute Vorschau & Aufstellung – 3:1 – FC Bayern mit Meister-Matchball im Südschlager!

Der FC Bayern steht am Sonntag vor der ersten Titelchance der Saison: Mit einem Punkt gegen den VfB Stuttgart könnten die Münchner in der Allianz Arena die Meisterschaft vorzeitig sichern. Anstoß ist um 17:30 Uhr, die Partie läuft auf DAZN. Dass der BVB am Samstag mit 1:2 bei der TSG Hoffenheim patzte, macht den Südschlager noch brisanter. Der BVB patzt und verliert gegen Hoffenheim.

Bundesliga FC Bayern München - - VfB Stuttgart

Offizielle Aufstellungen: Das Personal vor dem Südschlager

Beim FC Bayern fehlen Lennart Karl wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren rechten Oberschenkel, Sven Ulreich im Aufbautraining nach Muskelbündelriss, Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade und Serge Gnabry wegen eines Ausrisses der Adduktoren am rechten Oberschenkel. Stuttgart muss lediglich den gelbgesperrten Deniz Undav ersetzen.

Offizielle Aufstellung Bayern

So startet der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart:

Urbig – Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Stanišić.

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Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Tah, Kane, Olise, Laimer, Ofli, Ndiaye, Pavlović.

Voraussichtliche Aufstellung VfB

Nübel – Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, El Khannouss, Führich – Demirovic

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30 | Allianz Arena | - 17:30 FC Bayern München S S S S S - : - VfB Stuttgart S N S N S 40 J. Urbig 19 A. Davies 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 44 J. Stanišić 8 Leon Goretzka 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 22 Raphaël Guerreiro 10 Jamal Musiala 11 Nicolas Jackson 33 Alexander Nübel 3 R. Hendriks 24 J. Chabot 29 Finn Jeltsch 4 J. Vagnoman 6 Angelo Stiller 16 A. Karazor 10 Chris Führich 11 B. El Khannouss 18 Jamie Leweling 8 Tiago Tomás

Tabelle der Bundesliga Top 5

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München S U S S S > 29 24 4 1 105 27 78 76 2 Borussia Dortmund S S S N N > 30 19 7 4 61 31 30 64 3 ▲ RB Leipzig N S S S S > 30 18 5 7 59 37 22 59 4 ▼ VfB Stuttgart U S S N S > 29 17 5 7 60 38 22 56 5 ▲ TSG 1899 Hoffenheim U N N U S > 30 16 6 8 59 44 15 54 Champions League

Europa League

Relegationsplatz

Abstieg in die 2.Liga

Europa-Conference-League-Play-offs

FC Bayern mit Meister-Matchball und viel Schwung

Die Münchner gehen mit reichlich Selbstvertrauen in das Duell mit den Schwaben. Unter der Woche erreichte das Team das Halbfinale der Champions League: Nach einem extrem emotionalen Verlauf mit drei Rückständen setzten sich die Bayern nach dem Sieg im Bernabéu auch im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid in der Allianz Arena durch und zogen unter die besten vier Mannschaften Europas ein. In der Bundesliga läuft es ebenfalls stark, acht Siege aus den vergangenen neun Spielen sprechen für sich.

Am 30. Spieltag eröffnet sich damit bereits die Chance auf die vorzeitige Meisterschaft. Weil Verfolger Borussia Dortmund in Hoffenheim verloren hat, reicht den Bayern gegen Stuttgart schon ein Punkt, um den Titel klarzumachen. Eine große Feier plant der Klub dennoch nicht, schließlich warten in den kommenden Wochen weitere wichtige Aufgaben. „Die Spieler haben schon gesagt, dass direkt nach dem Spiel der Fokus auf Leverkusen ist, egal was passiert“, sagte Chefcoach Vincent Kompany am Samstag im Pressetalk vor der Partie gegen Stuttgart. „Wir können alle damit leben, dass wir noch ein bisschen warten mit dem Feiern. Jetzt wird entschieden, wie oft wir feiern und wie groß wir feiern können.“

Der VfB kommt mit Ambitionen nach München

Auch der VfB Stuttgart reist mit klaren Zielen an. Die Schwaben spielen eine überzeugende Saison und haben im Rennen um die Champions-League-Plätze weiterhin gute Karten. Vor dem Duell mit Bayern steht das Team des ehemaligen Amateure-Trainers Sebastian Hoeneß auf Rang drei, punktgleich mit RB Leipzig auf Platz vier und vier Zähler vor Bayer 04 Leverkusen. Am vergangenen Wochenende feierte Stuttgart einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV.

Hoeneß erwartet in München jedoch ein anderes Spiel als zuletzt, vor allem mit weniger Ballbesitzphasen. „Das Ziel ist es, ein Momentum zu kreieren. Dafür brauchen wir Mut, Überzeugung und eine gewisse Leidensfähigkeit. Es werden sich Situationen ergeben, die wir für nutzen müssen“, sagte der VfB-Coach.

Auch Kompany stellte auf der Bayern-Seite auf ein intensives Duell ein. „Wenn man die Spielverläufe der letzten Duelle sieht, war es immer sehr eng. Die Spiele waren nie einfach, wir mussten immer kämpfen und haben erst am Ende den Unterschied gemacht“, meinte der FCB-Chefcoach mit Blick auf den VfB. „Ich erwarte diese Körperlichkeit im Spiel. Stuttgart ist nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich sehr stark. Sie können auch über lange Bälle gefährlich werden. Sie haben die zweitbeste Offensive der Liga.“

Liveticker heute 3:1 FC Bayern gegen VFB Stuttgart

18:19 Uhr Bayern ist so gut wie Deutscher Meister Derzeit hat man 15 Punkte Vorsprung in der Tabelle nach einer starken 1.Halbzeit mit 3 Toren in nur 7 Minuten!



18:07 Uhr 3:1 Was geht hier ab? 7 Minuten später und es steht 3:1. – Doppelpack von Nicolas Jackson und dann noch Alphonso Davies hinterher. Spiel gedreht.

18:04 Uhr Ausgleich Raphaël Guerreiro mit dem verdienten Ausgleich!



17:56 Uhr 1:0 für Stuttgart Führich bringt die Gäste in Führung! Flacher Schuß ins rechte Eck!



17:48 Uhr Die Bayern bestimmen 65% Ballbesitz für die Bayern, 2 Torschüsse und eine Ecke. Wann fällt hier das Führungstor?



17:30 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es los in München!



17:02 Uhr Anpfiff Offizielle Aufstellung Bayern

So startet der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart: Urbig – Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Davies, Ito, Guerreiro, Stanišić. Einwechselspieler sind: Neuer – Upamecano, Tah, Kane, Olise, Laimer, Ofli, Ndiaye, Pavlović.