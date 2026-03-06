Fußball heute Aufstellung: FC Bayern vs. Mönchengladbach 4:1 – (Update 22:22 Uhr)

Der FC Bayern spielt heute das. 1.Spiel des 25.Bundesliga-Spieltags gegen Mönchengladbach: Flutlicht in der Allianz Arena, Anpfiff um 20:30 Uhr. Der Klassiker verspricht Spannung trotz personeller Rückschläge beim Rekordmeister: Hiroki Ito und Alphonso Davies fehlen mit Muskelfaserrissen, und Torjäger Harry Kane fällt nach einem Schlag auf die Wade kurzfristig aus. Manuel Neuer ist nach seiner Wadenzerrung wieder einsatzfähig und gibt der Defensive Sicherheit. Kompany betont die Mannschaftsmentalität und bietet Ersatzspielern die Chance, sich zu empfehlen.

Spiel- und Ergebnisbericht: Bayern gewinnen 4:1 gegen Mönchengladbach

Im Vergleich zum 3:2 in Dortmund verändert Kompany seine Anfangsformation auf sieben Positionen. Manuel Neuer, Minjae Kim, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Nicolas Jackson, Tom Bischof und Lennart Karl rücken für Jonas Urbig, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise, Josip Stanišić und Aleksandar Pavlović neu ins Team.

Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Upamecano, Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof, Laimer, Karl

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Auf der Bank sitzen zunächst: Ulreich, Urbig – Tah, Gnabry, Olise, Guerreiro, Stanišić, Pavlović, Santos, Cardozo.

Voraussichtliche Aufstellung Gladbach

Nicolas – Diks, Elvedi, Chiarodia – Sander – Scally, Castrop – Reitz, Mohya – Honorat, Tabakovic

Die personellen Ausfälle prägen die Aufstellungsdiskussion: Innenverteidiger Hiroki Ito und Linksverteidiger Alphonso Davies fehlen mit Muskelfaserrissen, bei Kane verhindert ein Schlag auf die Wade den Einsatz. Vincent Kompany bestätigte auf der Pressekonferenz, dass es sich bei Kanes Blessur nicht um eine langfristige Diagnose handelt, aber ein Tag Regeneration für einen Einsatz fehlt. Gleichzeitig ist Manuel Neuer nach seiner Verletzung an der linken Wade wieder fit und stellt die defensive Stabilität sicher.

Dennoch bleibt die Frage offen, welche Offensivspieler den Platz von Kane übernehmen und wie Kompany die Rotation in den Englischen Wochen managt. Kompany deutete an, dass mehrere Akteure auf ihren Moment hoffen und das Trainerteam bereit ist, Alternativen einzusetzen — eine Chance für Einwechselspieler und Talente, sich in Spielverlauf und Standardsituationen zu empfehlen.

Liveticker heute FC Bayern gegen Mönchengladbach

21:45 Uhr Nur noch 4:1 für die Bayern Der 17.Jährige eingewechselte Wael Mohya mit dem 4:1 Abstaubertor!

21:45 Uhr 4:0 für die Bayern 79.Spielminute – 4:0 durch Nicolas Jackson

21:45 Uhr 3:0 für die Bayern Musiala darf sich in die Torschützenliste per Elfmeter eintragen, Reitz bekommt die Rote nach Foulspiel. Urbig kommt zur Halbzeit für Neuer, der die letzten zwei Spiele wegen einem Muskelfaserriss aussetzen musste, ist unsicher, ob er nun nur geschont wird.

21:25 Uhr 2:0 für die Bayern Luis Diaz gibt dieses Mal die Vorlage für das 2:0 durch Konrad Laimer

21:05 Uhr 1:0 für die Bayern Luis Diaz nach Vorlage von Goretzka zum 1:0 in der 33.Spielminute.

20:00 Uhr Das sagt Gladbach-Trainer Polanski Wir kennen die herausragenden Qualitäten der Bayern. Es geht darum, als Mannschaft dorthin zu fahren und sich so zu präsentieren, dass wir den Glauben haben, bestehen zu können. Dafür brauchen wir absolute Leistungsbereitschaft. Wir müssen konzentriert, aggressiv in den Zweikämpfen und gleichzeitig klug mit Ball agieren.

19:33 Uhr Rotation auf sieben Positionen. Manuel Neuer, Minjae Kim, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Nicolas Jackson, Tom Bischof und Lennart Karl rücken für Jonas Urbig, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise, Josip Stanišić und Aleksandar Pavlović neu ins Team.

19:30 Uhr Im Vergleich zum 3:2 in Dortmund verändert Kompany seine Anfangsformation auf sieben Positionen. Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Upamecano, Minjae, Kimmich, Goretzka, Musiala, Jackson, Luis Díaz, Bischof, Laimer, Karl

18:45 Uhr Warum die Bayern so gerne den Spieltag eröffnen In den vergangenen 15 Freitagsspielen in der Bundesliga blieb der FCB unbesiegt (zwölf Siege, drei Remis) – die letzte Niederlage gab es aber ausgerechnet zuhause gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Januar 2022 (1:2).

10:00 Uhr Bayern ohne wichtige Spieler Die Schlagzeilen vor dem Anpfiff bestimmen jedoch die Ausfälle. So fehlen den Gastgebern Hiroki Ito, Alphonso Davies (beide Muskelfaserriss). Und auch Torjäger Harry Kane ist nicht dabei:

Die Ausgangslage des FC Bayern: Statistik, Offensive und Rhythmus

Bayern reist mit kräftigem Offensivdrang an: 88 Tore nach 24 Spieltagen dokumentieren eine herausragende Torquote und die Ambition, den Bundesligarekord von 101 Treffern ins Visier zu nehmen. In jedem Ligaspiel traf der Rekordmeister, ein Wert, den in dieser Saison sonst nur Borussia Dortmund aufweist. Gleichzeitig mahnen historische Daten zur Wachsamkeit: Mit fünf Siegen in Serie gegen Gladbach hat Bayern zuletzt eine Serie hingelegt, dennoch kassierte der Klub gegen keine Mannschaft mehr Niederlagen (28) als gegen die Fohlen.

Der jüngste 3:2-Erfolg im Spitzenspiel in Dortmund zeigte Offensivqualität und mentale Stärke; Joshua Kimmich betonte die Entschlossenheit, die Tabellenführung zu verteidigen. Kompany spricht offen über den bevorstehenden Rhythmus: Englische Wochen und Länderspielpausen erhöhen die Belastung, doch der Trainer sieht die Breite des Kaders als Vorteil, um Ballbesitz, Tempo und physische Anforderungen zu verteidigen.

Borussia Mönchengladbach: Taktik, Form und Chancen

Gladbach reist als Underdog nach München, will sich aber nicht verstecken. Coach Eugen Polanski fordert Konzentration, Aggressivität in den Zweikämpfen und das Verhindern von Bayerns Rhythmus durch enge Abstände und gegebenenfalls einen tiefen Block. Mit Ball sollen Ruhephasen geschaffen werden, um Bayern vor taktische Aufgaben zu stellen und Umschaltmomente zu erzwingen.

Sportlich kommt Gladbach mit Rückenwind: Das 1:0 gegen Union Berlin beendete eine Serie von sieben Partien ohne Sieg und war die neunte Partie in dieser Saison ohne Gegentor — nur Dortmund weist mehr Nullnummern auf. In der Tabelle stehen die Fohlen auf Rang zwölf und liegen nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz; deshalb zählt für Polanski jeder Punkt, den seine Mannschaft in München ergattern kann.

Historischer Kontext und Hinspiel

Im Hinspiel zeigte sich Gladbach als zäher Gegner: lange ein 0:0, ehe Bayern nach 64 Minuten in Führung ging und das Spiel letztlich 3:0 gewann. Diese Begegnung verdeutlicht, dass Spielverlauf und individuelle Torchancen den Ausschlag geben können; für Gladbach wird es darum gehen, defensive Stabilität mit gezielten Offensivaktionen zu verbinden.