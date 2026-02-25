Fußball heute Aufstellung + Ergebnis * 1:4 * Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo (Update 20:40 Uhr)

Im Rückspiel der Champions League will Dortmund nach dem 2:0-Hinspielsieg den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Niko Kovac verlangt „ans Limit gehen“ und betont, dass sein Team das Spiel nicht verwalten, sondern sein Spiel durchdrücken will. Anstoß ist am Mittwoch um 18:45 Uhr, live bei DAZN. Personell gibt es positive Signale: Emre Can und Nico Schlotterbeck sind zurück im Mannschaftstraining, Niklas Süle und Filippo Mane fehlen weiter. Die Partie am 2. Spieltag der Playoffs pfeift José Sánchez Martínez, Fußballfans in Deutschland sehen das Spiel live bei DAZN.

Offizielle Aufstellung Borussia Dortmund:

Kobel, Can, Bensebaini, Anton, Svensson, Ryerson, Bellingham, Brandt, Beier, Nmecha, Guirassy

Jetzt live: 1:4 Dortmund gegen Atalanta im Liveticker

Vorschau: Kovac fordert 100 Prozent – nicht nur Ergebnisverwaltung

Niko Kovac macht klar, dass Dortmund in Bergamo nicht defensiv bloß das 2:0 verteidigen will. „Wir kommen mit Sicherheit nicht hierher und wollen das Spiel und das Ergebnis verwalten. Das bringt nichts“, sagte der Trainer und kündigte an: „Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzudrücken.“ Kovac betont die Bedeutung einer offensiven und zugleich konzentrierten Herangehensweise: Gelingt früh ein Tor, „dann werden wir noch sehr viel mehr Selbstvertrauen haben“. Das Hinspiel-Resultat bezeichnete er als „gutes Ergebnis, mehr aber auch nicht“ und forderte von seiner Mannschaft maximale Intensität und 100 Prozent Einsatz.

Dortmunds Cheftrainer muss weiter auf Niklas Süle und Filippo Mane verzichten. Emre Can und Nico Schlotterbeck sind wieder einsatzbereit, ihr Einsatz von Beginn an steht aber noch zur Debatte: „Wenn sie mit der Mannschaft trainieren, sind sie auch einsetzbar. Es hilft natürlich, wenn die beiden Kapitäne mit an Bord sind“, so Kovac. „Wir müssen das nochmal besprechen. In einem sehr wichtigen und sicherlich sehr intensiven Spiel werden sie uns je nachdem wann helfen …“

Voraussichtliche Aufstellung Atalanta:

Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kolasinac – Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi – Samardzic, Zalewski – Krstovic

Spielsystem, Wechselpläne und Timing der Einwechslungen werden entscheidend sein: Kovac erwähnte die Kapitänsfrage und deutet damit taktische Flexibilität an. Bei hoher Spielintensität werden Pressing, Umschaltmomente und Standardsituationen möglicherweise das Zünglein an der Waage sein.

Atalanta: Formkurve, Tabelle und Stadionstimmung

Atalanta reist mit stabiler Form an: Vier Siege aus den jüngsten fünf Ligaspielen stehen zu Buche, zuletzt ein 2:1-Sieg nach Rückstand gegen Meister SSC Neapel. In der Serie-A-Tabelle liegt Bergamo auf Platz sieben und damit einen Punkt hinter dem Fünften Juventus Turin. Europapokal-Historisch hat der 1907 gegründete Klub noch nie eine Zwei-Tore-Hypothek aus einem Hinspiel erfolgreich aufgeholt und zuhause noch nie einen deutschen Gegner mit zwei oder mehr Treffern Unterschied geschlagen. Kovac warnt vor der Stimmung im kleinen Stadion: „Es wird 90 Minuten lang gesungen. Und sie werden sicherlich alle Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ein gutes Spiel hinzulegen.“

Bellingham erstmals bei PK – persönliche Entwicklung

Erstmals saßen Jobe Bellingham und Niko Kovac gemeinsam auf dem Podium bei einer internationalen Pressekonferenz. Der 20-jährige Engländer zog ein kurzes Resümee zu seinem Wechsel im Juni zum BVB: „Das war ein guter nächster Schritt für mich und für meine Entwicklung.“ Bellingham lobte zudem die positiven letzten Spiele und den Fortschritt in seiner physischen Verfassung: „Die letzten Spiele waren erfolgreich, und ich habe es genossen, zu spielen. Dank des Trainers habe ich mich körperlich stark verbessern können.“

Liveticker heute ab 18:45 Uhr

20:00 Uhr Anschluß durch Adeyemi - 1:3 Adeyemi mit einem Traumtor, nun ist wieder alles offen, noch 15 Minuten zu spielen!

20:00 Uhr 3:0 für Bergamo Nun ist dortmund gefordert – 2:3 nach beiden Spielen.

19:33 Uhr 2:0 für Bergamo Kurz vor der Pause noch das 2:0 für Bergamo – Nübel mit schlechter Abwehr, Bensebaini fälscht noch ab. Nun sthet es insgesamt 2:2

19:30 Uhr Immer noch 1:0 für Bergamo Der BVB bemüht sich, beide Teams haben Torchancen.

18:50 Uhr 1:0 für Bergamo G. Scamacca erzielt schon nach 5 Minuten das 1:0

18:45 Uhr Anstoß Es geht los in Bergamo!

18:30 Uhr Live im TV Live im TV zu sehen ist die Partie bei DAZN. Die Vorberichterstattung startet um 18 Uhr mit Laura Wontorra (Moderatorin) und Nils Petersen (Experte). Jan Platte kommentiert das Spiel.

17:40 Uhr Die Aufstellung Im Vergleich zum Spiel am Samstag gibt es zwei Wechsel: Kapitän Emre Can kehrt nach einer Verletzung zurück in die Startelf und ersetzt Luca Reggiani. Für Marcel Sabitzer ist Julian Brandt neu dabei. Der zweite Rückkehrer Nico Schlotterbeck sitzt zunächst auf der Bank. Das ist die Startelf des BVB: Kobel, Can, Bensebaini, Anton, Svensson, Ryerson, Bellingham, Brandt, Beier, Nmecha, Guirassy