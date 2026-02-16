Fußball heute Vorbericht BVB: Borussia Dortmund gegen Bergamo (live bei Amazon Prime)

Die Fakten zum Play-off-Hinspiel gegen Bergamo: Borussia Dortmund empfängt Atalanta Bergamo am Dienstag um 21 Uhr im SIGNAL IDUNA PARK (live bei Prime). Das Duell hat sportliche Bedeutung: Der Sieger zieht ins Achtelfinale der UEFA Champions League ein und trifft anschließend auf den Ersten oder Zweiten der Setzliste. Borussia ist nach einem starken Saisonstart in der Bundesliga ins Formtief gerutscht, Atalanta kommt mit wechselhaften Ergebnissen aus der Ligaphase.

Ausgangslage vor dem Play-off-Hinspiel

Borussia Dortmund begann die Ligaphase 2025/26 mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage, holte aus den letzten drei Spielen jedoch nur noch einen Punkt und rutschte vom sechsten auf den 17. Platz ab. Das Team um die Südtribüne trifft im SIGNAL IDUNA PARK auf einen italienischen Gegner – bereits in dieser Saison gab es ein 4:4 bei Juventus und eine 0:2-Heimniederlage gegen Inter Mailand. Atalanta Bergamo sammelte in der Ligaphase vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen und beendete die Gruppenphase auf Rang 15.

Reglement und Modus im Play-off

Die Achtelfinal-Plätze werden in zwei Spielen (Hin- und Rückspiel) entschieden; die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 haben im Rückspiel Heimrecht. Bei Punktgleichheit nach Hin- und Rückspiel entscheidet die Tordifferenz; ist auch diese gleich, folgt eine Verlängerung, anschließend ein Elfmeterschießen. Die acht Sieger der Play-offs ziehen ins Achtelfinale ein; der Gewinner des Duells BVB–Atalanta trifft nach Auslosung am 27. Februar auf den Ersten (FC Arsenal) oder den Zweiten (FC Bayern München).

Heimbilanz des BVB und bisherige Duelle

In den vergangenen 22 Heimspielen der Königsklasse verlor Borussia nur zweimal, sammelte 13 Siege und sieben Unentschieden bei einer Tordifferenz von 47:16. Gegen italienische Klubs lautet die Heimbilanz acht Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen; zuletzt unterlag Dortmund zu Hause Inter mit 0:2. Die Clubs trafen bereits 2017/18 in der UEFA Europa League aufeinander: Im SIGNAL IDUNA PARK drehte der BVB ein 1:2 durch Treffer von Michy Batshuayi zum 3:2, das Rückspiel in Bergamo endete 1:1 durch ein spätes Tor von Marcel Schmelzer.

Fakten zu Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo

Borussia erreichte bei zehn der letzten zwölf Teilnahmen an der Champions League mindestens das Achtelfinale. Es ist das fünfte Play-off-Duell des BVB in der Königsklasse; dreimal gelang der Einzug (1999 gegen Teplice, 2001 gegen Donetsk, 2025 gegen Sporting), einmal schied Dortmund aus (2003 gegen Brügge). Atalanta war bei der Auslosung der Ligaphase in Topf zwei, ist seit 2017 konstant in den europäischen Wettbewerben vertreten und gewann 2024 die UEFA Europa League.

Die Ligaphase 2025/26 schloss Atalanta mit vier Siegen (2:1 gegen Brügge, 1:0 in Marseille, 3:0 in Frankfurt, 2:1 gegen Chelsea), einem 0:0 gegen Prag und drei Niederlagen (0:4 in Paris, 2:3 gegen Bilbao, 0:1 bei Saint-Gilloise) auf Platz 15 ab. Für Bergamo ist es die fünfte Teilnahme an der Champions League; zweimal erreichte der Klub die K.o.-Runde. Cheftrainer Raffaele Palladino steht seit November 2025 an der Seitenlinie der Lombarden.