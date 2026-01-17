+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute live 5:1 & Aufstellung – RB Leipzig – FC Bayern München (Update 20:15 Uhr)

von

Im ersten Rückrundenspiel der Fußball-Bundesliga trifft der FC Bayern am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) auf RB Leipzig. Nach dem beeindruckenden 6:0-Sieg im Hinspiel haben die Münchner die Möglichkeit, ihre starke Form aus der Hinrunde fortzusetzen. Der Rekordmeister wird jedoch auf eine verbesserte Leipziger Mannschaft treffen, die nach der Winterpause auf Wiedergutmachung aus ist. In dieser Vorschau werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen beider Teams und die zu erwartenden Aufstellungen. Die Bayern rechnen mit einem Comeback von Musiala und Kimmich nach deren Verletzung.

Update 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Bayern deklassiert Leipzig – Perfekte Musiala-Rückkehr

Fußball heute Vorbericht & Aufstellung: RB Leipzig – FC Bayern München (Update 18 Uhr)

Aktuelle Situation des FC Bayern

Der FC Bayern hat das neue Fußballjahr eindrucksvoll begonnen. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen der Rückrunde demonstrierten die Münchner, dass sie ihre Form aus der Hinrunde beibehalten haben. Der 8:1-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg und der 3:1-Auswärtssieg in Köln zeigen das offensive Potenzial der Mannschaft unter Cheftrainer Vincent Kompany. Besonders bemerkenswert war die Mentalität, als die Bayern nach einem 0:1-Rückstand in Köln zurückkamen. Aktuell haben die Münchner elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, ein komfortabler Abstand, der in der Bundesliga-Geschichte bisher nie verspielt wurde.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 18
| Red Bull Arena | 17.1.2026-18:30
RB Leipzig
S S N N S
1 : 5
2.38
xG
4.50
Endergebnis
FC Bayern München
S U S S S
Rômulo
20'
Serge Gnabry
50'
Harry Kane
67'
Jonathan Tah
83'
Aleksandar Pavlović
85'
Michael Olise
88'
| Schiedsrichter: S. Stegemann | Halbzeit: 1-0
Aufstellungen
RB Leipzig
1
T
P. Gulácsi
8.2
17
M
Ridle Baku
5.2
4
D
W. Orbán
5.3
23
D
C. Lukeba
5.6
22
D
David Raum
6.2
24
M
X. Schlager
6.7
13
M
Nicolas Seiwald
29'81'
6.5
14
M
C. Baumgartner
85'
5.7
49
O
Yan Diomande
7.9
40
O
Rômulo
20'81'
8
7
O
Antonio Nusa
90'
7.7
Ersatzspieler
6
O
E. Banzuzi
81'
6.2
11
O
C. Harder
81'
6.7
26
T
M. Vandevoordt
39
D
B. Henrichs
35
D
M. Finkgräfe
5
D
E. Bitshiabu
19
D
K. Nedeljković
27
O
Tidiam Gomis
85'
6.5
33
M
A. Maksimović
90'
Coach
O. Werner
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
7.9
20
D
Tom Bischof
81'
6.2
2
D
Dayot Upamecano
7.2
4
D
Jonathan Tah
83'
8
21
D
H. Ito
87'
6.2
45
M
Aleksandar Pavlović
85'
7.2
8
M
Leon Goretzka
46'
6.9
42
M
Lennart Karl
57'
6.9
7
M
Serge Gnabry
50'87'
8
14
O
Luis Díaz
7
9
O
Harry Kane
67'
7.9
Ersatzspieler
6
M
Joshua Kimmich
46'
7.3
17
M
Michael Olise
57'88'
10
19
D
A. Davies
81'
6.7
40
T
J. Urbig
22
D
Raphaël Guerreiro
3
D
Min-jae Kim
87'
47
M
David Daiber
38
M
Felipe Marlon Chávez
10
M
Jamal Musiala
87'
Coach
V. Kompany
Tore
Tor
Rômulo (Assist: David Raum)
20'
50'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Dayot Upamecano)
67'
Tor
Harry Kane (Assist: Michael Olise)
83'
Tor
Jonathan Tah (Assist: Michael Olise)
85'
Tor
Aleksandar Pavlović (Assist: Michael Olise)
88'
Tor
Michael Olise (Assist: Jamal Musiala)

Aufstellungen heute (Offiziell ab ca. 17:30 Uhr)

So startet der FC Bayern ins Topspiel bei RB Leipzig:

Neuer – Upamecano, Tah, Gnabry, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Bischof, Ito, Karl, Pavlović.

Einwechselspieler sind: Urbig – Minaje, Kimmich, Musiala, Olise, Davies, Guerreiro, Chávez, Santos.

Voraussichtliche Aufstellung Leipzig
Gulacsi – R. Baku, Orban, Lukeba, Raum – Seiwald – Baumgartner, X. Schlager – Gomis, Romulo, Y. Diomande

 

RB Leipzig: Ein herausfordernder Gegner

RB Leipzig präsentiert sich vor dem Rückspiel als deutlich verbesserte Mannschaft im Vergleich zum Saisonstart. Trainer Ole Werner äußerte sich optimistisch über die Entwicklung seines Teams: „Wir trauen uns etwas zu. Wir wollen zeigen, dass wir uns entwickelt haben.“ Die Abgänge von Leistungsträgern wie Xavi Simons und Loïs Openda wurden durch eine breitere Lastenverteilung innerhalb der Mannschaft kompensiert. Die Defensive hat sich stabilisiert, und die Sachsen haben in den letzten Spielen nur 13 Gegentore kassiert, was in der Liga einen der besten Werte darstellt.

Heimstärke von RB Leipzig

Besonders im eigenen Stadion sind die Leipziger auf Wiedergutmachung aus. Kapitän David Raum betonte: „Wir sind eine ganz andere Mannschaft als beim letzten Duell mit den Bayern.“ In der Heimtabelle rangiert RB Leipzig hinter Bayern auf dem zweiten Platz und konnte sieben von acht Heimspielen in dieser Saison gewinnen. Der jüngste 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg gibt dem Team zusätzliches Selbstvertrauen für das bevorstehende Duell. „Wir gehen mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel“, so Werner.

Verletztenliste und Aufstellungen

Die Bayern müssen im Duell gegen Leipzig auf mehrere Spieler verzichten. Nicolas Jackson (Afrika-Cup), Josip Stanišić (Kapselbandverletzung), Konrad Laimer (Muskelfaserriss) und Sacha Boey (krank) stehen nicht zur Verfügung. Joshua Kimmich und Jamal Musiala könnten jedoch wieder in den Kader zurückkehren, was die Offensive der Münchner stärken würde. Alphonso Davies hat ebenfalls signalisiert, dass er nach seiner Krankheit bereit ist.

Auf Seiten von RB Leipzig fehlen Assan Ouédraogo (Knieprobleme), Lukas Klostermann (Infekt) und Johan Bakayoko (muskuläre Beschwerden). Benjamin Henrichs kehrt nach seinem Achillessehnenriss zurück in den Kader, was eine Verstärkung für die Abwehr darstellt.

