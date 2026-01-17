Fußball heute live 5:1 & Aufstellung – RB Leipzig – FC Bayern München (Update 20:15 Uhr)

Im ersten Rückrundenspiel der Fußball-Bundesliga trifft der FC Bayern am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) auf RB Leipzig. Nach dem beeindruckenden 6:0-Sieg im Hinspiel haben die Münchner die Möglichkeit, ihre starke Form aus der Hinrunde fortzusetzen. Der Rekordmeister wird jedoch auf eine verbesserte Leipziger Mannschaft treffen, die nach der Winterpause auf Wiedergutmachung aus ist. In dieser Vorschau werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen beider Teams und die zu erwartenden Aufstellungen. Die Bayern rechnen mit einem Comeback von Musiala und Kimmich nach deren Verletzung.

Update 20 Uhr: Fußball heute Ergebnis: Bayern deklassiert Leipzig – Perfekte Musiala-Rückkehr

Aktuelle Situation des FC Bayern

Der FC Bayern hat das neue Fußballjahr eindrucksvoll begonnen. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen der Rückrunde demonstrierten die Münchner, dass sie ihre Form aus der Hinrunde beibehalten haben. Der 8:1-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg und der 3:1-Auswärtssieg in Köln zeigen das offensive Potenzial der Mannschaft unter Cheftrainer Vincent Kompany. Besonders bemerkenswert war die Mentalität, als die Bayern nach einem 0:1-Rückstand in Köln zurückkamen. Aktuell haben die Münchner elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, ein komfortabler Abstand, der in der Bundesliga-Geschichte bisher nie verspielt wurde.

Aufstellungen heute (Offiziell ab ca. 17:30 Uhr)

So startet der FC Bayern ins Topspiel bei RB Leipzig:

Neuer – Upamecano, Tah, Gnabry, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Bischof, Ito, Karl, Pavlović.

Einwechselspieler sind: Urbig – Minaje, Kimmich, Musiala, Olise, Davies, Guerreiro, Chávez, Santos.

Voraussichtliche Aufstellung Leipzig

Gulacsi – R. Baku, Orban, Lukeba, Raum – Seiwald – Baumgartner, X. Schlager – Gomis, Romulo, Y. Diomande

RB Leipzig: Ein herausfordernder Gegner

RB Leipzig präsentiert sich vor dem Rückspiel als deutlich verbesserte Mannschaft im Vergleich zum Saisonstart. Trainer Ole Werner äußerte sich optimistisch über die Entwicklung seines Teams: „Wir trauen uns etwas zu. Wir wollen zeigen, dass wir uns entwickelt haben.“ Die Abgänge von Leistungsträgern wie Xavi Simons und Loïs Openda wurden durch eine breitere Lastenverteilung innerhalb der Mannschaft kompensiert. Die Defensive hat sich stabilisiert, und die Sachsen haben in den letzten Spielen nur 13 Gegentore kassiert, was in der Liga einen der besten Werte darstellt.

Heimstärke von RB Leipzig

Besonders im eigenen Stadion sind die Leipziger auf Wiedergutmachung aus. Kapitän David Raum betonte: „Wir sind eine ganz andere Mannschaft als beim letzten Duell mit den Bayern.“ In der Heimtabelle rangiert RB Leipzig hinter Bayern auf dem zweiten Platz und konnte sieben von acht Heimspielen in dieser Saison gewinnen. Der jüngste 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg gibt dem Team zusätzliches Selbstvertrauen für das bevorstehende Duell. „Wir gehen mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel“, so Werner.

Verletztenliste und Aufstellungen

Die Bayern müssen im Duell gegen Leipzig auf mehrere Spieler verzichten. Nicolas Jackson (Afrika-Cup), Josip Stanišić (Kapselbandverletzung), Konrad Laimer (Muskelfaserriss) und Sacha Boey (krank) stehen nicht zur Verfügung. Joshua Kimmich und Jamal Musiala könnten jedoch wieder in den Kader zurückkehren, was die Offensive der Münchner stärken würde. Alphonso Davies hat ebenfalls signalisiert, dass er nach seiner Krankheit bereit ist.

Auf Seiten von RB Leipzig fehlen Assan Ouédraogo (Knieprobleme), Lukas Klostermann (Infekt) und Johan Bakayoko (muskuläre Beschwerden). Benjamin Henrichs kehrt nach seinem Achillessehnenriss zurück in den Kader, was eine Verstärkung für die Abwehr darstellt.