Fußball heute Vorbericht & Aufstellung: FC Bayern gegen PSG Paris im Kampf ums Finale

Nach dem spektakulären 5:4 im Hinspiel im Prinzenpark steht der FC Bayern im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain vor einer alles entscheidenden Nacht. In der Allianz Arena geht es an diesem knisternden Mittwochabend ab 21 Uhr um den Einzug ins Finale, live bei uns im Liveticker und ab 21 Uhr auf Sky im Pay-TV. Die Voraussetzungen versprechen ein Duell auf Augenhöhe mit zwei Offensivteams, einem knappen Zwischenstand und einer rot gefärbten Arena.

Die Lage beim FC Bayern

Der Rekordmeister reist nicht mit einem Rückstand im Sinne der Aufgabe an, aber mit dem Wissen um die eigene Comeback-Historie. In der Champions League-Ära drehte Bayern vier von 16 Hinspielrückständen, ein Halbfinale konnte der Klub allerdings noch nie so drehen. Rückhalt soll die bis auf den letzten Platz gefüllte Allianz Arena in Rot geben, die Jonathan Tah auf der Pressekonferenz ausdrücklich hervorhob: „Man merkt auf jeden Fall, wenn alles in Rot ist. Was ich am meisten spüre, ist diese besondere Atmosphäre. Gegen Real waren nochmal alle präsenter. Es gibt einen extremen Push, das darf man nicht unterschätzen, wenn das ganze Stadion hinter uns steht“.

Auch Paris ist auf diese Kulisse eingestellt. Luis Enrique betonte jedoch, dass der Druck im Stadion seine Mannschaft eher antreiben werde: „Wir müssen zudem gegen die Stimmung anspielen, das ist eine Extramotivation für uns! Wir wollen einen starken Gegner schlagen, das reizt uns, das absolut Größte aus uns herauszuholen.“

Sportlich zeigt sich das Team von Vincent Kompany in der Crunchtime der Saison in bestechender Verfassung. In fünf K.o.-Partien der laufenden Königsklassen-Spielzeit erzielte der FCB bereits 20 Treffer, also vier pro Begegnung, und stellte damit den besten Wert seit 1992/93 auf. Mit 42 Saisontoren liegt Bayern gemeinsam mit Paris, das auf 43 kommt, an der Spitze der Torjägerliste, der historische Rekord von 45 Toren in einer Saison ist in Reichweite.

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Harry Kane hat dabei schon 13 Treffer in dieser Champions-League-Saison erzielt und steht nur noch zwei Tore vor dem Vereinsrekord in europäischen Wettbewerben. Im Hinspiel kam der Angreifer zudem auf 40 Tiefenläufe ohne Ball, so viele wie kein anderer Bayern-Profi in dieser Spielzeit. Aleksandar Pavlović steuerte allein elf dieser Läufe bei, gemeinsam mit Joshua Kimmich spielte das Duo 24 linienbrechende Pässe, mehr als das gesamte PSG-Mittelfeld.

„Wir spielen zuhause und wollen gewinnen. Das Wichtigste ist, dass man am Ende das Spiel gewinnt, das ist die Priorität für morgen“, sagte Kompany vor der Partie. Und weiter: „Ich habe viele Momente in meiner Spielerkarriere erlebt. Vor diesen Spielen gibt es kein Geheimrezept. Es ist wichtig, dass man das Spiel nicht schon einen Tag vorher spielt. Vorher geht es um Vorbereitung, Routinen – wenn das Spiel beginnt, braucht man die Emotionen.“

Fußball heute im Liveticker

11:00 Uhr Rückblick Das erste Duell im Prinzenpark entwickelte sich zu einem der wildesten Spiele dieser Königsklassen-Saison. Neun Tore, zahlreiche Wendungen und zwei Mannschaften im Vollgasmodus machten das Hinspiel zu einem echten Europapokal-Klassiker, den PSG am Ende knapp mit 5:4 für sich entschied.



Aufstellungen und Personallage

Voraussichtliche Aufstellung Bayern

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane

Paris SG voraussichtliche Aufstellung

Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha – Joao Neves, Fabian – D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

Für Bayern ist die personelle Lage erfreulich. Kompany erklärte: „Die erste gute Nachricht ist, dass bis auf Serge alle fit sind“, und verwies damit auf einen deutlich breiteren Kader als in der Vorsaison. Zudem sind Lennart Karl, Tom Bischof und Raphaël Guerreiro nach ihren Blessuren wieder zurück im Aufgebot. In der voraussichtlichen Startelf stehen Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz und Kane.

Defensivmann Jonathan Tah sieht die Münchner gut vorbereitet. „Wir haben viel darüber gesprochen und es geht um kleine Details, damit wir weniger Chancen zulassen. Es ist das Wichtigste, dass wir aggressiv sind und in die Zweikämpfe kommen. Wir müssen Duelle und zweite Bälle gewinnen“, sagte er.

Bei Paris fehlen Ersatztorwart Lucas Chevalier, der junge Linksaußen Quentin Ndjantou sowie Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, der sich im Hinspiel am Oberschenkel verletzt hatte. Für PSG ist zudem die voraussichtliche Formation klar: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian, D. Doué, Dembelé und Kvaratskhelia. Hakimi dürfte auf der rechten Abwehrseite von Warren Zaïre-Emery ersetzt werden, der dann gegen Luis Díaz verteidigen soll.

PSG mit Selbstvertrauen und Druckhistorie

Paris reist als 5:4-Sieger nach München, doch das Resultat war eher ein Warnsignal als ein Ruhepol. In Europapokal-Auswärtsspielen beim FC Bayern verlor PSG bereits fünfmal, häufiger gegen keinen anderen Gegner. Nur gegen Manchester City und Real Madrid fällt die Auswärtsniederlagenquote noch höher aus. Im Hinspiel lagen die Gastgeber zunächst zurück, drehten die Partie bis zum zwischenzeitlichen 5:2 und mussten sich am Ende dennoch mit einem 5:4 begnügen, das vor allem Ernüchterung hinterließ.

„Nach London sind wir mit drei Toren Vorsprung gefahren heuer, alle waren nervös. In Liverpool hatten wir zwei Tore Vorsprung – und alle sagten, wenn ihr ein Tor kassiert, wird es schwierig“, sagte Luis Enrique. Für den Spanier zählt nur die nächste Aufgabe: „Das ist unsere Mentalität, das wollen wir immer, auch auswärts.“

Mit 43 Treffern stellt PSG den torgefährlichsten Angriff dieser Champions-League-Saison. Khvicha Kvaratskhelia war bereits an 15 Toren direkt beteiligt, mit zehn Treffern und fünf Vorlagen, was einen Vereinsrekord für eine PSG-CL-Spielzeit bedeutet. Im Hinspiel traf der Georgier ebenso doppelt wie Ousmane Dembelé. Außerdem besitzt Paris mit Désiré Doué einen Mann für große Spiele, denn 13 seiner 17 Königsklassen-Scorerpunkte sammelte er in der K.o.-Phase, vor seinem 21. Geburtstag ist das ein alleiniger Bestwert.

Auffällig ist zudem, dass Paris in den letzten beiden Partien jeweils mindestens 50 gegnerische Strafraumaktionen zuließ, auch gegen Bayern waren es 52. Genau dort sehen die Münchner ihre Chance auf Räume und Tempo. Luis Enrique mahnt dennoch zur Vorsicht: „Wir bewundern Bayern, sie spielen einen wunderbaren Fußball. Wir lassen uns nicht verrückt machen: Bayern kann leicht ein Tor schießen, wir aber auch. Wir wollen daher kein Resultat verteidigen, sondern auch dieses Spiel gewinnen.“