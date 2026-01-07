Fußball heute Viertelfinale beim AfricaCup 2025: der Spielplan mit Anstoßzeiten

Die Viertelfinalpaarungen der TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025 in Marokko stehen fest und versprechen packende Duelle zwischen Afrikas besten Fußballmannschaften. Titelverteidiger Côte d’Ivoire und Rekordsieger Ägypten treffen auf starke Gegner wie Senegal, Kamerun, Nigeria und Algerien. Die letzten acht Teams haben sich nach spannenden Spielen in der K.-o.-Runde qualifiziert, und die Vorfreude auf die kommenden Matches steigt. Deutschland blickt auf das Spiel der Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) las WM-Gegner der kommenden WM 2026.

Die Viertelfinal-Teams im Überblick

Die letzten acht Mannschaften setzen sich aus einigen der erfolgreichsten Teams der AFCON-Geschichte zusammen. Die Titelverteidiger Côte d’Ivoire setzten sich klar mit 3:0 gegen Burkina Faso durch, während Ägypten, mit sieben Titeln der erfolgreichste Teilnehmer, einen knappen Sieg über Benin nach Verlängerung erzielte. Auch die Gastgeber Marokko siegten gegen Tansania und zeigen sich in bestechender Form.

Spannende Duelle in den Viertelfinals

Die Viertelfinals bieten einige herausragende Begegnungen. Am Freitag kommt es zum Duell zwischen Mali und Senegal, während die Gastgeber Marokko auf Kamerun treffen. Diese Begegnung verspricht nicht nur sportliche Brillanz, sondern auch eine leidenschaftliche Atmosphäre im Stadion, unterstützt von den heimischen Fans. Nigeria wird am Samstag gegen Algerien antreten, gefolgt von einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Ägypten und Côte d’Ivoire.

Viertelfinalspielplan

Die Viertelfinalspiele finden an zwei Tagen statt, was die Vorfreude auf die Halbfinals weiter steigert. Die Anstoßzeiten sind wie folgt:

Africa Cup of nations Mali - - Senegal Africa Cup of nations Kamerun - - Marokko Africa Cup of nations Algerien - - Nigeria Africa Cup of nations Ägypten - - Elfenbeinküste

