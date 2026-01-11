Fußball heute – VfB Stuttgart Nationalspieler liefern WM 2026-Argumente für Nagelsmann

Der VfB Stuttgart hat den Fluch gegen Bayer Leverkusen gebrochen und dabei seine DFB-Stars in den Vordergrund gerückt. Mit einem beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg zeigte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß starke Leistungen, die den Druck im Kampf um die Königsklasse erhöhen. Stürmer Deniz Undav setzte ein klares Zeichen für seine WM-Ambitionen und überzeugte sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter.

Dominanz der DFB-Stars

In Leverkusen waren es vor allem die Nationalspieler des VfB, die für den ersehnten Erfolg sorgten. Deniz Undav stach mit einem Tor und einer Vorlage hervor, während Jamie Leweling mit einem Doppelpack glänzte. Der Stürmer Undav äußerte sich nach dem Spiel selbstbewusst: „Ich habe die Qualität, bei der WM dabei sein zu dürfen.“ Diese Leistungen könnten entscheidend für die Nominierung in den WM-Kader sein.

Ein Zeichen der Stärke für Stuttgart

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sprach nach dem Spiel von einem „Zeichen der Stärke“. Der VfB hatte seit über sieben Jahren auf einen Sieg gegen Leverkusen gewartet und konnte sich nun endlich für die vergangenen Enttäuschungen revanchieren. „Es war viel aufgestaut“, sagte Wohlgemuth, der die Bedeutung des Sieges für die Moral der Mannschaft hervorhob. Mit diesem Erfolg ist der VfB zurück im Rennen um die Spitzenplätze in der Bundesliga.

Die WM-Ambitionen der Stuttgarter

Die starke Vorstellung gegen Leverkusen könnte die DFB-Verantwortlichen dazu bewegen, die Formkurve der VfB-Stars genauer zu beobachten. Rudi Völler, der DFB-Sportdirektor, äußerte sich vorsichtig optimistisch, betonte jedoch, dass nicht alle Spieler den Sprung ins WM-Team schaffen könnten. „Der eine oder andere wird wahrscheinlich dabei sein“, so Völler. Insbesondere die Leistungen von Leweling und Undav könnten ausschlaggebend für die Nominierung sein.

Erfolgreiches Zusammenspiel und Teamgeist

Der VfB Stuttgart profitierte nicht nur von den individuellen Fähigkeiten seiner Spieler, sondern auch von einem starken Teamgeist. Maximilian Mittelstädt erzielte einen weiteren Treffer vom Elfmeterpunkt, während Torhüter Alexander Nübel in kritischen Momenten glänzte. Der souveräne Auftritt der Mannschaft lässt hoffen, dass der VfB auch in den kommenden Spielen an diese Leistung anknüpfen kann. Trainer Sebastian Hoeneß kann sich über den ersten Sieg gegen Leverkusen in seiner Karriere freuen, was die positive Entwicklung des Teams unterstreicht.