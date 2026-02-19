Fußball heute Ergebnis: VfB gewinnt & erobert den Celtic Park

Der VfB Stuttgart hat im Play-off-Hinspiel der Europa League im legendären Celtic Park ein hervorragendes 4:1 (2:1)-Ergebnis eingefahren und die Tür zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Doppeltorschütze Bilal El Khannouss (15., 28.), Nationalspieler Jamie Leweling (57.) und Tiago Tomás (90.+3) entschieden die Partie zugunsten der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Benjamin Nygren (21.) infolge eines Aufbaupatzer von Kapitän Atakan Karazor dominierte der VfB weite Teile des Spiels. Mit der klaren Auswärtspartie im „Paradise“ reicht im Rückspiel in Stuttgart schon eine knappe Niederlage, um das Weiterkommen perfektzumachen.

VfB kontrolliert Spielverlauf und Ballbesitz

Stuttgart bestimmte den Spielverlauf vor allem in der ersten Halbzeit durch hohe Ballbesitzwerte und eine souveräne Ballzirkulation. Die Mannschaft zeigte die Ballsicherheit, die sie bereits in ihrer Vizemeister-Saison auszeichnete, und setzte die Gastgeber immer wieder unter Druck. Gleichwohl gab es zwischendurch Unachtsamkeiten im Aufbauspiel, die Celtic zur einzigen klaren Szene und dem Ausgleich durch Nygren nutzte. Trotzdem blieb der VfB auch nach der Pause gefährlich und erzielte durch konsequentes Offensivspiel weitere Tore.

Tore, Wendepunkte und Entscheidungsphasen

Bilal El Khannouss zog mit einem Doppelpack früh die positiven Konsequenzen aus der dominanten Spielweise und brachte Stuttgart zweimal in Führung. Nach dem Fehler von Kapitän Atakan Karazor nutzte Benjamin Nygren die Gelegenheit und markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Jamie Leweling stellte mit einem Treffer aus der Strafraumkante in der 57. Minute den Vorsprung wieder her. In der Nachspielzeit sorgte Tiago Tomás mit dem Treffer zum 4:1 für die endgültige Entscheidung; ein später Treffer von Ermedin Demirović wurde wegen knapper Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Partie enthielt die entscheidenden Großchancen und Wendepunkte, die den Spielausgang klar zu Gunsten des VfB verlagerten.

Rückspiel, Chance aufs Achtelfinale und mögliche Gegner

Durch den 4:1-Auswärtssieg verschafft sich Stuttgart eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) in der eigenen Arena. Selbst eine knappe Niederlage würde dem VfB zum Einzug ins Achtelfinale reichen, sodass die Reise in jedem Fall nach Portugal führen könnte. Als Gegner kämen dann der FC Porto oder Sporting Braga in Frage. Trainer Sebastian Hoeneß hatte vor der Partie die Vorfreude auf die Atmosphäre in Glasgow betont: „Die Stimmung wird überragend sein“, und trotz dieser Kulisse ließ seine Mannschaft in weiten Teilen das bessere Spiel erkennen.