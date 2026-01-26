Fußball heute: VfB gewinnt, doch Nationalspieler Undav kontert Kritiker

Deniz Undav, der Stürmer des VfB Stuttgart, äußerte nach dem souveränen 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach seine Unzufriedenheit über anhaltende Kritik. Trotz seines 11. Saisontors, das er in der 74. Minute erzielte, bleibt der 29-Jährige von Zweifeln umgeben. In der anschließenden Analyse lobte er die Teamchemie, die sich in den letzten Spielen verbessert hat, während der VfB auf dem vierten Platz der Tabelle steht.

Undav reagiert auf Kritik

Nach dem Auswärtserfolg gegen Borussia Mönchengladbach äußerte Deniz Undav seine Frustration über die öffentliche Wahrnehmung. „Ich bin immer wieder der schlechteste Stürmer, wenn ich zwei Spiele mal kein Tor schieße“, erklärte der Angreifer. Diese Aussage reflektiert den Druck, der auf ihm lastet, insbesondere nach seiner schwachen Leistung in der Europapokal-Niederlage gegen AS Rom, wo er mehrere Großchancen vergab.

Der Jubel nach dem Tor

In der 74. Minute kam Undav als Joker ins Spiel und traf 13 Minuten später zum 3:0. Sein Tor feierte er mit einer Geste, die symbolisch für die Kritik stand: Er schlug auf seine Hände, um zu zeigen, dass er die Stimmen der Zweifler zum Schweigen bringen möchte. Diese Aktion verdeutlichte seine Entschlossenheit, sich nicht von den äußeren Meinungen beeinflussen zu lassen.

Teamchemie auf einem neuen Level

In der Analyse des Spiels betonte Undav die positive Entwicklung innerhalb der Mannschaft: „Ich muss sagen, die Teamchemie ist nochmal auf ein anderes Level gekommen.“ Der VfB Stuttgart hat in den letzten sechs Spielen ungeschlagen geblieben und holte zehn Punkte aus den ersten vier Partien im Jahr 2026. Diese Statistik spricht für die aktuelle Form des Teams und deren Zusammenhalt.

Ausblick auf kommende Herausforderungen

Trainer Sebastian Hoeneß zollte seinen Spielern großen Respekt für die Leistung in Gladbach. Er betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, nach einer solch schwierigen Woche zu gewinnen. Der VfB Stuttgart steht nun vor wichtigen Aufgaben: Am Donnerstag empfangen sie im Europapokal die Young Boys Bern und drei Tage später gastiert der SC Freiburg in der Mercedes-Benz Arena. Die Vorfreude auf diese Spiele ist spürbar, da der VfB sein Ziel, die Play-offs in der Europa League zu erreichen, weiter verfolgt.