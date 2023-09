Fußball heute: UEFA Champions League Spielplan * Wer spielt heute am Mittwoch? FC Bayern – Manchester United

Der Saisonauftakt zu einer besonderen UEFA Champions-League-Saison geht mit Fußball heute weiter – am Mittwoch, den 20. September 2023 – dem 1. Spieltag der Gruppen A bis D. Die letzte CL-Saison mit Gruppenphase ist gleichzeitig die erste Saison in der Königsklasse für Union Berlin. Die Köpenicker bekommen es um 18:45 mit Real Madrid zu tun, während Bayern um 21 Uhr gegen ManU spielt. Außerdem spielen heute Galatasaray, Sevilla, Arsenal und Inter. Die 8 Live-Spiele heute kommen bei DAZN, wo man Einzelspiele und Konferenz sehen kann.

Am 20. September 2023 startet letztmals eine UEFA Champions League mit 8 Gruppen, denn ab der nächsten Saison wird eine Ligaphase mit einer Tabelle eingeführt. In dieser geschichtsträchtigen 32. CL-Saison beginnt für Union die erste CL-Teilnahme – erster Gegner ist Rekordsieger Real. Außerdem spielen Bayern und ManU in der Neuauflage des legendären CL-Finals von 1998/99. Weiterhin sind CL-Vizemeister Inter, Europa-League-Sieger Sevilla und Benfica mit dem deutschen Coach Roger Schmidt am Start.

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

1. Spieltag am 20.09.2023

Heute starten unter anderem Galatasaray, Real, Bayern, Arsenal, Neapel und Benfica als größere Favoriten ins 1. Spiel der neuen Champions-League-Saison.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 20.09.23 18:45 Galatasaray - FC København -:- Gruppe A 20.09.23 21:00 Bayern München - Manchester United -:- Gruppe A 20.09.23 21:00 Arsenal FC - PSV Eindhoven -:- Gruppe B 20.09.23 21:00 Sevilla FC - RC Lens -:- Gruppe B 20.09.23 18:45 Real Madrid - 1. FC Union Berlin -:- Gruppe C 20.09.23 21:00 Sporting Braga - SSC Napoli -:- Gruppe C 20.09.23 21:00 Real Sociedad - Inter -:- Gruppe D 20.09.23 21:00 SL Benfica - RB Salzburg -:- Gruppe D

CL-Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

Die beiden Partien in CL-Gruppe A finden um 18:45 und 21 Uhr statt. Während im frühen Spiel Galatasaray gegen Kopenhagen gewinnen sollte, sind im späten Spiel die Bayern favorisiert. Kane hat sein erstes Spiel gegen eine englische Mannschaft mit Bayern. Zudem spielt bei Bayern die Doppelsechs Goretzka-Kimmich und das offensive Mittelfeld Sané-Müller-Gnabry.

CL-Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

In CL-Gruppe B ist FC Sevilla als EL-Sieger vertreten – in La Liga wurde das Team lediglich elfter, sodass die Partie gegen den französischen Vizemeister Lens schwer werden könnte. Außerdem trifft Arsenal nach Siegen gegen ManC und ManU heute auf Eindhoven, die in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Bei Arsenal droht Havertz nach schwächerem Saisonstart die Bank.

CL-Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

Die Gruppe C startet mit Madrid gegen Union bereits am frühen Abend – Union ist laut Wettquoten der größte Außenseiter des gesamten Spieltags. Real mit Rüdiger, Kroos, Alaba, Bellingham und Modric könnte einen souveränen Sieg holen. Außerdem spielen Braga und Napoli um späten Spiel, wo der Serie-A-Sieger einen Sieg verbuchen könnte.

CL-Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

Am 1. Spieltag in Gruppe D hat CL-Vorjahresfinalist Inter ein schweres Auswärtsspiel beim baskischen Verein Sociedad, der nach 2003/04 und 2013/14 zum 3. Mal in der CL-Gruppenphase dabei ist. Weiterhin ist Benfica mit Coach Schmidt gegen Salzburg in der Favoritenrolle.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Fußball heute am 20. September 2023 mit 8 Champions League-Spielen, die bei DAZN laufen. Es gibt die CL-Begegnungen als Einzelspiel und in 2 Konferenzen um 18:45 Uhr und 21 Uhr.

Die Übertragung vom Union-Spiel in Madrid beginnt um 18:15 Uhr mit Reporter Max Siebald sowie Kommentator Uli Hebel und Experte Sami Khedira beim Live-Spiel. Außerdem beginnen um 20 Uhr die Vorberichte vom Bayern-Spiel gegen ManU mit Moderator Alex Schlüter. Als Experte ist Michael Ballack dabei. Der Kommentator vom Live-Spiel um 21 Uhr ist Jan Platte. Außerdem bei DAZN heute diese Kommentatoren: