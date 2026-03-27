Fußball heute U21 Nationalmannschaft Aufstellung + Liveticker : Wer überträgt Deutschland gegen Nordirland?

Wer überträgt die Spiele?

Beide Partien der deutschen U21 gegen Nordirland und Griechenland zeigt ProSieben MAXX live im Free‑TV. Gleichzeitig bietet der Streamingdienst Joyn für Zuschauer einen kostenlosen Livestream an, sodass die Begegnungen auch online verfolgt werden können. Am Freitag schaltet ProSieben MAXX ab 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf; die Moderation übernimmt Matthias Opdenhövel, Kommentator ist Franz Büchner, und als Experte steht Markus Babbel während des Spiels zur Verfügung.

U 21 EM Qualifikation Deutschland U21 - - Nordirland U21 U 21 EM Qualifikation Griechenland U21 - - Deutschland U21

Wie läuft die EM-Qualifikation bisher?

Nach Siegen gegen Malta und in Georgien zum Jahresabschluss hat die deutsche U21 vier Siege aus fünf Spielen auf dem Konto. Mit 12 Punkten liegt das Team von Antonio Di Salvo derzeit auf Platz zwei in der Gruppe F, fünf Zähler vor dem drittplatzierten Nordirland (7) und weitere zwei Punkte vor Georgien (5). Tabellenführer Griechenland steht mit 15 Punkten an der Spitze der Gruppe.

Für die Endrunde in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite direkt. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play‑offs, um die letzten vier Endrundenplätze zu ermitteln. Die Rückspiele in den Qualifikationsgruppen werden im nächsten Jahr ab März ausgetragen.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Griechenland U21 S S S S S > 5 5 0 0 16 2 14 15 2 Deutschland U21 S N S S S > 5 4 0 1 17 4 13 12 3 Nordirland U21 U S N S N > 5 2 1 2 5 7 -2 7 4 Georgien U21 U S N N U > 6 1 3 2 8 8 0 6 5 Lettland U21 U N N S U > 6 1 2 3 3 9 -6 5 6 Malta U21 N N N N N > 5 0 0 5 0 19 -19 0

Wer steht im deutschen Kader?

Mit Linus Gechter (Hertha BSC) und Brajan Gruda (RB Leipzig) kehren zwei Spieler in den Kader der U21 zurück, die zuletzt verletzungsbedingt fehlten. Erstmals nominiert wurden die Defensivspieler Karim Coulibaly (SV Werder Bremen) und Max Finkgräfe (RB Leipzig) sowie für die offensive Besetzung Cajetan Lenz (VfL Bochum).

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Pharrell Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Noel Aseko (Hannover 96) mussten verletzungsbedingt absagen, dafür rückte Mika Baur (SC Paderborn 07) in das Aufgebot nach. Der Übungsleiter Antonio Di Salvo hat damit personelle Optionen in Verteidigung und Offensive erweitert, gleichzeitig bleibt das Lazarett ein Thema bei der Kaderplanung.

Wie sieht die Bilanz gegen Nordirland aus?

Die Begegnungen auf U21‑Ebene fanden bislang achtmal im Rahmen der EM‑Qualifikation statt, zudem trafen beide Teams ein weiteres Mal in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Die deutsche Bilanz gegen Nordirland liest sich mit sieben Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 17:5 deutlich positiv.

Das letzte Duell in der laufenden Qualifikation datiert vom 14. Oktober 2025 in Belfast: Nach frühem Rückstand drehte die deutsche U21 die Partie noch und gewann mit 2:1. Forzan Assan Ouedraogo traf in der 79. Minute, Dzenan Pejcinovic verwandelte in der 83. Minute einen Strafstoß, wodurch die Begegnung spät zugunsten der DFB‑Elf gekippt wurde.

In welchem Trikot geht’s gegen Nordirland?

Die deutsche Auswahl läuft in Braunschweig im weißen Heimtrikot auf, kombiniert mit schwarzen Hosen und Stutzen. Die nordirischen Gäste erwarten die Zuschauer in grünen Trikots und Hosen sowie weißen Stutzen.

Was verspricht der Heimspielort?

Das Eintracht‑Stadion in Braunschweig bringt für die U21 offenbar positive Erinnerungen: In fünf Auftritten dort gab es vier Siege und ein Remis, bei einem Torverhältnis von 12:2. Dieses Heimpublikum und der Stadionflair könnten sich als Vorteil im taktischen Ablauf und beim Spielverlauf auswirken.

Tickets für die Begegnung gegen Nordirland sind noch erhältlich; weitere Informationen dazu stellt der DFB bereit.

Wer leitet die Partie gegen Nordirland?

Die Partie wird von einem dänischen Schiedsrichterteam geleitet, angeführt von Referee Jakob Alexander Sundberg. Unterstützt wird Sundberg von den Assistenten Victor Skytte und Jesper Dahl, der Vierte Offizielle ist Aydin Uslu.

Wie sieht die Bilanz gegen Griechenland aus?

Das Aufeinandertreffen mit der griechischen U21 in Athen ist bereits das 13. Duell beider Teams. Vier Partien konnte die DFB‑Auswahl für sich entscheiden, drei Begegnungen endeten unentschieden, und fünfmal setzte sich Griechenland durch.

Im Hinspiel dieser Qualifikation trafen die Teams zuletzt am 10. Oktober 2025 in Jena aufeinander; damals verlor Deutschland mit 2:3. Muhammed Damar und Tom Rothe konnten zwar das frühe 0:2 wettmachen, doch Dimitris Rallis hatte in der Schlussphase das letzte Wort und entschied das Spiel zugunsten der Griechen.

In welchem Trikot geht’s gegen Griechenland?

Auch in Athen wird die deutsche U21 in Weiß auflaufen, während die griechischen Gastgeber in Blau antreten.