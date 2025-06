Fußball heute U21 EM – Sat1 zeigt Deutschland Länderspiel

U21-EM 2025 live bei SAT.1: Deutschlands Auftakt gegen Slowenien

Es geht los: Die deutsche U21 startet heute Abend in die Europameisterschaft 2025 in der Slowakei – und die Fans sind live dabei, denn SAT.1 überträgt das komplette EM-Abenteuer der DFB-Auswahl im Free-TV. Zum Auftakt trifft das Team von Antonio Di Salvo in Nitra auf Slowenien. Anstoß ist um 21 Uhr, die Vorberichte beginnen bereits um 20:15 Uhr.

SAT.1 zeigt alle Spiele der deutschen U21 live

Für Fans in Deutschland ist die Sache klar: Wer die Spiele der deutschen U21 verfolgen will, schaltet SAT.1 ein. Der Sender zeigt sämtliche Partien mit deutscher Beteiligung live im Free-TV. Auch das heutige Auftaktspiel gegen Slowenien wird ausführlich begleitet. Die Vorberichterstattung startet schon 45 Minuten vor dem Anpfiff mit aktuellen Interviews, letzten Informationen aus dem deutschen Team und Einschätzungen der Experten. Topspiele ohne deutsche Beteiligung laufen parallel bei ProSieben MAXX.

Starke Qualifikation als Basis für die Titelmission

Die U21-Nationalmannschaft geht nach einer souveränen Qualifikation selbstbewusst ins Turnier. Acht Siege und zwei Remis reichten locker für den Gruppensieg vor Polen. Auch in den letzten Tests überzeugte die DFB-Elf: Siege gegen Dänemark (3:0), Gastgeber Slowakei (1:0) und Vizeeuropameister Spanien (3:1) zeigen die Stärke der Mannschaft. Jetzt will die Mannschaft den vierten EM-Titel holen – nach den Triumphen 2009, 2017 und zuletzt 2021.

Kader mit Bundesliga-Power und EM-Erfahrung

Cheftrainer Antonio Di Salvo setzt auf einen gut eingespielten Kader. Angeführt wird das Team von Kapitän Eric Martel (1. FC Köln), im Angriff ruhen die Hoffnungen vor allem auf Nick Woltemade (VfB Stuttgart), der in der Bundesliga zwölf Tore erzielte und kürzlich sein Debüt bei der A-Nationalmannschaft feierte. Neben Paul Nebel (Mainz 05) stehen mit Bright Akwo Arrey-Mbi (Sporting Braga) und Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) auch zwei Legionäre im Aufgebot. Allerdings muss Di Salvo auf einige Leistungsträger verzichten, die bei der Klub-WM im Einsatz sind.

Die Gegner in der Gruppenphase: Slowenien, Tschechien und England

Nach dem heutigen Auftakt gegen Slowenien stehen zwei weitere schwere Gruppenspiele an: Am Sonntag wartet Tschechien (21 Uhr, Dunajská Streda), am 18. Juni kommt es erneut in Nitra zum Duell mit Titelverteidiger England. Nur die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale am 21. und 22. Juni. Das große Finale steigt am 28. Juni in Bratislava.

Neue UEFA-Regeln im Blickpunkt

Erstmals bei einem großen Turnier greift auch eine neue Regel für Torhüter: Halten diese den Ball länger als acht Sekunden, gibt es statt eines Freistoßes künftig Eckball für den Gegner. Der Schiedsrichter zählt die letzten fünf Sekunden sichtbar herunter – eine Maßnahme, die für mehr Tempo im Spiel sorgen soll.