Fußball heute U21-EM Ergebnisse: Spanien und Italien starten erfolgreich

Mühsame Favoritensiege für Spanien und Italien zum Auftakt der U21-EM

Die U21-Europameisterschaft in der Slowakei ist gestartet – und die beiden Rekordchampions Spanien und Italien haben ihre Auftaktspiele jeweils knapp für sich entschieden. Während Spanien den Gastgeber in einem turbulenten Spiel bezwang, reichte Italien ein knapper Sieg gegen Rumänien. Auch die anderen Favoriten hatten am ersten Turniertag Anlaufschwierigkeiten.

Spanien zittert sich gegen die Slowakei zum Auftaktsieg

Spanien erwischte in seinem ersten Spiel gegen die Slowakei den deutlich besseren Start. Bereits in der Anfangsphase stellte das Team durch einen schnellen Doppelschlag von Marc Pubill (16. Minute) und Mateo Joseph (18.) auf 2:0. Die Iberer dominierten zunächst das Spielgeschehen und schienen einem lockeren Auftaktsieg entgegenzusteuern.

Doch die Slowaken, mit Holstein Kiels Dominik Javorcek in der Startelf, kämpften sich nach der Pause eindrucksvoll zurück. Innerhalb von nur fünf Minuten stellten Samuel Kopasek (48.) und Tomas Suslov (53., per Foulelfmeter) auf 2:2. In der Schlussphase blieb es lange spannend, ehe Cesar Tarrega in der 90. Minute mit seinem Treffer doch noch den Sieg für Spanien sicherte.

Ergebnisse U21 Euro

U21 EM Slowakei U21 2 3 Spanien U21 U21 EM Italien U21 1 0 Rumänien U21 U21 EM Polen U21 1 2 Georgien U21 U21 EM Portugal U21 0 0 Frankreich U21

Italien genügt ein frühes Tor gegen Rumänien

Weniger spektakulär, aber erfolgreich verlief der Auftakt für Italien. Gegen Rumänien reichte der Squadra Azzurra ein Treffer von Tommaso Baldanzi in der 25. Minute zum knappen 1:0-Erfolg. Italien verteidigte danach die Führung souverän, ließ defensiv kaum etwas zu, konnte sich offensiv aber ebenfalls nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Mit dem Pflichtsieg setzt sich Italien gemeinsam mit Spanien an die Spitze der Gruppe A.

Frankreich und Portugal neutralisieren sich im Top-Duell

In der Gruppe C kam es direkt zum Aufeinandertreffen zweier weiterer Favoriten: Frankreich und Portugal trennten sich am Ende torlos 0:0. Das Duell war von vielen Bundesliga-Akteuren geprägt. Auf französischer Seite standen Castello Lukeba (RB Leipzig), Chrislain Matsima (FC Augsburg) und Kiliann Sildillia (SC Freiburg) in der Viererkette, während Mathys Tel, derzeit von Bayern München an Tottenham Hotspur ausgeliehen, im Sturm auflief. Bei Portugal stürmte Tiago Tomás vom VfL Wolfsburg. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten wollte kein Tor fallen, sodass sich beide Teams mit einem Punkt zufriedengeben mussten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Polen und Georgien teilen sich die Punkte

Ebenfalls in Gruppe C lieferten sich Polen und Georgien ein ausgeglichenes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen beide Teams jeweils einmal und teilten sich die Punkte. Damit bleibt in dieser Gruppe weiterhin alles offen.

DFB-Team startet gegen Slowenien

Die deutsche U21-Nationalmannschaft greift am Donnerstag ins Turniergeschehen ein. In Nitra trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo um 21:00 Uhr (live bei Sat.1) auf Slowenien. Danach folgen in der Gruppenphase noch die Partien gegen Tschechien (15. Juni) und Titelverteidiger England (18. Juni). Ziel der deutschen Mannschaft ist es, sich unter die besten beiden Teams der Gruppe B zu schieben, um das Viertelfinale zu erreichen.

Das Finale der U21-EM findet am 28. Juni in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt.