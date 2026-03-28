Fußball heute TV Quoten: Nationalmannschaft beschert RTL gute Quote beim Länderspiel gegen Schweiz

Fußball heute TV Quoten: Der wilde Start der deutschen Nationalmannschaft ins WM-Jahr hat dem übertragenden Sender RTL eine gute Einschaltquote beschert. Die erste Halbzeit des Länderspiels in Basel gegen die Schweiz (4:3) verfolgten 6,005 Millionen Zuschauer. In der zweiten Hälfte schalteten sogar 7,122 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 34,1 Prozent. Da konnte keine andere Sendung am Freitagabend mithalten. Bis zu 7,48 Millionen Fußballfans sahen den Auftaktsieg der deutschen Fußballnationalmannschaft im Länderspieljahr 2026 bei RTL. Das wilde 4:3 des DFB-Teams im WM-Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz erreichte insgesamt 6,58 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von hervorragenden 29,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch in den Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen (MA: 34,5%) und 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen (MA: 39,6%) holte das Länderspiel herausragende Werte.

TV-Quoten: Starke Werte für RTL nach Basel-Spiel

Der übertragende Sender RTL profitierte deutlich vom spektakulären Auftakt der Nationalmannschaft ins WM-Jahr. Die erste Halbzeit des Länderspiels in Basel gegen die Schweiz (4:3) verfolgten 6,005 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 25,6 Prozent. In der zweiten Hälfte schalteten sogar 7,122 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 34,1 Prozent.

Freitagabend: Keine Sendung kam an die Werte heran

Die Einschaltquoten und Marktanteile machten das Spiel zum Quotensieger des Abends. Da konnte keine andere Sendung am Freitagabend mithalten. Gleichzeitig unterstreichen die Zahlen die Bedeutung von Länderspielen als Einschaltmagnet für die Sender.

Ausblick: Nächstes Länderspiel in Stuttgart gegen Ghana

Am Montag (20.45 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunde (DFB) in Stuttgart auf den WM-Teilnehmer Ghana. Das letzte Länderspiel vor der WM-Kadernominierung im Mai wird in der ARD übertragen.