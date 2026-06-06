Fußball heute Testspiel – Engländer Kane trifft & siegt glanzlos gegen WM-Teilnehmer Neuseeland

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Harry Kane hat England im vorletzten WM-Test zu einem mühsamen Sieg geführt. Der Stürmer von Bayern München sorgte beim glanzlosen 1:0 gegen Neuseeland in Tampa im US-Bundesstaat Florida für den einzigen Treffer. Thomas Tuchel ließ nach der Pause eine weitgehend neu zusammengestellte Elf auflaufen, Kane blieb nach seinem Kopfballtor in der 2. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der Kabine.
Kane entscheidet die Partie vor der Pause
Der englische Nationalmannschaftskapitän traf in der 45.+2. Minute per Kopf und stellte damit früh die Weichen für den Erfolg gegen einen weiteren WM-Teilnehmer. Mehr Offensivspektakel entwickelte die Partie allerdings nicht, England mühte sich über weite Strecken und brachte den knappen Vorsprung ohne große Glanzmomente über die Zeit.
Tuchel schont mehrere Arsenal-Profis
Nach dem Seitenwechsel setzte Tuchel auf viele neue Kräfte, während Kane nicht mehr mitwirkte. Verzichten musste der frühere Bayern-Coach zudem noch auf die Arsenal-Profis Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka und Noni Madueke, die vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain verloren hatten.
Generalprobe gegen Costa Rica folgt
Englands letzter Härtetest vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada steigt am Mittwoch um 22.00 Uhr deutscher Zeit gegen Costa Rica, die Partie wird bei DAZN übertragen. Bei der Endrunde spielt das Tuchel-Team in Gruppe L gegen Kroatien am 17. Juni, Ghana am 23. Juni und Panama am 27. Juni.