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Fußball heute Testspiel – Engländer Kane trifft & siegt glanzlos gegen WM-Teilnehmer Neuseeland

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Harry Kane hat England im vorletzten WM-Test zu einem mühsamen Sieg geführt. Der Stürmer von Bayern München sorgte beim glanzlosen 1:0 gegen Neuseeland in Tampa im US-Bundesstaat Florida für den einzigen Treffer. Thomas Tuchel ließ nach der Pause eine weitgehend neu zusammengestellte Elf auflaufen, Kane blieb nach seinem Kopfballtor in der 2. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der Kabine.

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Englands Kapitaen Harry Kane (Nr. 9) behauptet im Test-Laenderspiel gegen Neuseeland den Ball gegen Finn Surman und Joe Bell. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Raymond James Stadium von Tampa statt. Richard Pelham / Getty Images
Englands Kapitaen Harry Kane (Nr. 9) behauptet im Test-Laenderspiel gegen Neuseeland den Ball gegen Finn Surman und Joe Bell. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Raymond James Stadium von Tampa statt. Richard Pelham / Getty Images

Kane entscheidet die Partie vor der Pause

Der englische Nationalmannschaftskapitän traf in der 45.+2. Minute per Kopf und stellte damit früh die Weichen für den Erfolg gegen einen weiteren WM-Teilnehmer. Mehr Offensivspektakel entwickelte die Partie allerdings nicht, England mühte sich über weite Strecken und brachte den knappen Vorsprung ohne große Glanzmomente über die Zeit.

Länderspiele 2026
| 6.6.2026-22:00
England
S S S U N
1 : 0
Endergebnis
Neuseeland
S S N U N
Harry Kane
45'+2'
| Schiedsrichter: N. Simon | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Harry Kane (Assist: D. Spence)
45'
+2
1
Jordan Pickford
25
D. Spence
6
Marc Guéhi
5
John Stones
26
J. Quansah
16
K. Mainoo
14
Jordan Henderson
11
Marcus Rashford
17
M. Rogers
19
Ollie Watkins
9
Harry Kane
1
Max Crocombe
13
Liberato Cacace
5
Michael Boxall
16
Finn Surman
2
Tim Payne
8
Marko Stamenić
6
Joe Bell
11
Elijah Just
10
S. Singh
7
Matthew Garbett
9
Chris Wood
field field

Tuchel schont mehrere Arsenal-Profis

Nach dem Seitenwechsel setzte Tuchel auf viele neue Kräfte, während Kane nicht mehr mitwirkte. Verzichten musste der frühere Bayern-Coach zudem noch auf die Arsenal-Profis Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka und Noni Madueke, die vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain verloren hatten.

Generalprobe gegen Costa Rica folgt

Englands letzter Härtetest vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada steigt am Mittwoch um 22.00 Uhr deutscher Zeit gegen Costa Rica, die Partie wird bei DAZN übertragen. Bei der Endrunde spielt das Tuchel-Team in Gruppe L gegen Kroatien am 17. Juni, Ghana am 23. Juni und Panama am 27. Juni.

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