Fußball heute Topspiel Aufstellung: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund

Wenn Bayer Leverkusen am Samstagabend 18:30 Uhr (live auf Sky) in der Bundesliga Borussia Dortmund empfängt, treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander – mit direktem Blick auf die Champions-League-Plätze. Nur ein Punkt trennt die Werkself vom BVB, beide wollen im Endspurt der Hinrunde ein Ausrufezeichen setzen. Für Dortmund-Coach Niko Kovac ist die Partie mehr als nur ein Spitzenspiel: „Ein interessantes und wichtiges Spiel.“

Ausgangslage: Kampf um die Spitzenplätze

Leverkusen steht nach einer starken Serie auf Rang drei, Dortmund folgt direkt dahinter. Für beide Teams ist das Duell ein richtungsweisendes Spiel im Rennen um die Königsklasse. Während der BVB zuletzt in der Liga gegen Stuttgart ein 3:3 holte und Villarreal mit 4:0 besiegte, setzte Leverkusen mit Siegen in Wolfsburg (3:1) und bei Manchester City (2:0) starke Ausrufezeichen. Das Team von Kasper Hjulmand hat sich seit seinem Amtsantritt stabilisiert und ist neben Bayern München derzeit das konstanteste Team der Liga.

Aufstellungen heute Abend

B04: Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Hofmann, Andrich, García, Grimaldo – Tillman, Poku – Schick Sie fehlen: Arthur (Rückenprobleme), Blaswich (muskuläre Probleme), Fernández (Bänderverletzung), Palacios (Muskelsehnenverletzung), Tape (Muskelsehnenverletzung), Vázquez (Muskelverletzung) BVB: Kobel – Anton, Can, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Chukwuemeka – Guirassy

Taktische Ausgangslage: Tempo, Tiefe und Präzision

Leverkusen überzeugt unter Hjulmand mit schnellem Umschaltspiel und kombinationssicherem Ballbesitzfußball. Besonders über Grimaldo, Hofmann und Schick entsteht enorme Torgefahr. Die offensive Dreierreihe kombiniert Technik mit Tempo, während Andrich im Zentrum für Stabilität sorgt. Dortmund muss dagegen vor allem defensiv diszipliniert agieren. Kovac weiß: „Wenn in Leverkusen das Licht angeht, wird es nicht leicht.“ Mit Ryerson und Sabitzer setzt er auf Erfahrung und Tempo im Mittelfeld, während Guirassy vorne als Zielspieler agiert. Kompakt stehen, schnelle Konter fahren – das könnte der BVB-Plan sein.

Personalsituation: Beide Teams mit Ausfällen

Leverkusen muss auf wichtige Spieler wie Palacios und Fernández verzichten. Dennoch bleibt die Startelf stark besetzt, unter anderem mit Schick und dem aufstrebenden Grimaldo. Beim BVB fehlt weiterhin Niklas Süle, Maximilian Beier ist fraglich. Dennoch steht ein schlagkräftiges Team auf dem Platz – allen voran Gregor Kobel im Tor, der zuletzt mehrfach glänzte.

Wiedersehen mit Extra-Würze: Zweites Duell folgt direkt

Nur drei Tage nach dem Bundesliga-Kracher treffen die beiden Teams im DFB-Pokal-Achtelfinale erneut aufeinander. Ein echtes Doppelduell mit hohem Druck. Kovac will sich jedoch zunächst auf das Ligaspiel konzentrieren: „Das zweite Spiel bewerte ich noch gar nicht.“ Klar ist aber: Wer am Samstag siegt, geht mit mentalem Vorteil ins Pokal-Rückspiel.