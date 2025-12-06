+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute: Thomas Müller verliert MLS-Finale gegen Messi – Titeltraum geplatzt

von

Thomas Müller hat den erhofften Meistertitel in der Major League Soccer verpasst. Im packenden Endspiel gegen Lionel Messis Inter Miami unterlagen die Vancouver Whitecaps mit 1:3 – trotz langer Spielkontrolle und großer Chancen. Für Müller endet seine erste MLS-Saison damit ohne Titel, für Miami ist es dagegen ein historischer Erfolg.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Messis Magischer MLS-Einstand: Doppelpack bei Miami's Triumph! (Foto: Leco Viana/Thenews2/Deposit Photos)
Messis Magischer MLS-Einstand: Doppelpack bei Miami’s Triumph!
(Foto: Leco Viana/Thenews2/Deposit Photos)

Messi führt Inter Miami zum ersten Meistertitel

Inter Miami, erst seit 2020 Teil der MLS, sicherte sich mit dem 3:1 gegen Vancouver den ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Lionel Messi war dabei der zentrale Akteur – der Weltmeister bereitete alle drei Tore vor. Bereits früh im Spiel brachte ein Eigentor von Edier Ocampo (8.) die Whitecaps in Rückstand. Rodrigo de Paul (71.) und Tadeo Allende (90.+6) sorgten mit späten Treffern für die Entscheidung. Für Klubpräsident David Beckham ging ein lange gehegter Traum in Erfüllung – er sprach nach dem Spiel von „vielen schlaflosen Nächten“ und versprach: „Das ist erst der Anfang.“

Major League Soccer 2025 - Finals
| 6.12.2025-20:30
Inter Miami
S N S S S
3 : 1
1.29
xG
1.21
Endergebnis
Vancouver Whitecaps
N S U U S
É. Ocampo
8'
Rodrigo de Paul
71'
T. Allende
90'+6'
A. Ahmed
60'
| Schiedsrichter: D. Fischer | Halbzeit: 1-0
Tore
Eigentor
É. Ocampo
8'
60'
Tor
A. Ahmed
Tor
Rodrigo de Paul (Assist: Lionel Messi)
71'
Tor
T. Allende
90'
+6
Aufstellungen
Inter Miami
34
T
R. Ríos Novo
90'
6.3
17
D
I. Fray
90'
6.9
37
D
M. Falcón
48'
6.5
32
D
N. Allen
6.9
18
D
Jordi Alba
6.9
21
M
T. Allende
90'
6.7
7
M
Rodrigo de Paul
71'86'
7.5
5
M
Sergio Busquets
7.2
11
M
B. Gallego
13'57'
6.2
10
O
Lionel Messi
8.5
24
O
Mateo Silvetti
79'
6.7
Ersatzspieler
8
M
Telasco Segovia
57'
6.2
19
T
Ó. Ustari
6
D
T. Avilés
2
D
G. Luján
57
D
M. Weigandt
90'
42
M
Y. Bright
79'
6.7
14
O
F. Picault
9
O
L. Suárez
29
O
Allen Obando
Coach
J. Mascherano
Vancouver Whitecaps
1
T
Y. Takaoka
6.2
18
D
É. Ocampo
8'45'
6.3
33
D
T. Blackmon
66'
6.3
6
M
R. Priso
68'
6.9
2
D
M. Laborda
86'
6.5
16
M
Sebastian Berhalter
90'
7.2
20
M
Andrés Cubas
74'82'
6.6
11
O
Emmanuel Sabbi
90'
7.3
13
O
Thomas Müller
7
22
M
A. Ahmed
60'68'
7.2
24
O
Brian White
17'
7.2
Ersatzspieler
23
D
J. Pupe
68'
6.2
25
M
Ryan Gauld
68'
6.5
32
T
I. Boehmer
28
D
T. Johnson
59
M
J. Badwal
17
M
Kenji Cabrera
82'
6.3
7
O
J. Nelson
90'
14
O
D. Ríos
75
O
R. Elloumi
Coach
J. Sørensen

Müller und Vancouver dominieren – aber treffen zu selten

Trotz der Niederlage war Vancouver über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Besonders ab der 30. Minute übernahmen die Kanadier das Kommando, liefen Miami früh an und erspielten sich mehrere klare Chancen. Müller war in seinem ersten MLS-Finale auffällig, bereitete unter anderem die Großchance für Emmanuel Sabbi (39.) vor und kam selbst per Kopf zum Abschluss (41.). Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Ali Ahmed (60.) war hochverdient. Kurz danach traf Sabbi innerhalb von Sekunden gleich dreimal den Pfosten – ein Sinnbild für den Abend der vergebenen Möglichkeiten.

Spielverlauf: Effektivität sticht Spielkontrolle

Während Vancouver viel Aufwand betrieb, setzte Miami auf Effizienz. Die Mannschaft von Tata Martino verteidigte kompakt, lauerte auf Konter und nutzte die wenigen Chancen eiskalt. Der Treffer von de Paul kam aus dem Nichts und kippte das Spiel endgültig. Allendes Tor in der Nachspielzeit besiegelte die bittere Niederlage für Müller und Co., die sich in Florida für ihren mutigen Auftritt nicht belohnten.

Müllers Saisonfazit: Viel Einsatz, kein Lohn

Thomas Müller zeigte auch in Nordamerika seinen ungebrochenen Ehrgeiz. Der 36-Jährige war über die gesamte Saison hinweg eine Führungsfigur bei Vancouver. Sein Wunsch, im Finale gegen Messi zu gewinnen, blieb jedoch unerfüllt. Müller verpasst damit den 36. Titel seiner Karriere – der erste in Übersee sollte es (noch) nicht werden.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++