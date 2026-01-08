Newcastle United hat mit einer beeindruckenden Aufholjagd gegen Leeds United seinen Erfolgsweg fortgesetzt, trotz eines gebrauchten Abends für den deutschen Nationalspieler Malick Thiaw. Die Magpies gewannen das packende Duell mit 4:3 nach dreimaligem Rückstand, wobei Harvey Barnes in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielte. Thiaw hatte zuvor entscheidende Fehler gemacht, die Leeds in Führung brachten. Die Partie am St. James‘ Park war ein echter Thriller.

Spektakuläre Aufholjagd der Magpies

Die Begegnung begann für Newcastle alles andere als optimal. Malick Thiaw sah bereits in der siebten Minute die Gelbe Karte und sorgte mit einem Ausrutscher in der 32. Minute dafür, dass Brenden Aaronson das 1:0 für Leeds erzielte. Kurz vor der Halbzeit fiel das 2:0 für die Gäste, als Thiaw ein Handspiel im eigenen Strafraum beging, was Dominic Calvert-Lewin zu einem Elfmeter verwandelte. Mit einem 2:1-Rückstand ging es in die Kabine.

Drama in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause zeigte Newcastle jedoch ein ganz anderes Gesicht. Nick Woltemade bereitete in der 36. Minute den Ausgleichstreffer durch Barnes vor. Joelinton sorgte in der 54. Minute für das 2:2. Der Spannungsbogen hielt an, als Leeds in der 79. Minute erneut in Führung ging, diesmal durch Aaronson, der das Leder im eigenen Strafraum unglücklich an die Hand bekam. Bruno Guimarães verwandelte den fälligen Handelfmeter in der Nachspielzeit, bevor Barnes das entscheidende Tor erzielte.

Thiaws unglücklicher Abend

Malick Thiaw, der in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde, wird sich sicher Gedanken über seine Leistung machen. Die frühe Gelbe Karte und die Fehler, die zu den beiden ersten Toren führten, werfen Fragen über seine aktuelle Form auf. Der 24-Jährige muss in den kommenden Spielen zeigen, dass er sich von diesem Rückschlag erholen kann.

Manchester United bleibt in der Krise

Während Newcastle jubelt, hat Manchester United nach der Entlassung von Ruben Amorim weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Spiel gegen den FC Burnley kam das Team unter Interimscoach Darren Fletcher über ein 2:2 nicht hinaus, obwohl Benjamin Sesko mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit eine Niederlage verhinderte. Die Zukunft des Trainers bleibt ungewiss, da erste Gespräche mit potenziellen Nachfolgern wie Ole Gunnar Solskjaer und Michael Carrick geführt wurden.