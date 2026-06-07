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Fußball heute Testspiel Ergebnis – Argentinien siegt locker im vorletzten WM-Test ohne Messi

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Argentinien hat seinen vorletzten WM-Test souverän mit 2:0 gegen Honduras gewonnen. Beim Auftritt in College Station im US-Bundesstaat Texas überzeugte vor allem Lautaro Martínez, während Lionel Messi geschont wurde und nicht zum Einsatz kam. Auch Brasilien siegt ohne ihren Altstar Neymar.

Die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft stellen sich vor dem Testspiel gegen Honduras am 6. Juni 2026 im Kyle Field in College Station (Texas) zum Mannschaftsfoto auf. (Tim Warner / Getty Images)
Die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft stellen sich vor dem Testspiel gegen Honduras am 6. Juni 2026 im Kyle Field in College Station (Texas) zum Mannschaftsfoto auf. (Tim Warner / Getty Images)

Martínez bringt die Albiceleste auf Kurs

Der Angreifer von Inter Mailand war der prägende Mann des Titelverteidigers. In der 37. Minute verwandelte Martínez einen Foulelfmeter zur Führung, nach der Pause legte er den zweiten Treffer in der 54. Minute auf. Damit kontrollierte die Albiceleste die Partie gegen die Südamerikaner über weite Strecken und ließ nichts anbrennen.

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Länderspiele 2026
| 7.6.2026-2:00
Argentinien
S S S S S
2 : 0
Endergebnis
Honduras
U S N U U
Lautaro Martínez
37'
G. Simeone
54'
| Schiedsrichter: Y. Nakagawa | Halbzeit: 1-0
Tore
Elfmetertor
Lautaro Martínez
37'
Tor
G. Simeone (Assist: Lautaro Martínez)
54'
1
J. Musso
3
Nicolás Tagliafico
6
Lisandro Martínez
19
Nicolás Otamendi
28
A. Giay
17
G. Simeone
14
E. Palacios
8
V. Barco
11
Giovani Lo Celso
16
Thiago Almada
22
Lautaro Martínez
1
E. Menjívar
8
J. Rosales
2
D. Maldonado
21
G. Sacaza
6
C. Meléndez
16
Edwin Rodríguez
5
K. Arriaga
7
R. Rivas
10
L. Palma
18
D. Moncada
9
J. Benguché
field field

Messi bleibt auf der Bank

Messi saß zwar auf der Ersatzbank, griff aber nicht ein. Nationaltrainer Lionel Scaloni verzichtete bewusst auf den Superstar, nachdem sich dieser am 24. Mai eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen hatte. Nach dem Spiel betonte Scaloni: „Vielleicht hätte man manches besser machen können, aber was das Markenzeichen der Mannschaft, ihre Identität, betrifft, denke ich, dass sie intakt bleibt, und das ist das Wichtigste. Das ist es, worauf es ankommt, diese Identität nicht zu verlieren“.

Superstar Lionel Messi und Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul scherzen vor dem Testspiel der argentinischen Nationalmannschaft gegen Honduras am 6. Juni 2026 im Kyle Field in College Station (Texas). (Tim Warner / Getty Images)
Superstar Lionel Messi und Mittelfeldspieler Rodrigo De Paul scherzen vor dem Testspiel der argentinischen Nationalmannschaft gegen Honduras am 6. Juni 2026 im Kyle Field in College Station (Texas). (Tim Warner / Getty Images)

Für Argentinien steht bereits am Dienstag in Auburn im Bundesstaat Alabama der nächste Härtetest gegen Island an. Am 16. Juni beginnt der dreimalige Weltmeister in Kansas City gegen Algerien die WM-Gruppenphase.

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