Fußball heute Testspiel Ergebnis – Argentinien siegt locker im vorletzten WM-Test ohne Messi

Argentinien hat seinen vorletzten WM-Test souverän mit 2:0 gegen Honduras gewonnen. Beim Auftritt in College Station im US-Bundesstaat Texas überzeugte vor allem Lautaro Martínez, während Lionel Messi geschont wurde und nicht zum Einsatz kam. Auch Brasilien siegt ohne ihren Altstar Neymar.

Martínez bringt die Albiceleste auf Kurs

Der Angreifer von Inter Mailand war der prägende Mann des Titelverteidigers. In der 37. Minute verwandelte Martínez einen Foulelfmeter zur Führung, nach der Pause legte er den zweiten Treffer in der 54. Minute auf. Damit kontrollierte die Albiceleste die Partie gegen die Südamerikaner über weite Strecken und ließ nichts anbrennen.

Länderspiele 2026 | - 2:00 Argentinien S S S S S 2 : 0 Endergebnis Honduras U S N U U Lautaro Martínez 37' G. Simeone 54' Tore Elfmetertor Lautaro Martínez 37' Tor G. Simeone Assist : Lautaro Martínez) 54' 1 J. Musso 3 Nicolás Tagliafico 6 Lisandro Martínez 19 Nicolás Otamendi 28 A. Giay 17 G. Simeone 14 E. Palacios 8 V. Barco 11 Giovani Lo Celso 16 Thiago Almada 22 Lautaro Martínez 1 E. Menjívar 8 J. Rosales 2 D. Maldonado 21 G. Sacaza 6 C. Meléndez 16 Edwin Rodríguez 5 K. Arriaga 7 R. Rivas 10 L. Palma 18 D. Moncada 9 J. Benguché

Messi bleibt auf der Bank

Messi saß zwar auf der Ersatzbank, griff aber nicht ein. Nationaltrainer Lionel Scaloni verzichtete bewusst auf den Superstar, nachdem sich dieser am 24. Mai eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen hatte. Nach dem Spiel betonte Scaloni: „Vielleicht hätte man manches besser machen können, aber was das Markenzeichen der Mannschaft, ihre Identität, betrifft, denke ich, dass sie intakt bleibt, und das ist das Wichtigste. Das ist es, worauf es ankommt, diese Identität nicht zu verlieren“.

Für Argentinien steht bereits am Dienstag in Auburn im Bundesstaat Alabama der nächste Härtetest gegen Island an. Am 16. Juni beginnt der dreimalige Weltmeister in Kansas City gegen Algerien die WM-Gruppenphase.