Fußball heute live im TV: Wer überträgt VfL Wolfsburg – FC Bayern im Free-TV?

Am Samstag, 9. Mai 2026, kommt es in der Bundesliga um 18:30 Uhr zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München. Ausgetragen wird die Partie am 33. Spieltag in der Volkswagen Arena, zu sehen ist sie live ausschließlich bei Sky. Im Free-TV läuft die Begegnung nicht. Hier die FC Bayern Aufstellung heute.

Bundesliga VfL Wolfsburg - - FC Bayern München

Die Übertragung übernimmt Sky im Bundesliga-Paket, dazu sind unter anderem Sky Bundesliga 1 und Sky Sport News eingebunden. Damit können sich Fans auf eine umfassende Live-Berichterstattung einstellen, wenn der Tabellenführer aus München beim abstiegsbedrohten VfL antritt.

Wolfsburg unter Druck, Bayern mit Macht in der Spitze

Für den VfL Wolfsburg ist die Lage im Saisonendspurt heikel. Nach 32 Spielen stehen nur 26 Punkte auf dem Konto, aktuell bedeutet das Rang 16 und damit den Platz für die Abstiegsrelegation, falls die Liga heute enden würde. Besonders die Bilanz im eigenen Stadion fällt schwach aus, denn in der Volkswagen Arena gelangen bislang nur zwei Siege bei zehn Niederlagen. Zuletzt reichte es beim SC Freiburg zu einem 1:1, die Form der vergangenen fünf Bundesliga-Partien liest sich mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen nur durchwachsen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 33 | Volkswagen Arena | - 18:30 VfL Wolfsburg N N S U U - : - FC Bayern München S S N U U 1 K. Grabara 4 Konstantinos Koulierakis 3 D. Vavro 6 J. Belocian 21 J. Mæhle 24 C. Eriksen 5 Vinicius Souza 39 Patrick Wimmer 26 S. Kumbedi 17 D. Pejčinović 11 A. Daghim 40 J. Urbig 20 Tom Bischof 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 44 J. Stanišić 8 Leon Goretzka 6 Joshua Kimmich 10 Jamal Musiala 9 Harry Kane 17 Michael Olise 11 Nicolas Jackson

Bayern München reist dagegen als Spitzenreiter an und bringt mit 83 Punkten eindrucksvolle Werte mit. Die Münchner haben in dieser Saison 26 Spiele gewonnen, fünfmal unentschieden gespielt und nur eine Niederlage kassiert. Auch das Torverhältnis von 116:35 unterstreicht die Dominanz des Rekordmeisters. Im letzten Bundesliga-Spiel trennten sich die Bayern zwar 3:3 vom 1. FC Heidenheim 1846, doch die Gesamtform bleibt mit vier Siegen und einem Remis aus den jüngsten fünf Partien weiter stark.

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Direkter Vergleich klar in Münchner Hand

Auch der Blick auf die jüngsten Duelle spricht deutlich für den FC Bayern. Die letzten fünf Begegnungen mit Wolfsburg entschied München allesamt für sich. Besonders ins Auge fällt das 8:1 im letzten direkten Aufeinandertreffen, ein Ergebnis, das die Rollen vor dem erneuten Kräftemessen klar verteilt.

Wett-Tipps und Quoten zum Spiel

Auch bei den Wettanbietern wird Bayern München als Favorit geführt. Als erster Tipp bietet sich ein Auswärtssieg der Münchner an, der bei Interwetten mit einer Quote von 1.75 angeboten wird. Dazu kommt der Tipp, dass beide Mannschaften treffen, wofür Bet365 Sportwetten eine Quote von 1.33 ausweist.

Wer sich zusätzlich über mögliche Aktionen informieren möchte, kann auf der Quotenboost-Seite nachsehen, ob es für diese Partie spezielle Angebote gibt. So lässt sich die Begegnung zwischen Wolfsburg und Bayern auch unter dem Blickwinkel der Bundesliga-Quoten genauer einordnen.