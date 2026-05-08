Fußball heute live Ergebnis + Tabelle: Wer überträgt BVB Dortmund – Frankfurt im TV heute?

Am heutigen Freitag, 08. Mai 2026, steigt im Signal Iduna Park das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Anstoß des 33. Spieltags ist um 20:30 Uhr, es geht also um den vorletzten Abschnitt der Saison. Für den BVB ist es ein wegweisendes Heimspiel im Kampf um Platz zwei, Frankfurt auf Platz 8 hält gleichzeitig weiter die Hoffnung auf die internationalen Ränge am Leben.

Wer die Partie live sehen will, wird bei Sky Bundesliga fündig. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen, das Spiel läuft exklusiv beim Pay-TV-Sender. Zusätzlich wird die Begegnung in UHD-Qualität sowie über das Sky Top Event angeboten.

Ausgangslage vor dem Topspiel

Der BVB geht mit 67 Punkten in die Partie und rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz von Niko Kovač steht bei 20 Siegen, 7 Unentschieden und 5 Niederlagen. Vor allem im Signal Iduna Park war Dortmund in dieser Saison kaum zu bezwingen, dort stehen 12 Erfolge, 2 Remis und nur 2 Pleiten zu Buche. Zuletzt setzte es jedoch ein 0:1 bei Borussia Mönchengladbach.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 33 | SIGNAL IDUNA PARK | - 20:30 Borussia Dortmund S N N S N - : - Eintracht Frankfurt U S N U N 1 G. Kobel 4 Nico Schlotterbeck 3 W. Anton 49 Luca Reggiani 14 Maximilian Beier 7 Jode Bellingham 20 M. Sabitzer 26 J. Ryerson 40 Samuele Inacio 10 Julian Brandt 9 S. Guirassy 23 M. Zetterer 21 Nathaniel Brown 3 Arthur Theate 4 Robin Koch 5 A. Amenda 18 M. Dahoud 15 E. Skhiri 8 F. Chaïbi 42 C. Uzun 20 R. Dōan 25 A. Kalimuendo

Eintracht Frankfurt liegt vor dem 33. Spieltag auf Platz 8 und kommt auf 43 Zähler. Die Mannschaft von Albert Riera weist 11 Siege, 10 Unentschieden und 11 Niederlagen auf. Auswärts holte die Eintracht bisher 4 Erfolge, spielte 7 Mal remis und verlor 5 Begegnungen. Im letzten Pflichtspiel unterlag Frankfurt im eigenen Stadion dem Hamburger SV mit 1:2.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Direkter Vergleich und Wettmärkte

Der Blick auf die jüngsten direkten Duelle spricht leicht für Dortmund. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen gewann der BVB dreimal, Frankfurt einmal, dazu kam ein Unentschieden. Das letzte Kräftemessen endete mit einem spektakulären 3:3.

Auch die Wettmärkte spiegeln die Favoritenrolle der Gastgeber wider. Für einen Heimsieg von Dortmund, also Tipp 1, bietet Interwetten eine Quote von 1.53 an. Das Remis ist bei Tipico mit 5.20 quotiert, ein Frankfurter Auswärtssieg bringt bei Betano 5.80. Beim Markt, ob beide Teams treffen, liegt die Quote für Ja bei Bet365 Sportwetten bei 1.50, während Nein bei Betway mit 2.70 geführt wird. Wer tiefer einsteigen möchte, kann zudem auf der Quotenboost Seite prüfen, ob es zu dieser Begegnung spezielle Angebote gibt.