Fußball heute: Sportwetten & Quoten zum Champions League Finale

Paris Saint-Germain geht laut bwin mit Vorteil in das Champions-League-Finale gegen den FC Arsenal. Der französische Meister trifft am Samstagabend ab 18:00 Uhr in der Puskas Arena in Budapest auf die Londoner, die 20 Jahre nach dem verlorenen Endspiel gegen den FC Barcelona auf ihren ersten europäischen Königsklassen-Titel hoffen. Für den Ausgang nach 90 Minuten rechnet der Buchmacher mit einer engen Partie, sieht PSG mit der Titelquote von 1.68 aber vor Arsenal, das bei 2.15 geführt wird.

PSG mit Finalvorteil, Arsenal jagt den Premierentitel

Im direkten Vergleich der 3-Weg-Quoten notiert bwin Paris Saint-Germain bei 2.30, das Remis bei 3.40 und den FC Arsenal bei 3.10. Sollte das Duell in die Verlängerung gehen, werden bei 10 Euro Einsatz 34 Euro ausgezahlt. Kommt es erst im Elfmeterschießen zur Entscheidung, liegt die Quote für einen Arsenal-Triumph bei 11.00, während PSG vom Punkt mit 11.50 bewertet wird. Für einen klaren Torrausch hält der Wettanbieter das Finale eher nicht, denn vier oder mehr Treffer stehen bei 3.40. Zwei Tore im Spielverlauf sind mit 1.31 quotiert, mehr als 2.5 Treffer mit 1.95, weniger als 2.5 mit 1.82. Bei mehr als 3.5 Toren nennt bwin eine 3.40er-Quote, bei weniger als 3.5 ebenfalls 1.31. Mehr als 4.5 Treffer sind mit 6.75 notiert, weniger als 4.5 mit 1.11.

Gewinnt PSG nach 90 Minuten und verteidigt damit den Titel, zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 23 Euro zurück. Holt sich Arsenal die Trophäe in der regulären Spielzeit erstmals und würde damit exakt 20 Jahre nach der Niederlage gegen Barcelona Europas Champion, liegt die Quote bei 3.10. Im Titel-Ranking von bwin erscheint der englische Meister also mit 2.15 vor PSG mit 1.68.

Glasner peilt in der Conference League den nächsten Titel an

Auch in der UEFA Conference League blickt bwin auf ein Endspiel mit klarer Favoritenrolle. Oliver Glasner steht dort vor seinem vorerst letzten großen Finale und könnte laut Buchmacher den dritten Titel in vier Jahren feiern. Mit Crystal Palace reist der Österreicher, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann, am Mittwoch, 27. Mai, um 21:00 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena in das Duell mit dem spanischen Vertreter Rayo Vallecano.

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Crystal Palace geht als klarer Favorit in die Partie und ist nach dem Gewinn des FA Cup 2025 auf den zweiten großen Titel der Klubgeschichte aus. Ein Erfolg des Teams aus dem Süden Londons bringt über die Titelwette eine 1.46er-Quote, der Sieg in der regulären Spielzeit ist mit 1.90 angesetzt. Gelingt Rayo Vallecano, der nach Real Madrid und Atlético als dritte Kraft aus der Hauptstadt gilt, der erste internationale Titel der Vereinsgeschichte, zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 27 Euro Gewinn aus. Für einen Sieg nach 90 Minuten ist der spanische Klub mit 4.20 notiert.

Die Quoten im Überblick

3-Weg-Quote Conference League, Finale am 27. Mai um 21:00 Uhr: Crystal Palace 1.90, Unentschieden 3.50, Rayo Vallecano 4.20

Titelgewinn Conference League: Crystal Palace 1.46, Rayo Vallecano 2.70

3-Weg-Quote Champions League, Finale am 30. Mai um 18:00 Uhr: Paris Saint-Germain 2.30, Unentschieden 3.40, FC Arsenal 3.10

Titelgewinn Champions League: Paris Saint-Germain 1.68, FC Arsenal 2.15

Anzahl Tore: mehr als 1.5 1.31, weniger als 1.5 3.40, mehr als 2.5 1.95, weniger als 2.5 1.82, mehr als 3.5 3.40, weniger als 3.5 1.31, mehr als 4.5 6.75, weniger als 4.5 1.11

Die aktuellen Quoten sind unter www.bwin.de abrufbar. Aktuelles gibt es zudem auf Instagram unter bwin_de und auf X unter @bwin_de. Rückfragehinweis: Hartmut Schultz Kommunikation GmbH, P: +49(0)89 99249620, E: [email protected]. Abdruck honorarfrei. Diese Meldung des proSportPresseService steht als kostenloser Download auf https://www.sportpresseportal.de bereit. pps/jt-uv