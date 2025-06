Fußball heute Spielplan * WM 2026 Qualifikation heute: Polen, Niederlande & Österreich

In die WM 2026 Qualifikation geht es heute weiter mit dem 4.Spieltag mit Niederlande, Polen und Österreich in den WM-Qualigruppen G und H. Während Österreich locker in San Marino Punkte holen wird, spielt die Niederlande gegen Malta – das werden auch lockere drei Punkte werden. Dasselbe gilt für Serbien, die Andorra antreten – spannend wird es eher bei Finnland gegen Polen und Lettland gegen Albanien. Nach dem Lewandowski Eklat müssen die Polen allerdings erst einmal ohne ihn auskommen.

Lewandowski nicht länger Kapitän – Eklat bei Polens Nationalteam

Robert Lewandowski verliert das Kapitänsamt der polnischen Nationalmannschaft – und reagiert mit scharfer Kritik an Trainer Michal Probierz. Die Entscheidung kam für den langjährigen Führungsspieler offenbar völlig überraschend und hat einen handfesten Konflikt ausgelöst.

Als Robert Lewandowski einen Anruf von Nationaltrainer Michal Probierz erhielt, ahnte er nichts von der bevorstehenden Entscheidung. „Ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht“, erzählte er im Interview mit „Wirtualna Polska“. Dann kam der Paukenschlag: Nicht er, sondern Piotr Zielinski werde die Kapitänsbinde übernehmen. Die Reaktion des 36-Jährigen fiel deutlich aus – er kündigte an, unter Probierz nicht mehr für Polen spielen zu wollen.

WM 2026 Qualifikaton in Europa heute

Weltmeisterschaften Quali Europa Serbien - - Andorra Weltmeisterschaften Quali Europa Rumänien - - Zypern Weltmeisterschaften Quali Europa Lettland - - Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Finnland - - Polen Weltmeisterschaften Quali Europa San Marino - - Österreich Weltmeisterschaften Quali Europa Niederlande - - Malta

WM 2026 Qualifikaton in Europa gestern

Am 4.Spieltag gab es ebenfalls einige Spiele: Dabei siegte Kroatien mit allerhand Altstars gegen den Tabellenführer Tschechien mit 5:1 und auch Belgien gewann, allerdings schwer und torreich mit 4:3 gegen Wales. Und auch Italien schenkte ihrem abtretenden Trainer Spaletti beim 2:0 gegen Moldawien und Glücksgefühl. Dennoch ist in Gruppe I Norwegen nach 4 Siegen ganz oben in der Tabelle, Italien nur vorletzter mit einem Sieg – das könnte durchaus knapp werden. Es wäre das dritte Mal, dass Italien zu Hause bleibt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.

