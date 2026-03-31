Fußball heute Aufstellung – 1:0 – Wer überträgt U21 Deutschland gegen Griechenland? EM-Qualifikation 2027

Die deutsche U21 startet in der EM-Qualifikation 2027 mit einem richtungsweisenden Auswärtsspiel in Athen: Im Fußball heute Spielplan steht das Duell gegen Tabellenführer Griechenland im Fokus – die Partie wird live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. Zuvor feierte die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo am Freitag in Braunschweig in ihrem 250. Pflichtspiel einen klaren 3:0-Heimsieg gegen Verfolger Nordirland. Ab 18 Uhr überträgt ProSieben MAXX die Begegnung, parallel ist das Spiel beim Streamingdienst Joyn zu sehen. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen rund um die EM-Qualifikation im FAQ.

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Aufstellung heute der U21 Nationalmannschaft

U21 Trainer Antonio Di Salvo nimmt eine Änderung an der Startelf im Vergleich zum Heimsieg über Nordirland vor. Mert Kömür kommt für den verletzten Brajan Gruda in die Startelf.

Die deutsche Startelf: 12 Backhaus – 3 Ullrich, 4 Jeltsch, 5 Quarshie, 6 Bischof (K), 7 El Mala, 8 Kemlein, 9 Tresoldi, 14 Gechter, 17 Kade, 18 Kömür.

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Liveticker heute 1:0 Deutschland gegen Griechenland ab 18 Uhr

18:10 Uhr 1:0 1:0 für Deutschland durch Said El Mala – sein 1.Tor für die U21 Nationalmannschaft.

18:00 Uhr Anpfiff! Es geht hier pünktlich los in Griechenland!

17:30 Uhr Es wird spannend! ProSieben MAXX einschalten! Nur ei Sieg hilft dem DFB Team weiter gegen den Tabellenführer aus Griechenland für eine direkte M 2027 Qualifikation.

Wer überträgt U21 Deutschland gegen Griechenland heute im TV?

Die Partie der deutschen U 21 gegen Griechenland wird live bei ProSieben MAXX im Free-TV gezeigt. Darüber hinaus kann das Spiel im kostenlosen Livestream beim Streamingsender Joyn verfolgt werden. Ab 17.30 Uhr geht ProSieben MAXX mit der Vorberichterstattung auf Sendung und bereitet die Zuschauer auf das Aufeinandertreffen vor.

Die Moderation der Übertragung übernimmt Matthias Opdenhövel, Kommentator ist Franz Büchner. Ihm steht während des Spiels der Experte Markus Babbel zur Seite, der die Analyse und Einordnung der Spielszenen übernimmt.

U 21 EM Qualifikation Deutschland U21 3 0 Nordirland U21 U 21 EM Qualifikation Griechenland U21 - - Deutschland U21

U21 EM 2027 Qualifikation | Spieltag 18 | - 16:00 Griechenland U21 S S S S S - : - Deutschland U21 N S S S S

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Griechenland U21 S S S S S > 6 6 0 0 21 2 19 18 2 Deutschland U21 N S S S S > 6 5 0 1 20 4 16 15 3 Nordirland U21 N S N N S > 7 3 1 3 8 11 -3 10 4 Georgien U21 U S N N U > 6 1 3 2 8 8 0 6 5 Lettland U21 N N S U N > 7 1 2 4 4 12 -8 5 6 Malta U21 N N N N N > 6 0 0 6 0 24 -24 0

Wie läuft die EM-Qualifikation bisher?

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen die Nordiren hat die deutsche Mannschaft fünf Siege aus sechs Spielen auf dem Konto. Mit 15 Punkten steht das deutsche Team aktuell auf Platz zwei in der Gruppe F, acht Zähler vor den drittplatzierten Nordiren (7) und einen weiteren vor Georgien (6). Griechenland führt die Tabelle mit 18 Punkten an.

Für die Endrunde in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Die Punkte- und Tabellensituation verleiht jedem weiteren Spiel in dieser Phase besondere Bedeutung, sowohl für das direkte Vorstoßen als auch für die Möglichkeiten über die Play-offs.

Wer steht im deutschen Kader?

Mit Linus Gechter von Hertha BSC und Brajan Gruda von RB Leipzig kehren zwei Spieler in den Kader der U 21 zurück, die zuletzt verletzt gefehlt hatten. Beide Rückkehrer ergänzen ein Aufgebot, das bereits gegen Nordirland Bestand hatte und jetzt mit Blick auf das Spiel in Athen angepasst wurde.

Erstmals im Aufgebot stehen die Defensivspieler Karim Coulibaly vom SV Werder Bremen und Max Finkgräfe von RB Leipzig sowie für die Offensive Cajetan Lenz vom VfL Bochum. Verletzungsbedingt mussten Pharrell Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Noel Aseko (Hannover 96) absagen, dafür rückte Mika Baur (SC Paderborn 07) nach.

Wie sieht die Bilanz gegen Griechenland aus?

Das Aufeinandertreffen mit der griechischen U 21 in Athen ist bereits das 13. Duell beider Nationen. Vier Spiele gewann die DFB-Auswahl, drei Partien endeten unentschieden, und fünfmal setzte sich das griechische Team durch. Die Bilanz unterstreicht die ausgeglichene Historie der Begegnungen.

So auch im Hinspiel und letzten Vergleich am 10. Oktober 2025 beim 2:3 in Jena, wo Muhammed Damar und Tom Rothe zwar das frühe 0:2 wettmachen konnten, Dimitris Rallis in der Schlussphase aber das letzte Wort hatte. Dieser Spielverlauf bleibt in Erinnerung und erhöht die Brisanz des Rückspiels in Athen.

In welchem Trikot geht’s gegen Griechenland?

Die DFB-Auswahl wird in Athen in Weiß auflaufen, die griechischen Gastgeber treten in Blau an. Die Trikotwahl entspricht der traditionellen Farbgebung beider Nationen und ist Teil der visuellen Identität auf dem Platz.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Athen sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.