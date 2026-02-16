Fußball heute Spielplan: Play-off-Hinspiele der Europa League am Donnerstag

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, finden die Play-off-Hinspiele in der Europa League statt. Insgesamt treten zwölf Clubs in zwei Anstoßblöcken gegeneinander an, die Partien entscheiden über den Einzug in die K.o.-Phase. Die Begegnungen beginnen um 18.45 Uhr und 21.00 Uhr; unter den Paarungen sind bekannte Namen wie Fenerbahce, Celtic Glasgow und der VfB Stuttgart. Gleichzeitig gibt der Spielplan bereits die weiteren Termine bis zum Finale in Istanbul am 20. Mai 2026 vor.

Spielplan der Play-off-Hinspiele

Die Play-off-Hinspiele der Europa League am 19. Februar 2026 gliedern sich in zwei zeitliche Blöcke. Um 18.45 Uhr eröffnen Fenerbahce Istanbul gegen Nottingham Forest, PAOK Saloniki gegen Celta Vigo, Dinamo Zagreb gegen KRC Genk sowie Brann Bergen gegen den FC Bologna. Diese Duelle markieren den Auftakt der K.o.-Phase und bringen unterschiedliche taktische Duelle und spannende Auswärtsaufgaben mit sich.

Im zweiten Block um 21.00 Uhr stehen Celtic Glasgow gegen den VfB Stuttgart, Ludogorez Rasgrad gegen Ferencvaros Budapest, Panathinaikos Athen gegen Viktoria Pilsen sowie OSC Lille gegen Roter Stern Belgrad auf dem Programm. Diese Begegnungen entscheiden über die nächste Runde und versprechen intensive 90 Minuten, in denen das Spielverlauf und einzelne Großchancen oft den Ausschlag geben werden.

Spielplan der Europa League am Donnerstag

Europa League Brann - - Bologna Europa League Fenerbahce - - Nottingham Forest Europa League PAOK - - Celta Vigo Europa League Dinamo Zagreb - - Genk Europa League Lille - - FK Crvena Zvezda Europa League Celtic - - VfB Stuttgart Europa League Ludogorets - - Ferencvarosi TC Europa League Panathinaikos - - Plzen

Anstoßzeiten und Ablauf

Die Anstoßzeiten sind klar terminiert: Die ersten vier Partien beginnen um 18.45 Uhr, die übrigen vier um 21.00 Uhr. Damit setzt die UEFA einen einheitlichen Rahmen für die Hinspiele der Play-offs und schafft Planbarkeit für Vereine, Fans und Medien. Gleichzeitig dienen die Hinspiele als erste Etappe in der Serie von Hin- und Rückspielen, bei denen Auswärtstore und Heimpunkte entscheidenden Einfluss auf das Weiterkommen haben können.

Wer zeigt die Play-off-Hinspiele der Europa League im free-TV?

Das VfB Stuttgart Spiel kommt bei RTL, alle anderen Spiele bei RTL+ oder bei DAZN im Pay-TV. Um 20:15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss sowie Experte und Co-Kommentator Lothar Matthäus live bei RTL und NITRO aus dem Celtic Park in Glasgow. Die Live-Übertragung bestreiten beide Sender simultan, ab 23:15 Uhr gibt es die Highlights der restlichen Europacup-Partien dann im Free-TV exklusiv bei NITRO.

Auf RTL+ erleben Fans wie immer alle Top-Spiele des Spieltags als Einzelspiele oder in Konferenzen zu den Anstoßzeiten 18:45 Uhr und 21:00 Uhr. RTL+ präsentiert an jedem Spieltag internationalen Spitzenfußball aus UEFA Europa League und UEFA Conference League, u.a. mit Top-Teams wie Fenerbahce Istanbul, Ferencvaros Budapest und Roter Stern Belgrad. Um 18:15 Uhr meldet sich die Spieltagsshow „Matchday“ mit Jana Wosnitza, Max Kruse und Community-Host Julius Fellermann auf dem Streamingdienst.

Fahrplan bis zum Finale

Der Wettbewerb fährt mit festen Terminen fort: Die Rückspiele der Play-offs sind für den 26. Februar 2026 angesetzt. Das Achtelfinale folgt mit Hinspielen am 12. März und Rückspielen am 19. März 2026. Für das Viertelfinale sind Hin- und Rückspiele am 9. bzw. 16. April geplant, die Halbfinals finden am 30. April (Hinspiele) und 7. Mai 2026 (Rückspiele) statt. Das Finale der Europa League steigt am 20. Mai 2026 in Istanbul.