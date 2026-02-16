+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Spielplan: Play-off-Hinspiele der Conference League am Donnerstag

Am Donnerstag, 19. Februar, steigen die Play-off-Hinspiele der UEFA Conference League. Der Spielplan bringt Begegnungen in zwei Anstoßfenstern (18.45 und 21.00 Uhr) mit Teams aus ganz Europa. Fans und Klubs bereiten sich auf die Qualifikationsphase vor, in der jedes Hinspiel das Heimrecht und die Chancen auf das Weiterkommen beeinflusst. Die genauen Paarungen und Zeiten im Überblick.

Play-off-Hinspiele am 19. Februar

Am Donnerstag stehen insgesamt acht Hinspiele der Play-offs auf dem Programm. Bereits um 18.45 Uhr eröffnen Zrinjski Mostar – Crystal Palace, Sigma Olmütz – FC Lausanne‑Sport, Kuopion PS – Lech Posen und FC Noah – AZ Alkmaar die KO‑Phase. In der späteren Sitzung um 21.00 Uhr folgen Jagiellonia Bialystok – AC Florenz, KF Drita – NK Celje, KF Shkendija – Samsunspor sowie Omonia Nikosia – HNK Rijeka. Diese Begegnungen entscheiden über die Ausgangslage für die Rückspiele eine Woche später.

 

Spielplan der UEFA Conference League 2025/2026 am Donnerstag

UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 18:45
Zrinjski
- -
Crystal Palace
UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 18:45
KuPS
- -
Lech Poznan
UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 18:45
Sigma Olomouc
- -
Lausanne
UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 18:45
FC Noah
- -
AZ Alkmaar
UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 21:00
Jagiellonia
- -
AC Florenz
UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 21:00
Shkendija
- -
Samsunspor
UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 21:00
Omonia Nicosia
- -
HNK Rijeka
UEFA Europa Conference League
19.2.2026
- 21:00
Drita
- -
Celje

Anstoßzeiten und Bedeutung für Heimrecht

Die klar getrennten Anstoßfenster um 18.45 und 21.00 Uhr strukturieren den Spieltag und erleichtern TV‑Planung sowie Logistik für Vereine und Fans. Für viele Klubs ist das Hinspiel essentiell, um in der Heim‑ oder Auswärtsfrage Vorteile zu sichern; die Ergebnisse beeinflussen die Taktik im Rückspiel am 26. Februar. Gleichzeitig dienen die Partien als Startschuss für die KO‑Phase des Wettbewerbs, in der Ballbesitz und Standardsituationen oft über das Weiterkommen entscheiden.

Weitere Termine im Wettbewerbskalender

Die Rückspiele der Play‑offs finden am 26. Februar 2026 statt. Das Achtelfinale ist für Hinspiele am 12. März und Rückspiele am 19. März angesetzt. Die Viertelfinals werden am 9. April (Hinspiele) und 16. April (Rückspiele) ausgetragen, die Halbfinals folgen mit Hinspielen am 30. April und Rückspielen am 7. Mai. Das Finale der Conference League ist für den 20. Mai 2026 in Leipzig terminiert.

