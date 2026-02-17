Fußball heute Spielplan – Wer spielt in den Play-off-Hinspiele der Champions League?

Am Dienstag und Mittwoch (17. und 18. Februar) stehen die Play-off-Hinspiele der Champions League auf dem Programm. In den beiden Spieltagen bestimmen 16 Teams das Kalenderbild mit Anstoßzeiten um 18.45 und 21.00 Uhr. Höhepunkte sind nationale Schwergewichte wie Benfica gegen Real Madrid und das Duell Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo, das im Westfalenstadion stattfindet. Die Play-offs entscheiden über die letzten Achtelfinalteilnehmer; die Rückspiele folgen eine Woche später.

Play-off-Hinspiele: Termine und Anstoßzeiten am Dienstag

Am Dienstag, 17. Februar 2026, eröffnen Galatasaray Istanbul und Juventus Turin den Spieltag, Anstoß ist um 18.45 Uhr. In der Abendrunde um 21.00 Uhr steigen gleich vier Begegnungen: Borussia Dortmund empfängt Atalanta Bergamo im Westfalenstadion, Benfica Lissabon misst sich mit Real Madrid, und AS Monaco trifft auf Paris Saint-Germain. Die zeitliche Staffelung trennt frühe und späte Anstoßzeiten deutlich; für Fans bedeutet das eine dichte Konzentration von Spitzenfußball an einem Tag.

Spielplan der Champions League am Dienstag

Champions League Galatasaray Istanbul 2.92 xG 1.13 5 2 Juventus Champions League Monaco - - Paris Saint Germain (PSG) Champions League Borussia Dortmund - - Atalanta Champions League Benfica Lissabon - - Real Madrid

Play-off-Hinspiele: Begegnungen am Mittwoch

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, beginnt der Spieltag ebenfalls um 18.45 Uhr mit Qarabag Agdam gegen Newcastle United. Anschließend folgen drei Partien mit 21.00-Uhr-Anstoß: Olympiakos Piräus gegen Bayer Leverkusen, FK Bodö/Glimt gegen Inter Mailand und FC Brügge gegen Atletico Madrid. Die Paarungen bieten verschiedene taktische Herausforderungen und internationale Duelle, die über Einzelspielerleistungen und Kollektivstärke entschieden werden dürften.

Spielplan der Champions League am Mittwoch

Champions League Qarabag - - Newcastle Champions League Bodo/Glimt - - Inter Mailand Champions League Olympiakos Piraeus - - Bayer 04 Leverkusen Champions League Club Brugge KV - - Atlético Madrid

Wer überträgt die Champions League am Dienstag und Mittwoch im TV?

Am Dienstag läuft das Spiel von Dortmund gegen Atalanta auf Amazon Prime. Für die Italiener war letzte Saison in den Play-offs Schluss, während der BVB bessere Erinnerungen an die Zwischenrunde hat. Jonas Friedrich präsentiert das Spiel gemeinsam mit Christoph Kramer, Mats Hummels und Josephine Henning. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes. Los geht es um 20 Uhr. Die weiteren Spiele laufen alle nur auf DAZN.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Weitere Termine im Wettbewerb

Die Rückspiele der Play-offs sind für den 24. und 25. Februar 2026 terminiert, eine Woche nach den Hinspielen. Das Achtelfinale beginnt mit den Hinspielen am 10. und 11. März 2026; die Rückspiele folgen am 17. und 18. März. Die Viertelfinal-Hinspiele sind für den 7. und 8. April geplant, die Rückspiele eine Woche später am 14. und 15. April. Die Halbfinals finden am 28./29. April sowie 5./6. Mai statt, das Finale steigt am 30. Mai 2026 in Budapest.