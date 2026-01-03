Fußball heute Ergebnisse – Spielplan des CAF Africa Cup Achtelfinale

Die spannenden Begegnungen im Achtelfinale der TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025 in Marokko stehen fest. Nach einer packenden Gruppenphase, die die hohe Qualität des afrikanischen Fußballs unter Beweis stellte, beginnen die K.o.-Runden am 3. Januar. Die Gastgeber Marokko begegnen in ihrem ersten Spiel direkt Tanzania, während auch andere Top-Teams wie Ägypten und Nigeria in die entscheidende Phase des Turniers einziehen. Sportdigital zeigt die Spiele live im TV.

Update 19 Uhr – Der Senegal siegt mit 3:1 gegen den Sudan und zieht als erstes Team beim Africa Cup ins Viertelfinale ein.

Achtelfinale startet am 3. Januar

Die erste K.o.-Runde des Turniers findet vom 3. bis 6. Januar statt, mit täglich zwei Spielen um 17:00 Uhr Ortszeit und 20:00 Uhr Ortszeit. Die 16 verbleibenden Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. Der Gastgeber Marokko trifft am Sonntag auf Tanzania im Stade Prince Moulay Abdellah in Rabat. Die marokkanische Nationalmannschaft, die die Gruppe A anführte, strebt ihren ersten kontinentalen Titel seit 50 Jahren an.

Spielplan im Achtelfinale

Am Dienstag stehen die letzten Spiele der Runde auf dem Programm. Algerien trifft auf die Demokratische Republik Kongo im Stade Prince Heritier Moulay El Hassan in Rabat. Das Achtelfinale endet mit dem spannenden Duell zwischen den Titelverteidigern der Côte d’Ivoire und Burkina Faso im Grand Stade de Marrakech. Die Viertelfinals sind für den 9. und 10. Januar angesetzt, und das Finale findet am 18. Januar im Stade Prince Moulay Abdellah statt.

Africa Cup of nations Senegal 3 1 Sudan Africa Cup of nations Mali 1 1 Tunesien Africa Cup of nations Marokko - - Tanzania Africa Cup of nations Südafrika - - Kamerun Africa Cup of nations Ägypten - - Benin Africa Cup of nations Nigeria - - Mozambique Africa Cup of nations Algerien - - Congo DR Africa Cup of nations Elfenbeinküste - - Burkina Faso

Top-Matches im Achtelfinale

Am selben Tag stehen sich auch Südafrika und Kamerun im Al Medina Stadium in Rabat gegenüber. Dabei trifft der Trainer Hugo Broos auf die Mannschaft, die er 2017 zum Titel führte. Zuvor eröffnet der Titelverteidiger Senegal das Achtelfinale gegen Sudan am Samstag im Grand Stade de Tangier. Im Anschluss spielt Mali gegen Tunesien im Stade Mohammed V in Casablanca, wobei Mali auf seinen ersten Titel hofft.

Ägyptens Rückkehr ins Turnier

Die ägyptische Nationalmannschaft, die Rekordgewinner mit sieben Titeln ist, hat seit 2010 nicht mehr den Pokal gewonnen. Sie treffen am Montag auf Benin im Grand Stade de Agadir. Nigeria, die in der Gruppenphase stark auftraten, will am gleichen Abend gegen Mozambique im Complexe Sportif de Fès einen Schritt weiter kommen, nachdem sie 2023 die Silbermedaille gewonnen haben.