Fußball heute Ergebnisse – Spielplan des CAF Africa Cup Achtelfinale

von

Die spannenden Begegnungen im Achtelfinale der TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025 in Marokko stehen fest. Nach einer packenden Gruppenphase, die die hohe Qualität des afrikanischen Fußballs unter Beweis stellte, beginnen die K.o.-Runden am 3. Januar. Die Gastgeber Marokko begegnen in ihrem ersten Spiel direkt Tanzania, während auch andere Top-Teams wie Ägypten und Nigeria in die entscheidende Phase des Turniers einziehen. Sportdigital zeigt die Spiele live im TV.

Update 19 UhrDer Senegal siegt mit 3:1 gegen den Sudan und zieht als erstes Team beim Africa Cup ins Viertelfinale ein.

Fußball heute: CAF Africa Cup of Nations 2025 in Marokko
Achtelfinale startet am 3. Januar

Die erste K.o.-Runde des Turniers findet vom 3. bis 6. Januar statt, mit täglich zwei Spielen um 17:00 Uhr Ortszeit und 20:00 Uhr Ortszeit. Die 16 verbleibenden Mannschaften kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. Der Gastgeber Marokko trifft am Sonntag auf Tanzania im Stade Prince Moulay Abdellah in Rabat. Die marokkanische Nationalmannschaft, die die Gruppe A anführte, strebt ihren ersten kontinentalen Titel seit 50 Jahren an.

Spielplan im Achtelfinale

Am Dienstag stehen die letzten Spiele der Runde auf dem Programm. Algerien trifft auf die Demokratische Republik Kongo im Stade Prince Heritier Moulay El Hassan in Rabat. Das Achtelfinale endet mit dem spannenden Duell zwischen den Titelverteidigern der Côte d’Ivoire und Burkina Faso im Grand Stade de Marrakech. Die Viertelfinals sind für den 9. und 10. Januar angesetzt, und das Finale findet am 18. Januar im Stade Prince Moulay Abdellah statt.

Africa Cup of nations
3.1.2026
- 17:00
Senegal
3 1
Sudan
Africa Cup of nations
3.1.2026
- 20:00
Mali
1 1
Tunesien
Elfmeter 3-2
Africa Cup of nations
4.1.2026
- 17:00
Marokko
- -
Tanzania
Vorschau: Doppelchance : Marokko oder Unentschieden
Africa Cup of nations
4.1.2026
- 20:00
Südafrika
- -
Kamerun
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Kamerun
Africa Cup of nations
5.1.2026
- 17:00
Ägypten
- -
Benin
Vorschau: Combo Doppelchance : Ägypten oder Unentschieden und -3.5 Tore
Africa Cup of nations
5.1.2026
- 20:00
Nigeria
- -
Mozambique
Vorschau: Combo Doppelchance : Nigeria oder Unentschieden und +1.5 Tore
Africa Cup of nations
6.1.2026
- 17:00
Algerien
- -
Congo DR
Vorschau: Combo Doppelchance : Algerien oder Unentschieden und -3.5 Tore
Africa Cup of nations
6.1.2026
- 20:00
Elfenbeinküste
- -
Burkina Faso
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Burkina Faso und -3.5 Tore

Top-Matches im Achtelfinale

Am selben Tag stehen sich auch Südafrika und Kamerun im Al Medina Stadium in Rabat gegenüber. Dabei trifft der Trainer Hugo Broos auf die Mannschaft, die er 2017 zum Titel führte. Zuvor eröffnet der Titelverteidiger Senegal das Achtelfinale gegen Sudan am Samstag im Grand Stade de Tangier. Im Anschluss spielt Mali gegen Tunesien im Stade Mohammed V in Casablanca, wobei Mali auf seinen ersten Titel hofft.

Ägyptens Rückkehr ins Turnier

Die ägyptische Nationalmannschaft, die Rekordgewinner mit sieben Titeln ist, hat seit 2010 nicht mehr den Pokal gewonnen. Sie treffen am Montag auf Benin im Grand Stade de Agadir. Nigeria, die in der Gruppenphase stark auftraten, will am gleichen Abend gegen Mozambique im Complexe Sportif de Fès einen Schritt weiter kommen, nachdem sie 2023 die Silbermedaille gewonnen haben.

Africa Cup of Nations 2025 - Spielplan
Africa Cup of Nations 2025 – Spielplan

 

