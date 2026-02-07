+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Spielplan: Das sind die Bundesliga Aufstellungen am 21. Spieltag

von

Die voraussichtlichen Aufstellungen und Personal-Infos zum heutigen 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir listen die erwarteten Startformationen sowie alle gemeldeten Verletzungen, Reha-Stati und Sperren. Zwei neue Chefcoaches geben am Wochenende ihr Debüt (Albert Riera bei Eintracht Frankfurt, Daniel Thioune beim SV Werder Bremen) – das beeinflusst die jeweiligen Aufstellungen. Besonders im Blick: Beim FC Bayern könnte erstmals das Angriff-Quartett Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala und Michael Olise gemeinsam beginnen. Im Text finden Sie pro Begegnung die prognostizierte Formation und die derzeitigen Ausfälle.

Die Mannschaft des FC Bayern München posiert vor dem Fußballspiel der 8. Spielrunde der UEFA Champions League zwischen dem PSV Eindhoven und dem FC Bayern München im Philips Stadion in Eindhoven am 28. Januar 2026. (Foto: JOHN THYS / AFP)
Fußball heute Spielplan Bundesliga 21.Spielplan

Spieltag 21
Bundesliga
6.2.2026
- 20:30
1. FC Union Berlin
1.21
xG
0.14
1 1
Eintracht Frankfurt
Stadion An der Alten Försterei
Bundesliga
7.2.2026
- 15:30
SC Freiburg
- -
SV Werder Bremen
Europa-Park Stadion
Bundesliga
7.2.2026
- 15:30
VfL Wolfsburg
- -
Borussia Dortmund
Volkswagen Arena
Bundesliga
7.2.2026
- 15:30
1. FSV Mainz 05
- -
FC Augsburg
MEWA ARENA
Bundesliga
7.2.2026
- 15:30
1. FC Heidenheim
- -
Hamburger SV
Voith-Arena
Bundesliga
7.2.2026
- 15:30
FC St. Pauli
- -
VfB Stuttgart
Millerntor-Stadion
Bundesliga
7.2.2026
- 18:30
Borussia Mönchengladbach
- -
Bayer 04 Leverkusen
BORUSSIA-PARK
Bundesliga
8.2.2026
- 15:30
1.FC Köln
- -
RB Leipzig
RheinEnergieStadion
Bundesliga
8.2.2026
- 17:30
FC Bayern München
- -
TSG 1899 Hoffenheim
Allianz Arena
Voraussichtliche Aufstellungen

Nachfolgend die erwarteten Aufstellungen sowie die aktuellen Ausfallgründe. Die Angaben stammen aus den bisherigen Teammeldungen.

SC Freiburg – Werder Bremen

SCF (vorauss.) – Aufstellung: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Günter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanović. Fehlende Spieler: Kübler (Knieprobleme), Kyereh (Kreuzbandriss), Lienhart (Bauchmuskelverletzung).
SVW (vorauss.) – Aufstellung: Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Deman; Stage, Lynen; Njinmah, Schmid, Mbangula; Topp. Fehlende Spieler: Boniface (Knieverletzung), Pieper (kleiner Eingriff), Stark (Hüftbeschwerden), Weiser (Kreuzbandriss), Wöber (muskuläre Probleme).

1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg

M05 (vorauss.) – Aufstellung: Batz; Posch, Bell, Potulski; da Costa, Sano, Widmer; Amiri, Lee; Silas, Tietz. Fehlende Spieler: Caci (Reha-Training), Hollerbach (Achillessehnenriss), Kawasaki (Muskelverletzung), Sieb (krank), Zentner (Trainingsrückstand).
FCA (vorauss.) – Aufstellung: Dahmen; Chaves, K. Schlotterbeck, Banks; Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Wolf; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch. Fehlende Spieler: Giannoulis (Muskelfaserriss), Gouweleeuw (Innenbandriss im Knie), Matsima (Sehnenabriss im Oberschenkel), Ogundu (stößt kommende Woche zur Mannschaft).

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

WOB (vorauss.) – Aufstellung: Grabara; Kumbedi, Vavro, Koulierakis, Belocian; Gerhardt, Arnold; Daghim, Eriksen, Amoura; Pejčinović. Fehlende Spieler: Cleiton (Sprunggelenkverletzung), Dárdai (Kreuzbandriss), Jenz (Gelbsperre), Mæhle (Schulter-OP), Rogerio (Knie-OP), Seelt (Knieverletzung), Wind (Oberschenkel-OP).
BVB (vorauss.) – Aufstellung: Kobel; Süle, Anton, N. Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Silva; Guirassy. Fehlende Spieler: Mane (Muskelverletzung), Sabitzer (Wadenprobleme).

FC St. Pauli – VfB Stuttgart

STP (vorauss.) – Aufstellung: Vasilj; Andō, Smith, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Fujita, Sinani; Kaars. Fehlende Spieler: Hountondji (Haarriss am Sprunggelenk), Jones (Sprunggelenkverletzung), Metcalfe (Knieprobleme), Nemeth (Adduktoren-OP), Spari (Syndesmoseriss), Wahl (Innenbandzerrung).
VfB (vorauss.) – Aufstellung: Nübel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Nartey, El Khannouss, Führich; Undav. Fehlende Spieler: Jovanović (Rückenprobleme), Zagadou (Sehnenverletzung im Oberschenkel).

1. FC Heidenheim – Hamburger SV

FCH (vorauss.) – Aufstellung: Ramaj; Busch, Mainka, Siersleben; Traoré, Niehues, Dorsch, Behrens; Dinkçi, Pieringer, Honsak. Fehlende Spieler: Kölle (Trainingsrückstand), Paçarada (Kreuzbandriss), Stergiou (Adduktorenverletzung).
HSV (vorauss.) – Aufstellung: Heuer Fernandes; Elfadli, Vušković, Torunarigha; Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Grønbæk; Königsdörffer. Fehlende Spieler: Baldé (individuelles Training), Capaldo (Gelbsperre), Dompé (vorerst suspendiert), Røssing-Lelesiit (Syndesmoseriss).

Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen

BMG (vorauss.) – Aufstellung: Nicolas; Takai, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich; Honorat, Castrop; Tabaković. Fehlende Spieler: Hack (Knieprobleme), Kleindienst (Eingriff am Knie), Ngoumou (Aufbautraining nach Achillessehnenriss).
B04 (vorauss.) – Aufstellung: Blaswich; Badé, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernández, García, Grimaldo; Tillman, Terrier; Schick. Fehlende Spieler: Ben Seghir (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Flekken (Bänderverletzung im Knie), Maza (Knieprobleme), Tella (Fußverletzung).

1. FC Köln – RB Leipzig

KOE (vorauss.) – Aufstellung: Schwäbe; Sebulonsen, van den Berg, Özkacar, Lund; Krauß, Martel; Thielmann, Kamiński, El Mala; Ache. Fehlende Spieler: Castro-Montes (Muskelverletzung), Heintz (Muskelverletzung), Hübers (Knieverletzung), Kilian (Reha nach Kreuzbandriss), Maina (Rippenbruch), Simpson-Pusey (Muskelverletzung).
RBL (vorauss.) – Aufstellung: Gulácsi; Baku, Orbán, Bitshiabu, Raum; Seiwald; Schlager, Baumgartner; Diomande, Rômulo, Nusa. Fehlende Spieler: Gebel (Kreuzbandriss), Lukeba (Kapselverletzung im Knie), Ouédraogo (Sehnenverletzung in der Kniekehle), Sani (Bänderverletzung am rechten Knöchel), Thomas (krank).

FC Bayern München – TSG Hoffenheim

FCB (vorauss.) – Aufstellung: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Díaz; Kane. Es fehlen derzeit keine Spieler laut Meldung.
TSG (vorauss.) – Aufstellung: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Prömel; Lemperle, Prass; Kramarić, Asllani. Fehlende Spieler: Burger (Rotsperre), Hložek (Muskelverletzung), Machida (Kreuzbandriss).

