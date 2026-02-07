Fußball heute Spielplan: Das sind die Bundesliga Aufstellungen am 21. Spieltag

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Fußball heute Spielplan Bundesliga 21.Spielplan
- 2 Voraussichtliche Aufstellungen
Die voraussichtlichen Aufstellungen und Personal-Infos zum heutigen 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir listen die erwarteten Startformationen sowie alle gemeldeten Verletzungen, Reha-Stati und Sperren. Zwei neue Chefcoaches geben am Wochenende ihr Debüt (Albert Riera bei Eintracht Frankfurt, Daniel Thioune beim SV Werder Bremen) – das beeinflusst die jeweiligen Aufstellungen. Besonders im Blick: Beim FC Bayern könnte erstmals das Angriff-Quartett Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala und Michael Olise gemeinsam beginnen. Im Text finden Sie pro Begegnung die prognostizierte Formation und die derzeitigen Ausfälle.
Fußball heute Spielplan Bundesliga 21.Spielplan
Voraussichtliche Aufstellungen
Nachfolgend die erwarteten Aufstellungen sowie die aktuellen Ausfallgründe. Die Angaben stammen aus den bisherigen Teammeldungen.
SC Freiburg – Werder Bremen
SCF (vorauss.) – Aufstellung: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Günter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanović. Fehlende Spieler: Kübler (Knieprobleme), Kyereh (Kreuzbandriss), Lienhart (Bauchmuskelverletzung).
SVW (vorauss.) – Aufstellung: Backhaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Deman; Stage, Lynen; Njinmah, Schmid, Mbangula; Topp. Fehlende Spieler: Boniface (Knieverletzung), Pieper (kleiner Eingriff), Stark (Hüftbeschwerden), Weiser (Kreuzbandriss), Wöber (muskuläre Probleme).
1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg
M05 (vorauss.) – Aufstellung: Batz; Posch, Bell, Potulski; da Costa, Sano, Widmer; Amiri, Lee; Silas, Tietz. Fehlende Spieler: Caci (Reha-Training), Hollerbach (Achillessehnenriss), Kawasaki (Muskelverletzung), Sieb (krank), Zentner (Trainingsrückstand).
FCA (vorauss.) – Aufstellung: Dahmen; Chaves, K. Schlotterbeck, Banks; Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Wolf; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch. Fehlende Spieler: Giannoulis (Muskelfaserriss), Gouweleeuw (Innenbandriss im Knie), Matsima (Sehnenabriss im Oberschenkel), Ogundu (stößt kommende Woche zur Mannschaft).
VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund
WOB (vorauss.) – Aufstellung: Grabara; Kumbedi, Vavro, Koulierakis, Belocian; Gerhardt, Arnold; Daghim, Eriksen, Amoura; Pejčinović. Fehlende Spieler: Cleiton (Sprunggelenkverletzung), Dárdai (Kreuzbandriss), Jenz (Gelbsperre), Mæhle (Schulter-OP), Rogerio (Knie-OP), Seelt (Knieverletzung), Wind (Oberschenkel-OP).
BVB (vorauss.) – Aufstellung: Kobel; Süle, Anton, N. Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Silva; Guirassy. Fehlende Spieler: Mane (Muskelverletzung), Sabitzer (Wadenprobleme).
FC St. Pauli – VfB Stuttgart
STP (vorauss.) – Aufstellung: Vasilj; Andō, Smith, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Fujita, Sinani; Kaars. Fehlende Spieler: Hountondji (Haarriss am Sprunggelenk), Jones (Sprunggelenkverletzung), Metcalfe (Knieprobleme), Nemeth (Adduktoren-OP), Spari (Syndesmoseriss), Wahl (Innenbandzerrung).
VfB (vorauss.) – Aufstellung: Nübel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Nartey, El Khannouss, Führich; Undav. Fehlende Spieler: Jovanović (Rückenprobleme), Zagadou (Sehnenverletzung im Oberschenkel).
1. FC Heidenheim – Hamburger SV
FCH (vorauss.) – Aufstellung: Ramaj; Busch, Mainka, Siersleben; Traoré, Niehues, Dorsch, Behrens; Dinkçi, Pieringer, Honsak. Fehlende Spieler: Kölle (Trainingsrückstand), Paçarada (Kreuzbandriss), Stergiou (Adduktorenverletzung).
HSV (vorauss.) – Aufstellung: Heuer Fernandes; Elfadli, Vušković, Torunarigha; Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Grønbæk; Königsdörffer. Fehlende Spieler: Baldé (individuelles Training), Capaldo (Gelbsperre), Dompé (vorerst suspendiert), Røssing-Lelesiit (Syndesmoseriss).
Borussia Mönchengladbach – Bayer 04 Leverkusen
BMG (vorauss.) – Aufstellung: Nicolas; Takai, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich; Honorat, Castrop; Tabaković. Fehlende Spieler: Hack (Knieprobleme), Kleindienst (Eingriff am Knie), Ngoumou (Aufbautraining nach Achillessehnenriss).
B04 (vorauss.) – Aufstellung: Blaswich; Badé, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernández, García, Grimaldo; Tillman, Terrier; Schick. Fehlende Spieler: Ben Seghir (Bänderverletzung im Sprunggelenk), Flekken (Bänderverletzung im Knie), Maza (Knieprobleme), Tella (Fußverletzung).
1. FC Köln – RB Leipzig
KOE (vorauss.) – Aufstellung: Schwäbe; Sebulonsen, van den Berg, Özkacar, Lund; Krauß, Martel; Thielmann, Kamiński, El Mala; Ache. Fehlende Spieler: Castro-Montes (Muskelverletzung), Heintz (Muskelverletzung), Hübers (Knieverletzung), Kilian (Reha nach Kreuzbandriss), Maina (Rippenbruch), Simpson-Pusey (Muskelverletzung).
RBL (vorauss.) – Aufstellung: Gulácsi; Baku, Orbán, Bitshiabu, Raum; Seiwald; Schlager, Baumgartner; Diomande, Rômulo, Nusa. Fehlende Spieler: Gebel (Kreuzbandriss), Lukeba (Kapselverletzung im Knie), Ouédraogo (Sehnenverletzung in der Kniekehle), Sani (Bänderverletzung am rechten Knöchel), Thomas (krank).
FC Bayern München – TSG Hoffenheim
FCB (vorauss.) – Aufstellung: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Díaz; Kane. Es fehlen derzeit keine Spieler laut Meldung.
TSG (vorauss.) – Aufstellung: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Prömel; Lemperle, Prass; Kramarić, Asllani. Fehlende Spieler: Burger (Rotsperre), Hložek (Muskelverletzung), Machida (Kreuzbandriss).