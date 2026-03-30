Fußball heute Spielplan: 6 WM 2026 Playoffs am Dienstag! – Wer bekommt sich die letzten WM-Tickets?

Die letzten Entscheidungen in den WM 2026 Playoffs fallen am Dienstag, dem 31. März 2026: sechs Finalspiele vergeben die verbliebenen Tickets für die Endrunde. Im europäischen Kontingent kämpfen Bosnien gegen Italien, Tschechien gegen Dänemark, der Kosovo gegen die Türkei und Schweden gegen Polen um vier Startplätze – alle Partien beginnen um 20:45 Uhr. Zusätzlich werden in Mexiko zwei internationale Playoff-Finals ausgetragen, die die letzten beiden WM-Startplätze vergeben. Im deutschen TV laufen die europäischen Finalspiele ausschließlich bei DAZN; sie sind nicht im Free-TV zu sehen.

Fußball WM 2026 Playoffs Finale Europa und FIFA international

Fußball heute WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt Länderspiel Schweden gegen Polen?

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Die Halbfinal-Partien in den WM Playoffs 2026 liegen hinter uns. Die letzten vier Plätze aus dem europäischen Kontingent für das Turnier werden am Dienstag, dem 31. März 2026, entschieden: Bosnien und Herzegowina trifft in Zenica auf Italien, Tschechien empfängt Dänemark in Prag, der Kosovo spielt in Pristina gegen die Türkei und Schweden empfängt Polen in Solna. Alle Spiele beginnen um 20:45 Uhr.

Darüber hinaus werden am selben Dienstag in Mexiko die letzten beiden Startplätze der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vergeben: Die DR Kongo trifft im Estadio Guadalajara (Ortszeit 15:00 Uhr) auf Jamaika, und der Irak tritt im Estadio Monterrey (Ortszeit 21:00 Uhr) gegen Bolivien an. Damit ist das Teilnehmerfeld für das Turnier mit 48 Mannschaften vervollständigt.

Bosnien gegen Italien

Im Pfad A konnte die Squadra Azzurra mit einem 2:0 Heimsieg ihrer Favoritenrolle gegen Nordirland gerecht werden und so trennt die Elf von Gennaro Gattuso nur noch ein Spiel von der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Im Playoff-Finale bekommen es Tonalli und Co. mit Bosnien zu tun, diese setzten sich im Halbfinale nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen gegen Wales durch. Auch die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez brennt auf eine WM-Teilnahme, schließlich wäre es das letzte Großereignis für Bosniens Rekordtorschütze Edin Dzeko.

Bosnien und Herzegowina behielt im Halbfinale in Wales im Elfmeterschießen die Nerven und wurde dafür mit einem Platz im Finale der Route A in Zenica belohnt. Die Gastgeber haben seit einem überraschenden 2:1-Erfolg beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften – einem Freundschaftsspiel 1996 in Sarajevo – in fünf Spielen gegen Italien nicht mehr gewonnen (1 Unentschieden, 4 Niederlagen). Der 40-jährige Aushängeschild Edin Džeko weiß jedoch aus seinen erfolgreichen Zeiten bei Roma und Inter genau, wie man die italienische Abwehr knackt.

Spielort, Anstoß und Stimmen

Am Dienstag, dem 31. März, werden die Italiener um 20:45 Uhr in Zenica im Billino Polje Stadion empfangen. Nach dem Halbfinale gegen Nordirland, in dem Sandro Tonali und Moise Kean in der zweiten Halbzeit trafen, mahnte Manuel Locatelli: „Wir haben ein Finale zu spielen – wir haben noch nichts erreicht.“ Edin Džeko warnte und gab die Marschrichtung vor: „Italien wird als großer Favorit nach Zenica kommen. Wir haben 90 Minuten, um zu zeigen, was wir können.“

Schweden gegen Polen

Im Alleingang schoss Arsenals-Goalgetter Viktor Gyökeres die Schweden ins WM 2026 Playoff-Finale und damit zum Entscheidungsspiel um das Ticket zur Weltmeisterschaft in Nordamerika. Nach dem 3:1-Erfolg im Halbfinale über die Ukraine treffen die Skandinavier am 31. März um 20:45 Uhr vor heimischer Kulisse auf Polen. Lewandowski und Co. verwandelten im Halbfinale gegen Albanien einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Heimerfolg.

Für Schweden würde ein Sieg am Dienstagabend bereits die dreizehnte Teilnahme an einer WM-Endrunde bedeuten, Polen konnte sich bereits neunmal für das kontinentübergreifende Großereignis qualifizieren. Graham Potter lobte den Torjäger: „Viktor Gyökeres war unglaublich.“ Gyökeres erzielte einen Dreierpack, der Schweden ins Finale schoss.

Historische Vergleiche und Schlüsselspieler

Polen versucht, erstmals seit 1930 wieder in Schweden zu gewinnen — eine historische Bürde, denn die Gastgeber verloren zuletzt dreimal in Solna: 2:0 (1999), 3:0 (2003) und 3:1 (2004). Außerdem entschieden die Schweden das direkte Duell bei der EURO 2020 mit 3:2 für sich. Entscheidender Bezugspunkt bleibt jedoch das Playoff-Finale 2022, in dem Polen die Schweden in Chorzow mit 2:0 schlug; Robert Lewandowski und Piotr Zieliński trafen damals, und beide standen auch im Halbfinale erneut auf dem Scoresheet. Matty Cash kommentierte augenzwinkernd: „Für Lewandowski war es wie ein weiterer Tag im Büro, oder?“

Kosovo gegen Türkei

Ein Spiel trennt Kosovo vom ganz großen Traum: Mit einem furiosen 4:3 gegen die Slowakei hat das Team von Franco Foda das Tor zur WM 2026 weit aufgestoßen. Nun kommt es zum Showdown mit der Türkei, die sich knapp gegen Rumänien behauptete und endlich zurück auf die große Bühne will. Sensation oder Pflichtsieg? Der Kosovo geht mit breiter Brust in das alles entscheidende Heimspiel: Der spektakuläre Erfolg gegen die Slowakei hat eindrucksvoll gezeigt, dass das Team auch als Außenseiter in der Lage ist, Spiele an sich zu reißen und in entscheidenden Momenten zuzuschlagen.

Mit dem Traum vom ersten Auftritt bei einer WM-Endrunde zeigte Kosovo große Entschlossenheit und gewann das Play-off-Halbfinale in der Slowakei mit 4:3 – nachdem man zweimal ausgeglichen hatte, ging man schließlich mit 4:2 in Führung. Der Sieg wird ihnen zweifellos viel Selbstvertrauen geben, doch Trainer Franco Foda warnt davor, sich davon mitreißen zu lassen. „Wir sind gerade in Euphorie, aber wir müssen das letzte Spiel ruhig angehen“, sagte Foda.

Türkei mit Kreativposten und Warnungen

Arda Güler’s spectacular assist and Ferdi Kadıoğlu’s clinical finish proved decisive as Turkey overcame a resilient Romania in the semifinals. Speaking after the final whistle, captain Hakan Çalhanoğlu cautioned against underestimating their potential opponents in the playoff final: “Slovakia and Kosovo are both tough. No matter who we face, we have to focus on our own game.”

Tschechien gegen Dänemark

Showdown im Kampf um das letzte Ticket für die WM 2026! Am Dienstagabend, dem 31. März um 20:45 Uhr kommt es im Playoff Pfad D zu dem packenden Endspiel zwischen Tschechien und Dänemark. Im Gegensatz zu den Gästen, die nach einem souveränen 4:0-Erfolg über Nordmazedonien im Schongang ins Finale einzogen, musste Tschechien bis zuletzt zittern – erst im Elfmeterschießen setzte sich der 43. der FIFA-Weltrangliste gegen Irland durch.

Beide Nationen träumen nun von der WM-Endrunde: Während das tschechische Team mit einem Sieg die zweite Teilnahme am Großereignis perfekt machen könnte, strebt Dänemark den dritten Erfolg in Folge an. Alle Hintergrundinfos, Statistiken und den passenden CZE-DEN-Wett-Tipp gibt es in unserer ausführlichen Match-Vorschau.

Bilanz, Stimmen und Ansprüche

„Es sind 20 Jahre seit unserem letzten WM-Auftritt vergangen, und wir werden alles tun, um dorthin zu kommen,“ versprach Tschechiens Mittelfeldspieler Tomáš Souček nach dem Elfmeterschießen gegen die Republik Irland. Tschechien hat die Dänen in den letzten sieben Duellen nicht bezwungen (D5 L2) seit dem 3:0-Sieg im Viertelfinale der EURO 2004; das jüngste Aufeinandertreffen bei EURO 2020 endete mit einem 2:1-Sieg für Dänemark in Baku.

Brian Riemers Dänemark hofft auf mehr vom gleichen Rezept nach dem überzeugenden 4:0 über Nordmazedonien. Kapitän Pierre-Emile Højbjerg äußerte seine Ambition und mahnte zugleich zur Ruhe: „Das bedeutet mir etwas Besonderes, aber wir sind noch nicht am Ziel.“

Internationale Playoffs in Mexiko

Die letzten beiden Startplätze für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden am Dienstag, dem 31. März 2026, in Mexiko vergeben. In Mexiko trifft die DR Kongo im Estadio Guadalajara (Ortszeit 15:00 Uhr) auf Jamaika und der Irak tritt im Estadio Monterrey (Ortszeit 21:00 Uhr) gegen Bolivien an. Damit ist das Teilnehmerfeld für das Turnier mit 48 Mannschaften vervollständigt, das am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, beginnt.

Jamaika, das die Concacaf vertritt, sicherte sich am Donnerstag nach einem 1:0-Sieg gegen Neukaledonien in Guadalajara seinen Platz in der ersten Finalrunde. Nun trifft Jamaika auf die DR Kongo aus der CAF. Die DR Kongo hat sich aufgrund ihrer Position in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer automatisch für das Spiel qualifiziert. Der Sieger dieser Begegnung zieht in die Gruppe K der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ein, in der Kolumbien, Portugal und der Turnierneuling Usbekistan vertreten sind. Sechs Spiele sind in Atlanta, Guadalajara, Houston (zwei) und Miami sowie in Mexiko-Stadt geplant.

Im anderen Spiel in Monterrey wird die CONMEBOL durch Bolivien vertreten. Bolivien hat sich am Donnerstag mit einem 2:1-Sieg gegen Suriname für die zweite Qualifikationsrunde qualifiziert. Dort trifft die Mannschaft auf den Irak aus der AFC. Dieser hat sich ebenso wie die Demokratische Republik Kongo dank seiner Platzierung in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer automatisch für dieses Spiel qualifiziert. Die Sieger dieser Qualifikationsrunde treten bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Gruppe I zusammen mit Frankreich, Norwegen und Senegal an. Die Spiele dieser Gruppe finden vom 16. bis 26. Juni 2026 in Boston (zwei Spiele), New York und New Jersey (zwei Spiele), Philadelphia und Toronto statt.

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